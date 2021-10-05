Mandalina besin değerleri: 1 Mandalina kaç kalori? Protein ve karbonhidrat değerleri..

Mandalina içerdiği pek çok vitamin ile insan sağlığına oldukça faydalı bir sebzedir. Kışın pek çok hastalığa iyi geldiği bilinen mandalina birçok hastalığa karşı da vücuda koruma sağlamaktadır.

Mandalina Besin Değerleri

100 gram mandalinanın besin değerleri şu şekildedir:

- Kalori: 50 kcal

- Karbonhidrat: 10.7 g

- Protein: 0.5 g

- Yağ: 0.1 g

- A Vitamini: 57.0 IU

- C Vitamini: 42.3 mg

- Potasyum: 227.0 mg

- Kalsiyum: 46.0 mg

- Demir: 0.4 mg

1 Mandalina Kaç Kalori?

Mandalina besin değeri oldukça yüksek bir meyve olmaktadır. 100 gramında 500 kalori bulunmaktadır. Ayrıca 1 adet 125 gramlık mandalinada ise 63 kalori bulunmaktadır. 125 gramlık mandalina 1 adet orta boy mandalina olarak kabul edilmektedir.

Protein ve Karbonhidrat Değerleri

Günlük tükettiğimiz besinlerin protein ve karbonhidrat değerleri sıklıkla araştırılmaktadır. 1 adet orta boy mandalina da 0.5 g protein bulunuyor iken 10.7 g karbonhidrat bulunduğu bilinmektedir.