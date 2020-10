Makyaj Yapmamanız İçin Geçerli ve Şaşırtıcı 7 Neden!

Doğru ürün seçimleriyle, makyaj yapmadan da iyi görünebilirsiniz. Bununla birlikte, çoğu kadın makyajın güzel olmanın tek yolu olduğunu düşünebilir. Bu yaşam tarzı kişiye göre değişiklik gösterse de sonuçlarına dair mutlaka bir fikriniz olması gerekir. Özellikle sivilceye eğilimli cildiniz varsa, işte makyaj yapmamanız için bazı şaşırtıcı nedenler...

1. Akne ve alerjik reaksiyonlara neden olabilir

Çoğu makyaj türü son derece alerjiktir ve cilde sürülmemesi gereken birçok bileşen içerir. İçeriğinde bulunan sodyum, benzoat, propilen glikol, hassas ciltlerde farklı reaksiyonlara neden olabilir. Ayrıca cildiniz hassas olmasa bile, cildinizdeki olumsuz etkileri zamanla fark edilebilir. Öte yandan makyajın aslında sivilceye neden olabileceğini biliyor muydunuz? Makyaj yapmak aslında gözeneklerini tıkar ve saklamaya çalıştığınızdan daha fazla sivilcenin oluşumuna sebep olabilir. Sivilceyi saklamak yerine tedavi ederseniz, daha kötü bir durum yaratmaktan sakınmış olursunuz.

2. Kusurları düzeltmek yerine sadece örter

Makyaj yapmanın, sivilce durumunu daha da kötüleştirdiği uzmanlarca da onaylanmıştır. Bu, vücudunuzun kendini iyileştirme yeteneği felsefesine aykırıdır, çünkü sivilcenin temel nedenine bu şekilde ulaşamayız. Bu nedenle, kusurlarınızın üstünü örtmeye çalışmak yerine, gerçek nedenini bulmaya çalışmanız çok önemlidir.

3. Kendinizle barışmanızı engeller

Maalesef dünyada özgüven eksikliği yaşayan birçok kadın var. Makyaj yapmanın kendinizi daha çok kabullenmenizi sağlayacağını düşünebilirsiniz, ancak durum tam tersidir. Bunun nedeni, doğal güzelliğinizi değil, sadece makyajı kabul etmeniz olabilir. Bazı kadınların makyaj yaparken daha güvende hissettiği doğruysa bile kendinizi, kusurlarınızı ve her şeyi sevmenize yardımcı olmuyor. Sonuç olarak; kusurları örtmek yerine, kendinizle barışık olmayı deneyebilirsiniz.

4. Birçok makyaj ürünü kimyasallarla dolu

Kullandığınız makyaj ürünlerinin içeriğini okuduğunuzda, tanımlanamayan malzemelerin büyük bir listesiyle karşılaşırsınız. Ya da belki içerik hakkında hiçbir bilgi verilmemiştir! Bu, dikkate almanız gereken bir uyarı olabilir. Çünkü içerik bilgisi verilmediyse, üretim şirketinin çok da güvenmediği malzemeler kullanılmış anlamına gelir. Ürün, muhtemelen vücudunuzun en güzel giysisi olan cildinize sürmek istemediğiniz kimyasallar, parabenler ve kanserojen maddelerle yüklüdür.

5. Çok fazla zaman alır

Çoğu kadın, her sabah güzellik rutinlerine çok fazla zaman ayırıyor olabilir. Hatta dışarı çıkmadan önce her şeyin mükemmel göründüğünden emin olana kadar makyaj rötuşlarına devam ediyor olabilirsiniz. Aslında bu süre zarfında ne kadar üretken olabileceğinizi ve neler kaçırdığınızı fark etmeyebilirsiniz. Sabah okula gitmeden önce çocuklarınızla vakit geçirmek, sağlıklı bir kahvaltı yapmak ve hatta uyumak için her yıl 365 saatiniz olacak. Aslına bakarsanız bu seçenekler, sağlığınız ve sonunda hayatınız için makyaj yapmaktan çok daha anlamlı geliyor.

6. Ayrıca bir bütçeye mal olur

Makyaj ürünlerine ayırdığımız bütçeyle, başka neler yapabileceğinizi hayal edebilir misiniz? Düşündüğünüzde, bu ürünlere her ay yüklü bir miktar ayırıyor olabilirsiniz. Aslında, ortalama bir kadın makyaj için yılda yaklaşık 3 bin lira harcıyor. Ucuz olsa bile yine de dikkatli olmalısınız, çünkü muhtemelen o ürün ya kalitesizdir ya da kimyasallarla doludur. Bunun yerine, cilt temizliği için doğal malzemelere bütçe ayırma fikri kulağa daha hoş gelmiyor mu?

7. Hayvanlara zarar verir

Bazı ürünlerin üzerinde "Hayvanlar üzerinde test edilmemiştir" yazsa da birçok makyaj malzemesi, yine de hayvansal ürünlerden oluşan bileşenler içerir ki bunların en yaygın olanı balmumudur. Bunun yanında, üzerinde hayvanlarda test edilmediğini gösteren uyarı olmayanlar da var. Bu, ürünlerini test etmek için bir hayvana zarar verdikleri anlamına gelebilir! Hayvanlara en az kendiniz kadar değer veriyorsanız, makyaj yaparken bu önemli faktörü göz önünde bulundurabilirsiniz.

Artık bildiğiniz gibi, en azından her gün makyaj yapmak çok da gerekli değil. Yine de makyajsız yapamıyorsanız, içinde hayvansal ürünler bulunmayan yüksek kaliteli ürünler seçmeye özen gösterin.