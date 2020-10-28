Makyaj Temizleme Mendilleri Zararlı mı?

Günün fazla kalıntılarını tamamen temizlemek için yüksek kaliteli bir yüz temizleyici ve ılık su kullanmanın önemi düşünüldüğünde, sadece bir mendil kullanmak cildinize ihtiyacı olanı vermek için yeterli olmayabilir.

Makyaj mendillerini kullanmak, cildi yıkamaktan daha pratik gelse de genellikle doğru bir temizleme sağlamaz ve gözeneklerde kir ve yağ bırakır. Uzmanlar, çok mecbur kalmadıkça makyajınızı mendiller ile temizlememeniz gerektiğini söylüyor. O an üşenip yüzünüzü mendille silseniz dahi uyumadan önce temizleme jeli ile yıkamayı ihmal etmemelisiniz.

Mendil sonrası yüzünüzü yıkarken çıkan makyaj kalıntılarını görünce zaten cildinizin temizlenmemiş olduğunu anlayacaksınız.

Cildinizi tahriş edebilir

Makyaj temizleme mendilleri bol miktarda koruyucu ve alkol içerir. Mendil kullandıktan sonra cildinizde kızarma, yanma oluyorsa cildiniz daha az kimyasal için yalvarıyor demektir.

Öte yandan makyaj temizleme mendilleri, cildi doğal yağlarından arındırıp, kurumaya da sebep olabiliyor. Cildin doğal yağlardan arınması ise erken yaşlanma belirtilerine, sarkmaya ve donuk bir renge dönüşüyor.