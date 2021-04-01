Mandalina Ağacı Nedir, Nerede Ve Nasıl Yetişir? Mandalina Ağacı Özellikleri, Bakımı Ve Faydaları Hakkında Bilgi

Mandalina ağacı bakımı çok zor olmayan bir ağaç türüdür. Az miktardaki bakımla bile belirli oranda meyve verebilir.

Mandalina Ağacı nedir?

Mandalina ağacı turunçgiller familyasından olan bir ağaç türüdür ve kış dönemi meyvesini oluşturur. Meyvesi ile adı aynı olan bir ağaç türüdür. Mandalina ağacının az miktarda bakımı yapılsa bile meyve verebilmektedir. Mandalina ağacını evde bile yetiştirmek mümkün olur. Ev ortamında yetişen türleri daha minyatür cinslerdir. Mandalina A ve C vitamini açısından zengin bir meyvedir. Mandalina ağacı genellikle Ege ve Akdeniz Bölgesinde daha yoğun olarak yetişir.

Mandalina ağacı yıl boyunca yapraklarını dökmez. Bu da ağacın görsel olarak daha güzel görünmesini sağlar. Mandalinanın pazarlaması yoğun olarak yapılmaktadır. Mandalina ağacı ve meyvesi soğuğa karşı dirençlidir. Dönemsel olarak ta meyveleri olgunlaşmaktadır. Çekirdekli ve çekirdeksiz mandalina türleri vardır.

Mandalina Ağacı Nasıl Yetişir?

Mandalina ağacının ilkbahar zamanında ve nisan ayına kadar dikimi yapılır. Dikim öncesi ise fidanın budanması gerekir. Budama işlemi yapılmazsa fidanların tutması mümkün olmayabilir. Fidanlar toprağa dikilmeden önce bir süre güneşte tutulmalıdır. Bu dikimden sonra daha sağlıklı olmasına yardımcı olacaktır.

Fidanı dikerken çok derine dikmemeye özen gösterilmelidir. Dikim yapıldıktan sonrada sulama yapılması önemlidir. Su fazla verilmemeli ama mutlaka sulama yapılmalıdır. Böylece su ve fidan buluşması tamamlanır. Birden fazla mandalina ağacının olduğu yerlere bakımına dikkat edilmesi gerekir. Bakımların zamanında yapılması mandalinanın verimini arttıracaktır.

Mandalina ağacının yetişmesi sırasında toprağına dikkat etmek gerekir. Humuslu, killi ve kumlu topraklarda yetişir. Aynı zamanda toprağın geçirgen olması da önem teşkil eder. Kireç oranına karşı duyarlı bir ağaç olan mandalina ağacının Ph’ı oranına dikkat edilmelidir. Toprağa iyi bir drenaj yapılarak sulama sistemi iyileştirilebilir.

Mandalina ağacının kökleri oksijen isteyecektir. Bu nedenle toprağın havalandırılması önemlidir. Kökleri havasız kalırsa ağaç çürüyecektir. Bu nedenle havalanma özelliği olan bir toprağa ekimini yapmak gerekir.

Mandalina Ağacı Nerede Yetişir?

Mandalina ağacı ılıman iklime sahip olan yerlerde daha kolay yetişmektedir. Ilıman iklime sahip her yerde rahatlıkla yetiştirilen bu ağaç yapraklarını dökmez. Ülkemizde Akdeniz Bölgesi, Ege Bölgesi ve Doğu Karadeniz Bölgesinde yetiştirilmektedir. Narenciye üretiminin %30’luk bölümünü mandalina oluşturur.

Mandalina lezzetli, kokulu ve c vitamini kaynağı olan bir meyvedir. Tüketmesi hem keyifli hem de kolay bir meyvedir. Mandalina yılın farklı aylarında olgunlaşabilir. Meyvenin kabuk rengi ise turuncunun farklı tonlarında olabilmektedir. Mandalina ağacının meyvesinin olgunlaştığı zaman toplanması gerekir. Meyvelerinin üstünde kalması söz konusu değildir. Olgunlaşan meyveler bir süre sonra çürüyerek dökülecektir.

Mandalina Ağacı Bakımı

Mandalina ağacının periyodik bakımlarına özen göstermek gerekir. Mutlaka toprağı havalandırılmalıdır. Toprak havalandırılmadığında üründe zarar görür. Ayrıca gübreleme işleminin yapılması gerekir. Sulama düzeninin oluşturulması ve damla sulama ile sulanması uygun olacaktır. Budama işlemleri ise zamanında yapılmalıdır. Daha sonra zamanında hasat yapılması gerekir.

Budama işleminin yapılmasına önem verilmedir. Budama yapılırsa ağaç daha dirençli ve dengeli bir şekilde büyüyebilmektedir. Ayrıca zararlı böceklere karşı duyarlı olunmalıdır. Fidanın gövde kısmının kireç ile sıvanması böceklerle mücadelede etkili olacaktır. Farklı aylarda olgunlaşan mandalinalar türlerine göre toplanırlar. Eğer herhangi bir böceklenme söz konusu olursa, ilaçlama gerekecektir.

Mandalina Ağacı Özellikleri

Mandalina ağacı ılıman iklimleri seven bir ağaç türüdür. Meyveleri lezzetli, etli ve sulu dilimlerden oluşur. Meyvesinin yumuşak ve kolay soyulan bir kabuğu vardır. Meyveleri sarıdan turuncuya dönen bir renktedir. Mandalina ağacının çiçeğinin döküldüğü yerde mandalina gelişir. İlk zamanları meyvenin rengi yaprakların rengi gibi yeşil olur. Daha sonra rengi açılır ve turuncu tonlarına döner.

Renk değişimi olması aynı zamanda meyvenin olgunlaştığı anlamına gelir.

Mandalina ağacından toplanan mandalinalar depolanarak saklanabilir. Depo sıcaklığının 3-4 derece olması uygundur. Bu şartlar altında yaklaşık 3 ay boyunca meyveler dayanır. Rutubet oranına ve dengesine de dikkat etmek gerekir.

Mandalina Ağacı Faydaları Hakkında Bilgi

Mandalina ağaçlarının meyvesinin lezzeti kadar faydası da fazladır. Meyvesi vitamin ve mineral deposu olarak bilinmektedir. Mandalinanın kabuğu bile son derece faydalıdır. Meyvesi tam bir C vitamini deposudur. Kış hastalıklarına karşı korur.