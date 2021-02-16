Mandalina Nasıl Yetişir? Mandalina Türkiye'de En Çok Ve En İyi Nerede Yetişir Ve Nasıl Yetiştirilir?

Soğuğa dayanıklı olmalarının yanı sıra birden fazla çeşidi de bulunan mandalinalar sonbahar ve kış aylarının vaz geçilmez meyvelerinden birisi olmaktadır. Diğer bir yandan bahçe, çeşit ve bakımının nasıl yapılacağının önceden planlanması gerekmektedir.



Mandalina Nasıl Yetişir?



Mandalinalar turunçgillerden olmaktadır. Bu sebeple de genellikle turunçgillerin ihtiyaçları ile aynı ihtiyaçlara ve bakıma sahip olmaktadır. Mandalina yetiştiriciliği yapmak için şu adımların atılması gerekmektedir:

Mandalinaların yetişeceği en elverişli toprak su akıntısının iyi olduğu, bol humuslu ve derin topraklar olmaktadır.

Köklerinin çok fazla derine inmesi sebebi ile oksijen ihtiyacının karşılanabilmesi için ağır topraklarda yetiştirilmeleri mümkün olmamaktadır.

Mandalinalar için en elverişli toprak Ph seviyesi 5 ile 5,5 arasında olan değer olmaktadır.

Mandalina ağaçlarının toprak işlemesi çok dikkatli yapılmalıdır. Köklerinin çok derinlere inmesinin yanında kökün büyük bir kısmı toprağın 40 cm altında kalmaktadır. Bu sebeple toprak en fazla 10 cm derinliğinde işlenmesi gerekmektedir.

Mandalina ağaçları sıcak ortamlarda yetişmektedir. Dayanabilecekleri en düşük sıcaklıklar -3 veya -4 olmaktadır. Sıcaklıklar -9'un altına düştüğünde ise ağaçların donma ve ölme ihtimalleri bulunmaktadır.

Bu ağaçların dayanabilecekleri en yüksek sıcaklık ise 45 derece olmaktadır.

Meyve bağlamaları için gerekli olan sıcaklık ise 21 derecedir.

Tohumluk olarak kullanılacak ağaçların virüslerden arındırılmış olması gerekmektedir.

Ayrıca fidan üretiminde kullanılacak olan meyveler yere düşmüş olanlarından değil ağaçtan hasat edilmesi gerekmektedir.

Alınacak fidanların ise mutlaka sertifikalı olması gerekmektedir.

Ekim veya dikim yapılmadan önce toprak altı zararlılarına karşı ilaçlama yapılması gerekmektedir.

Anaç olarak kullanılan ise neredeyse bütün türlerde turunç olmaktadır. Bir tek satsuma 3 yapraklı bir çeşidinden üretilmektedir.

Durgun aşılamanın yapılma zamanları eylül ve ekim ayları olmaktadır.

Ağaçlar uyandıktan sonra ise sürgün göz aşısının yapılması uygun olmaktadır.

Çeşit değiştirmek için ise temmuz ayında aşılama yapılmaktadır.

Dikim yapılacak yerlerin çapları 60X60cm çapında ve 40-50 cm derinliğinde olması gerekmektedir.

Dikinden sonra ise her 15 günde bir sulama yapılması gerekmektedir.

Mandalina Türkiye'de En Çok ve En İyi Nerede Yetiştirilir?



Ülkemizde en fazla mandalina üretiminin gerçekleştirildiği bölge Çukurova bölgesi olmaktadır. İkinci sırada Adana bölgesi bulunurken, son sırayı ise İzmir almaktadır. İzmir'de yetiştirilen turunçgil çeşidi mandalina olmaktadır.