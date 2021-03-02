Malkadın Mantarı Nedir, Nerede Yetişir Ve Yenir Mi? Malkadın Mantarı Faydaları, Yetiştiriciliği Ve Özellikleri

Malkadın mantarı, yenilebilen mantarlar arasında gelmektedir. İnsan besinleri arasında en faydalı mantarlar arasında gelen Malkadın mantarı, özellikle boyutları ile dikkat çekmektedir. Malkadın mantarı diğer mantar türlerinden daha büyük boyuttadır, hatta orta boy bir kovaya dahi sığması güçtür.



Malkadın Mantarı Nedir?



Malkadın mantarı diğer mantar türlerinden farklı olarak boyutsal bir genişliğe sahiptir. Az sayıda yetiştirilir. Malkadın mantarı ülkemizde yetiştirilmektedir, ancak çok sık rastlanamamaktadır. Bunun nedeni ise bu mantar çeşidinin genel olarak yüksek ve ormanlık alanları sevmesidir. Malkadın mantarı şapkalı bir mantar türü olup, boyutunun yanı sıra üzerindeki kahverengi lekelerden de tanınabilir. Zehirli değildir, yenilebilir.



Malkadın Mantarı Nerede Yetişir?



Malkadın Mantarı, genel olarak fiziksel anlamda deniz seviyesinden yüksek yerlerde bulunur. Güney bölgelerinde çok görülmeyen Malkadın mantarı kuzey kesimlerde yüksek yerlerde bulunur. Ülkemizde, Kuzey Karadeniz bölgelerinin dağlık alanlarında görülen Malkadın Mantarı, ağaç köklerinde çok sık görülebilir. Ayrıca Kuzey Karadeniz ikliminin görüldüğü yerlerde de yetiştirilebilir.



Malkadın Mantarı Nerede Bulunur?



Malkadın mantarı genel olarak Kırklareli Vize, Bolu Dağları, Küre Dağları, Ganos Dağları, Kaz Dağları, Toros Dağlarında sık görülebilir. Dağlık alanların haricinde bir yaşam alanı olmayan Malkadın mantarı, bu alanda en özellikli çeşitler arasında gelmektedir. İklimsel olarak dayanıklılığı olmayan Malkadın mantarının değerli olmasının nedeni ise toplanması için deniz seviyesinden yüksek yerlere gidilmesi gerektiği içindir.



Malkadın Mantarı Yenir mi ve Zehirli mi?



Malkadın mantarı, yenilebilecek olan mantar türleri arasında gelmektedir. Zehirli değildir. Özellikle boyutları açısından seçilmesi noktasında avantajlıdır. Ancak yine de mutlaka mantar toplama konusunda profesyonel olan ziraatçilerin topladıkları ve garanti ettikleri Malkadın mantarlarının alınması tavsiye edilmektedir. Ancak Malkadın mantarının gereğinden fazla tüketilmesi alerjik reaksiyonlara, bulantı, baş dönmesi gibi sağlık problemlerinin ortaya çıkmasına neden olabilir. BU nedenle de kararında tüketilmesi gerekmektedir.



Malkadın Mantarının Faydaları Nelerdir?



Malkadın mantarı insan sağlığı için önemli faydaları bulunan bir besindir. Malkadın mantarı, B vitamini, D vitamini, bakır, lif, protein kaynağıdır. İnsan için oldukça önemli bir besin maddesi olan malkarın mantarı kanser ve kalp rahatsızlıkları risklerini ortadan kaldırır. Kolesterol düşürücü bir etkiye sahiptir. Kemikleri güçlendirir ve cilde de çok büyük faydaları bulunmaktadır. Bu sayede genç bir görünüme sahip olmada yardımcı olur. Malkıran mantarı beyin sağlığı ve gelişimi açısından da önemli bir rolü bulunmaktadır. Beyinin gelişmesi ve nörolojik hastalıkların önüne geçilmesi için oldukça önemlidir. Bunların yanı sıra bağışıklık sistemini de güçlendirir.



Malkadın Mantarı Nasıl Yetiştirilir? Malkadın Mantarı Yetiştiriciliği



Malkadın mantarı diğer mantar türlerinden farklı bir yetiştirilme tarzı yoktur. Sporlar ile çoğalırlar ve ağaç köklerine ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle de özel olarak yetiştirilme alanlarının oluşturulması gerekmektedir. Diğer mantar türlerinden farklı olarak iklimsel ihtiyaçları bulunmaktadır. Özellikle yüksek dağlık alanlarda yetişmesi tarımsal bir faaliyet olarak yapılmasını zorlaştırmaktadır. Bu nedenle de yetiştiriciliğinden çok toplanması yapılmaktadır. Doğada kendi kendine çoğalabilen Malkadın mantarı ziraatciler tarafından toplanması yapılmaktadır.



Malkadın Mantarı Özellikleri



Malkadınm mantarı diğer mantar türlerinden farklı olarak boyutsal olarak büyüktür. Bunun yanı sıra genel olarak doğa da kendi kendilerine ürerler. Nesillerini kendi sporlarından çoğalarak sürdürürler. Uzun bir kök yapısına da sahiptirler. Bu nedenle de mutlaka uzman kişilerle toplanmalı ve köklerinden bir parçası toprakta bırakılmalıdır.