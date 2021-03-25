Mamut Ağacı Nedir, Nerede Ve Nasıl Yetişir? Mamut Ağacı Özellikleri, Bakımı Ve Faydaları Hakkında Bilgi

Mamut ağacı en çok araştırılan ağaçlardan bir tanesidir. Özellikle mamut ağacına sekoya ağacı da denilmektedir.

Mamut Ağacı Nedir? Mamut Ağacı Hakkında Bilgi

Servigiller ailesine mensup olan bir ağaç türü olan mamut ağacı ayrıca sekoya ağacı olarak da biliniyor. Sekoya ağacının ana vatanı Kuzey Amerika olarak bilinmektedir. Kuzey Amerika'da en fazla yetiştirilen ağaç türlerinden olan mamut ağacının boyları oldukça uzundur. Bundan dolayı bu iklim şartlarına da uygun olan bir ağaç türüdür. Kuzey Amerika ve tropik iklimde yaşayan mamut ağacı devasa oluşundan dolayı ismini devasa hayvanlardan olan mamut hayvanından almaktadır.

Mamut ağacı kozalak meyvesini veren bir ağaç türüdür. Mamut ağacı iğne yaprakları olan bir ağaçtır. Sert iklimi seven bir ağaçtır. Bundan dolayı mamut ağacı iki tane de yaprak çeşidi olduğu bilinmektedir. Sekoya yani mamut ağaçları uzun yaşam ömürleri ile bilinmektedir. Türkiye'de de birkaç mamut ağacına rastlanılmıştır.

Mamut Ağacı Latince İsmi

Mamut ağacının Latince ismi Sequoia Sempervirens'dir.

Mamut Ağacı Özellikleri

- Mamut ağacı tropik iklim kuşağını sever.

- Gövdesi oldukça kalındır. Bundan dolayı dünyanın en büyük ağaçlarından biri olarak kabul edilir.

- Oldukça büyük olmalarına karşın kökleri tam tersi olup, kökleri toprağın yüzeyindedir.

- Mamut ağacının gövdeleri enine doğru büyüme eğilimindedir.

- Mamut ağacı çok büyük bir gövdeye sahip olduğundan dolayı yanlarında başka ağaçların yetişmesi imkansızdır.

- Toprağın bütün minerallerini emer.

- Mamut ağacının toprağı güneş ışığını çeker.

- Etrafında bulunan diğer ağaçların da minerallerini çeker.

- Ortalama ömürleri 2000 yıl olarak bilinir.

- Ağaç 2 ton ağırlığına ulaşabilmektedir.

Mamut Ağacı Ne Zaman Dikilir?

Mamut ağacı her türlü iklim koşuluna neredeyse uygundur. Bundan dolayı yılın herhangi bir ayında mamut ağacını dikebilirsiniz. Mamut ağaçları genelde sonbahar aylarında dikilir ve büyümeye bırakılır. Ömürleri neredeyse 2000 yıl olduğundan dolayı her türlü iklim koşuluna karşılık dayanıklıdır.

Mamut Ağacı Nerede Yetişir?

Mamut ağacının ana vatanı Kuzey Amerika kıtasıdır. Özellikle Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bazı eyaletlerinde mamut ağaçlarına rastlamak mümkündür. Mamut ağaçları bu bölgenin iklimini sever ve uzun süre yaşayabilirler. Bundan dolayı dünyanın en büyük ağaçlarından biri olarak kabul edilir. Türkiye'de de yine birkaç mamut ağacı örneklerine rastlanılmaktadır.

Mamut Ağacı Nasıl Yetiştirilir ve Budanır?

Öncelikle mamut ağacı bir saksıda yetiştirilmesi mümkün değildir. Bundan dolayı mamut ağacını beslemek için büyük bir arazi seçmeniz doğru olacaktır. Büyük bir araziniz yoksa mamut ağacını beslemeniz doğru olmaz. Çünkü büyüdükçe araziyi kaplayan bir ağaç olacağından dolayı bulunduğu bölgenin yüzölçümünün büyük olması gerekmektedir. Aynı zamanda mamut ağacı dikilen yerde başka bir ağacında olmaması yine önem teşkil eder. Çünkü toprağın tüm mineralini büyüdükçe çekeceğinden dolayı diğer ağaçların bu ağaç yanında yetişmesi mümkün olmayacaktır. Mamut ağacı büyüdükçe gövdesi de enine doğru genişleyecektir. Gövdesi genişledikçe de kapladığı alan artacaktır. Boyları da büyüyeceğinden dolayı devasa bir uzunluğa sahip olacaktır. Mamut ağacı genelde dikildikten sonra doğa tarafından kendi kendine yetişen bir ağaçtır.

Mamut Ağacı Yaprak Döker mi?

Mamut ağacı yaprak dökmez.

Mamut Ağacı Bakımı Nasıl Yapılır?

Mamut ağacının bakımı için ekstra bir efor sarf etmenize gerek yoktur. Sadece gövdesi aşırı derecede büyüyeceğinden dolayı gövdelerini uçlarından budayabilirsiniz.

Mamut Ağacı Faydaları Nelerdir?

Sekoya yani mamut ağacının doğaya faydası oldukça fazladır. Doğadaki toprağın erezyon ile mücadele etmesini sağlar. Uzun yıllar toprakta kaldığından dolayı toprağın mineral seviyesini de dengelemesini sağlamaktadır.

Mamut Ağacı Hastalıkları Neler?

Mamut ağacının hastalıkları yoktur.

Mamut Ağacı Ne İşe Yarar ve Nerelerde Kullanılır? Mamut Ağacı Kullanım Alanları

Mamut ağacı ormanların ekolojik dengesini oluşturur. Doğada önemli bir yer edinmiştir. Ayrıca gövdelerinden tüneller de yapılmaktadır.