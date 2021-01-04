Makyaj Malzemelerinizi Kendiniz Yapabilirsiniz! İşte Doğal Far Tarifi...

Hemen her cilde uyum sağlayan, özellikle renkli, gözlerde daha da dikkat çekici görünen kahverengi doğal far için, yaklaşık bir yemek kaşığı kadar kakao tozuna ihtiyacımız var.

Daha sonra bebek maması yapımında da kullanılan ararot tozundan 1 yemek kaşığı kadar kakaonun üzerine ekleyin. Eğer ararot tozu bulamazsanız, alternatif olarak pirinç tozunu da aynı ölçülerde kullanabilirsiniz. Sonrasında bu iki malzemenin iç içe geçmesi için iyice karıştırın.

Son olarak, aktarlarda kolaylıkla bulunan ve cildimizde yaz kış kullanabileceğimiz bir bakım yağı olan shea yağından bir çorba kaşığı kadar alın ve toz karışıma ekleyin. Eğer shea yağınız yoksa onun yerine vazelin de kullanabilirsiniz.

Shea yağının topaklanan yapısı nedeniyle iyice karıştırmanız gerekiyor. Toz karışımla bir araya geldiğinde beklenen kıvama ulaşması biraz zaman alabilir. Ancak vücut ısınız, çözünmesine yardımcı olacaktır. Elde ettiğiniz karışımı yaklaşık on dakika, iyice yedirene kadar karıştırın. Eğer vaktiniz yoksa, benmari usulü dediğimiz yöntemle, sıcak su dolu bir kâsede bekletebilirsiniz.

Sonrasında doğal farınız istediğiniz kadifemsi kıvama ulaşmış olacaktır. Hafif bir uygulamayla ev yapımı bu makyaj malzemenizi, bir rutin haline getirebilir, hem de gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Buna ek olarak doğal farınızı, kontür yaparken de uygulayabilirsiniz. Sonuç olarak cildinizi beslerken, doğal bir makyaj arayanlar için bu maske ilham verici olabilir.