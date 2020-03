Makyaj Yapmadan Parlayan Bir Cilde Sahip Olmanın 10 Yolu

1- Yüzünüzü her gün yıkayın



Her zaman yüzünüzü cilt tipinize uygun bir temizleyici ile yıkamayı alışkanlık haline getirin. Her sabah uyandıktan sonra ve gece uyumadan önce bu rutini yapın. Yüzünüze uyguladığınız ürün alkolsüz olmalıdır, çünkü alkol bazlı ürünler kuruluğa ve dökülmeye neden olabilir. Ayrıca, spor/egzersiz sonrası ya da terledikten sonra da yüzünüzü yıkayın, çünkü ter gözeneklerinizi tıkayabilir ve cildinizi tahriş edebilir.

2- Her gün nemlendirici kullanın



Nemlendirici cildinizin genç ve parlak görünmesini sağlar. İyi bir nemlendirici krem sayesinde cildinizin kuruluğu, pürüzlülüğü, sıkılığı ve pul pul dökülmesine engel olabilirsiniz. Cilt tipinize uygun nemlendiriciler, sivilceleri en aza indirmeye de yardımcı olabilir.

Yüzünüzü temizledikten veya duş aldıktan hemen sonra cildinizin doğal nemini korumak için nemlendirmeniz tavsiye edilir. Yağlı ciltler veya tıkanmış gözenekler için, su bazlı yağsız nemlendiricilerin kullanılması gerekir.

3- Güneş kremi kullanın



Cildinizin güneşten renginin bozulmasına, kırışıklıklara, ince çizgilere ve sivilceye neden olmasını önlemek için günlük nemlendiricinize ek olarak güneş kremi kullanın. Özellikle evden dışarı çıkmadan 15-20 dakika önce güneş kreminizi uygulamış olun.

4- Yüzüne dokunmaktan kaçının



Gün içinde yüzünüze dokunmaktan kaçının. Ellerinizde çok fazla bakteri var ve yüzünüze elinizle dokunmak yüzünüzde akne oluşumuna neden olan mikropları yayabilir.

5- Sağlıklı beslenin



Antioksidan bakımından zengin gıdaları beslenmenize ekleyin. Bunlar ağırlıklı mevsim meyve ve sebzeleri olmalı. Havuç, koyu yapraklı yeşil sebzeler, badem, fındık ve balık gibi... Antioksidanlar cildinizdeki serbest radikalleri en aza indirmeye yardımcı olur, böylece cilt hasarını azaltır.

6- Önemsiz ve işlenmiş gıdalardan kaçının



Abur cubur ve işlenmiş gıda tüketmekten kaçının. Bu gıdalar çoğunlukla cildin sarkmasına neden olan cilt elastikiyetini azaltabilen şekerli gıdalardır. Bu gıdalar tahrişe, akne ve kırışıklıklara neden olabilir. Onlardan kaçınmak zor olsa da, bunlara birçok farklı alternatif bulabilirsiniz. Örneğin, tatlı için istekleriniz varsa, bunun yerine olgun meyveleri yiyebilirsiniz.

7- Sigara içmekten kaçının



İyi bir cildi korumak için alınması gereken temel tavsiyelerden biri sigara içmekten kaçınmaktır. Sigara içmek vücutta yara onarımında sürekli bir azalmaya neden olur ve bu da skarlaşmaya neden olur. Üstelik sigaradaki ana bileşen - nikotin - kan damarlarının daralmasına neden olabilir.

8- Düzenli egzersiz yapın



Günlük egzersiz, sadece daha sağlıklı bir vücuda değil, aynı zamanda daha genç bir cilde ulaşmanıza yardımcı olabilir. Haftada 75 dakika yorucu egzersiz yapmanız veya haftada en az iki kez kuvvet antrenmanı yapmanız tavsiye ediliyor.

9- Su için



İyi cildi korumak için günde en az 8 bardak su tüketin. Su tüketimi cildin kurumasını, pul pul dökülmesini ve sıkılaşmasını önler.

10- Uykunuza dikkat edin



7-8 saatlik iyi bir gece uykusu kesinlikle genç bir ışıltıyı korumaya yardımcı olur. Kafein ve alkolden uzak durun, özellikle de uykunuzu etkileyebilecekleri için akşam saatlerinde. Ayrıca, yatmadan önce telefonlarda ve bilgisayarlarda olduğu gibi parlak ekranlardan kaçının.