Mango Ağacı Nedir, Nerede Ve Nasıl Yetişir? Mango Ağacı Özellikleri, Bakımı Ve Faydaları Hakkında Bilgi

Mango ağacı sakız ağacıgiller familyasına aittir. Hindistan kökenli olan bu ağaç 3 asırlık bir ömre sahip olarak bilinir. Mango ağaçları son yıllarda Türkiye'de de yetişir.

Mango Ağacı Nedir? Mango Ağacı Hakkında Bilgi

Mango ağacı tropikal iklimlerde yetişen bir meyve ağacıdır. Türkiye genelinde son yıllarda yetiştirilmeye başlanan bu ağaç türü yaklaşık 300 yıllık bir ömre sahiptir. Mango ağaçları Akdeniz ikliminde de yetişmektedir.

Mango Ağacı Latince İsmi

Tropikal iklimlerde ve Akdeniz iklimlerinde rahatlıkla yetişen mango ağacı herkes tarafından bilinmektedir. Özellikle bu mango ağacının Latince ismi Mangifera İndica olarak bilinir. Ortalama 40 metrelik yüksekliğe sahip olan mango ağaçları 10 metreye kadar taçlanan uzun ömürlü bir ağaç türüdür.

Mango Ağacı Özellikleri

Dünya genelinde en çok bilinen ağaç türlerinden birisi de mango ağacıdır. Mango ağacı ortalama 40 metreye kadar yükselebilir. Kimi bölgelerde ise mango ağacı 300 yıl yaşar. Mango ağacının kök kısmı derin topraklarda 6 metreye kadar derine inmektedir. mango ağacının kökleri ise yana doğru yayılır. Mango ağacı zambak gibi kokmaktadır. Mango ağacı belli aralıklar ile mango meyvesi verir. Çoğu mango ağacı meyve verse da bazı mango ağaçları ise süs bitkisi olarak kullanılır. Mango ağaçları genel olarak Güney Asya'da yetiştirilmektedir. Günümüzde ise Türkiye'de de mango ağacı yetiştirilmeye başlandı.

Mango Ağacı Ne Zaman Dikilir?

Birbirinden lezzetli meyveler veren mango ağacı yılın on iki ayında da dikilebilir. Mango ağacının bulunduğu toprak ve iklim koşulları da son derece önem taşımaktadır. Mango ağacının bulunduğu bölge çok soğuk ve ya çok sıcak olmamalıdır. Hava şartları mango meyvesinin tadını bozabilir.

Mango Ağacı Nerede Yetişir?

Güney Asya'da yetişmeye başlayan mango ağacı günümüzde Doğu Asya, Brezilya, Batı Hint Adaları ve Meksika bölgelerinde de yetişmektedir. Mango ağaçlarının dünya üzerinde üçte biri Hindistan'da yetişmektedir. Hindistan'da üretilen mango Hintliler tarafından tüketilmektedir.

Mango Ağacı Nasıl Yetiştirilir ve Budanır?

Tropik meyve olarak bilinen mango don görmeyen tropik ve ılıman iklim bölgelerinde yetişir. Yüksek sıcaklık ve kuraklık koşullarına karşı dayanıklı olan mango ağacı 30 derecenin üzerindeki hava sıcaklıklarından etkilenir. 30 Derecenin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları mango meyvesinin erken olgunlaşarak tadının bozulmasına yol açar.

Mango Ağacı Yaprak Döker mi?

Mango ağacı tropikal iklim ve Akdeniz ikliminin görüldüğü bölgelerde yetişmektedir. Mango ağacı kışın soğuk havalarda yaprak dökebilir. Yazın ve ilkbahar aylarında ise mango ağacı çiçek açar.

Mango Ağacı Bakımı Nasıl Yapılır?

Mango ağacının verimli olması için bakımının doğru şekilde yapılması gerekir. Mango ağacı belli aralıklar ile sulanmalıdır. Toprak nemli ise fazla sulama yapılmaz. Bunun yanı sıra mango ağacı kurak topraklarda da verimli olmaz. Mango ağacının budama işlemleri de doğru zamanlarda yapılmalıdır.

Mango Ağacı Faydaları Nelerdir?

Mango ağacında yetişen mango meyvesinin sağlığa pek çok yararı bulunmaktadır. Mango meyvesi potasyum ve lif açısından zengin olan bir antioksidandır. Kan basıncını azaltan mango meyvesi yüksek tansiyonu önlerken tansiyonu da kontrol ediyor. Mango meyvesinin içinde bulunan enzimler nedeni ile sindirim de hızlanacaktır. Bağışıklık sisteminin güçlenmesinde rol oynayan mango ağacı enfeksiyon tedavisinde de kullanılır. Özellikle diyabetli kişiler de mango meyvesini rahat bir şekilde tüketebilirler. Mango ağacının yaprakları ise kandaki insülin seviyesini normal düzeyde tutacaktır.

Mango Ağacı Hastalıkları Neler?

Mango ağacının bulunduğu bölge, toprak yapısı ve iklim koşullarından kaynaklanan bazı hastalıklar bulunmaktadır. Özellikle küçük ve yaşlı mango ağaçlarında enfeksiyon kapılması oranı yüksektir. Mango ağacı enfeksiyon kaptığı takdirde çiçekler ve mango meyvesi de bundan etkilenir. Mango ağacında mantar görülürse bu ilerleyen süreçte mangonun üzerinde de benekler çıkmasına neden olabilir.

Mango Ağacı Ne İşe Yarar ve Nerelerde Kullanılır? Mango Ağacı Kullanım Alanları

Tropik alanlarda yetişen mango ağacı belli dönemlerde meyve vermektedir. Bunun yanı sıra mango ağacı yapraklarından çay yapıldığında bu çay kan şekerini düzenler. Yüksek tansiyonu da önleyen mango çayı enzimler yardımı ile sindirimi hızlandırır. Mango ağacı meyve vermesinin yanı sıra mango ağacı yapraklarından da çay yapılabilir.