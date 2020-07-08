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Haberler >Mahmure >Moda >Ünlü Kombinleri>Malibu'da Anne Kız Stili
Ünlü Kombinleri
MAHMURE ÖZEL - Fotoğraflar: Instagram

Malibu'da Anne Kız Stili

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Malibu'da Anne Kız Stili
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"Alessandra Ambrosio, ortağı Nicoló Oddi ve çocukları Anja ve Noah ile pandemi günlerini Kaliforniya'da geçiriyor."

Anne kız eğlenceli anlarını sosyal medya hesabından paylaşan 39 yaşındaki ünlü model, mini lacivert renk tulum içinde oldukça çarpıcı görünüyordu.

Lacivert tulumunu ise omuzlarına bağladığı Amerikan bayrağı desenli krem rengi bir sweat ile kombinledi.

Malibuda Anne Kız Stili

Malibu plajının rüzgarına karşı poz veren Ambrosio'nun kızı Anja'a ise kot şort ve sevimli bir beyaz tişört giydi. Rüzgarda saçını yüzünden uzak tutmak için ise kırmızı bir bandana taktı.

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Jennifer Lopezin Bisiklet Stili
Jennifer Lopez'in Bisiklet Stili
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