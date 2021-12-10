Mandalina kaç kalori? 100 gram mandalina besin değerleri ve kalorisi...
"Mandalina kış aylarında oldukça fazla tüketilen bir meyvedir. Mandalinanın bu kadar tüketildiği için insanlar mandalinanın kaç kalori ettiğini merak etmektedir. Mandalina kaç kalori? Mandalina suyu kaç kalori? Mandalina reçeli kaç kaloridir? Sizler için mandalina çeşitlerinin kalori miktarlarını detayları ile derledik."
Mandalinanın 100 gramı 53 kalori etmektedir.
Mandalinanın 1 adedi yani 125 gramı 66 kalori etmektedir. Mandalinanın 100 gramı 53 kalori etmektedir. Mandalinanın içerisinde %90 karbonhidrat bulunmaktadır. Mandalinanın içinde %5 protein bulunmaktadır. Mandalinanın içinde %5 yağ bulunmaktadır.
Mandalina Suyu Kaç Kalori?
Mandali suyunun 1 su bardağı yani 200 ml’si 86 kalori etmektedir. Mandalina suyunun 100 ml’si 43 kalori etmektedir. Mandalina suyunun içerisinde %90 karbonhidrat bulunmaktadır. Mandalina suyunun içinde %5 protein bulunmaktadır. Mandalina suyunun içinde %5 yağ bulunmaktadır.
Mandalina Reçeli Kaç Kalori?
Mandali reçelinin 1 tatlı kaşığı ortalama olarak 14 kalori etmektedir. Mandalina reçelinin 100 gramı 275 kaloridir. Mandalina reçelinin içerisinde %99 karbonhidrat bulunmaktadır. Mandalina reçelinin içimde %1 protein içermektedir. Mandalina reçelinin içerisinde yağ bulunmamaktadır.