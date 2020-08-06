Malakit Taşı Nedir, Nerelerde Ve Nasıl Bulunur? Malakit Taşı Nasıl Anlaşılır? Özellikleri Ve Faydaları

Malakit taşının özü bakır cevheridir. Bu nedenle piyasada bakırtaşı olarak da bilinir. Yeşil fon üzerine daha koyu yeşil tonlarındaki damarlar sayesinde tanınması çok kolaydır. İşlendiği zaman göz alıcı bir renge büründüğü için takı ve süs eşyası olarak özellikle tercih ediliyor. Ayrıca pozitif aura etkileşimi sayesinde ağrıların dindirilmesinde ve sakinleştirilmesinde etkilidir.

Malakit (Malahit) Taşı Nedir?

Bakır karbonattan meydana gelen bünyesinde yeşilin birçok tonunu barındıran bakır cevherine malakit (malahit) taşı deniliyor. Piyasada bakır cevheri ve bakırtaşı olarak da bilinir. Halk arasında da arınma ve temizlik taşı olarak da bilinir.

Malakit taşı, bakır yataklarının oksidasyon zonunda oluşan ikincil kökenli tipik bir mineraldir. Azurit, kuprit ve bakırla birlikte bulunmakla birlikte topluluk oluşturduğu diğer mineraller kalsit, krizokol ve limonitdir. Hava, karbondioksit ve suyun etkileşime girdiği bakır sülfit, malakit taşının ana elementlerini oluşturuyor.

Doğal haliyle çıkarılan taş taşlama usulü ile parlatılıp, işlenerek mücevherat yapımında kullanılır.

Malakit Taşı Nerelerde ve Nasıl Bulunur?

Rusya, Sibirya, Macaristan, Güney ve Batı Afrika, Türkiye (Karadeniz Bölgesinde), İngiltere ve ABD malakit taşının yoğun olduğu ülkelerdir. Yeryüzünün farklı katmanlarında genellikle bakır madenleri ve rezervlerinde bulunurlar. Ayrıca çinko ve kurşun ocaklarında ikincil mineral olarak bulunabiliyorlar. Taş böbreğe benzer şeklinde, yuvarlak parçalar halinde çıkarılıp, işlenerek piyasaya sunuluyor.

Malakit Taşı Nasıl Anlaşılır?

Malakit taşının rengi ve bantlı hali temel ayırıcı özelliğidir. Yeşil zemin üzerine ince siyah bantları bulunur. Bantları veya ayırıcı çizgileri saf beyaz veya saf siyah olanlar sahte olduklarından bunlardan uzak durunuz. Ürünün üzerinde çok belirgin ve kalın siyah çizgiler de taşın sahte olduğunun kanıtıdır.

Gerçek malakit taşı hidroklorürde çözünür. Bu deneyi yaparak, taşınızın gerçek mi yoksa sahte mi olduğunu anlayabilirsiniz.

Malakit Taşı Özellikleri

1) Çok nadir ve küçük kristalli, genellikle lifsi ve ışınsal, iğnemsi, kısa-uzun prizmatik; çoğunlukla masif, böbreğimsi bir yapıya sahiptir.

2) Sertlik derecesi 3.5 – 4, özgül ağırlık 4 - 4.05’dir.

3) Parlak yeşil, siyahımsı yeşil; yarı şeffaf-opak renk ve şeffaf bir yapıdadır.

4) İğnemsi kristalleri ipeğimsi, masif olanlar donuk-mat, diğerleri elmas parıltılı, camsı parlaklığa sahiptir.

5) Isıya direkt tutulduğunda kararma yaşanabilir.

6) Amonyak gibi çözücü maddelerde çözünme özelliğine sahiptir

7) CO3 (OH)2 . H2O kimyasal formule sahiptir. İçeriğinde Fe, Ca, Zn, Co, Ni mineralleri de bulunuyor.

8) Böbreğe benzer görünümlüdür, gevrek yapılıdır ve kolay kırılır.

9) Akrep, Başak, Boğa, Oğlak ve Terazi burçlarıyla olumlu etkileşimi vardır.

10) Bedensel/ruh temizleyicilik, barış, dönüşüm ve ticari başarı sembolü olarak kabul edilir.

Malakit Taşı Faydaları

1) Ağrıyan vücut bölgenizin üzerine ağrıyan alanın büyüklüğü kadar malakit taşı koyduğunuzda ağrıyı keser.

2) Sakinleştirici etkisi vardır.

3) Bastırılmış psikolojik acıların çözümlenmesini sağlar.

4) Kişinin kendi üzerindeki negatif duygularını pozitife çevirir. Kişinin kendisiyle barışık olmasını sağlar.

5) Vücudun rahatlamasını sağlayarak, rahat uykuya dalmayı sağlar.

6) Adale kasılmaları, romatizmaya ve karın ağrısına karşı etkilidir.

7) Negatif enerjiyi absorbe ederek, kişinin suçluluk, korku, cesaretsizlik gibi duygulardan arınmasını sağlar.

8) Yolculuklarda ortaya çıkan mide bulantılarını önlemeye karşı etkilidir.

9) Hafızayı güçlendirir.

10) Migren ve vertigo gibi hastalıkların iyileştirilmesinde yardımcı olur.