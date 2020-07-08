Malibu'da Anne Kız Stili

Anne kız eğlenceli anlarını sosyal medya hesabından paylaşan 39 yaşındaki ünlü model, mini lacivert renk tulum içinde oldukça çarpıcı görünüyordu.

Lacivert tulumunu ise omuzlarına bağladığı Amerikan bayrağı desenli krem rengi bir sweat ile kombinledi.





Malibu plajının rüzgarına karşı poz veren Ambrosio'nun kızı Anja'a ise kot şort ve sevimli bir beyaz tişört giydi. Rüzgarda saçını yüzünden uzak tutmak için ise kırmızı bir bandana taktı.