Makyaj fırçaları ve makyaj süngeri arasındaki farklar

Makyaj fırçaları ve süngerler arasındaki temel fark

Makyaj fırçaları ile süngerler arasındaki en temel fark makyajı nasıl gösterdiğidir. Fırçalar cilt makyajını daha hafif gösterirken, süngerler daha yoğun bir görünüm verir.

Kısaca özetlemek gerekirse süngerler ten makyajı, fırçalar ise dudak ve göz makyajı için en idealdir. Peki o zaman fırçalığımızdaki fondöten fırçası neden var?

Fırçalar göz ve dudak için en ideali olsa da elbette fondöten sürmek için de kullanılır. Uzmanlar, makyaj süngerlerinin fondöteni daha kusursuz, fırçaların ise daha doğal gösterdiğini söylüyor.

Fondöten için süngerler

Aslında bu tamamen kişisel bir tercihtir. Fondötenin nasıl görünmesini istediğinize karar verin ve seçiminizi yapın. Bunun yanı sıra uzmanlar, yine de fondönten için en doğru seçimin makyaj süngeri olduğunu belirtiyorlar.

Makyaj süngeri ile fondöten sürerken en iyi sonuç için süngeri ıslatmanın da önemli bir ipucu olduğunun altını çiziyorlar. Eğer fondöten için fırça kullanmayı tercih ediyorsanız da çok ince bir tabaka sürmeniz gerektiğini unutmamalısınız.

Diğer şeyler için fırçalar

Göz makyajı için elbette en iyi seçenek fırçalardır! Göz makyajının yanı sıra allık, pudra ve highlighter için de en doğru ürün uygun formdaki fırçalar olacaktır.