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Haberler >Mahmure >Güzellik Bakım >Kişisel Bakım>Makyaj fırçaları nasıl temizlenir?
Kişisel Bakım

Makyaj fırçaları nasıl temizlenir?

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Makyaj fırçaları nasıl temizlenir?
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"Makyaj fırçalarını düzenli olarak temizlemek, ürünlerinizin ömrünü uzatacağı gibi bakteri oluşumuna da engel olur ve cilt sorunları yaşamanızın önüne geçer. Peki makyaj fırçaları nasıl temizlenmeli?"

Ne zaman yıkamalısınız?

Makyaj fırçalarınızı hangi zaman aralığında yıkamanız gerektiği konusu en önemli noktalardan biri. Allık, kapatıcı ve fondöten sürmek için kullanılan fırçaları haftada 1 defa temizlemelisiniz. Göz farı ve ruj için kullandığınız fırçaların temizlenme süresi ise 3 günde bir olmalı.

Temizleme adımları

Makyaj fırçalarınızı temizlerken çok sert uygulamalardan kaçının. Aksi halde ürünlere zarar verebilir, yapılarını bozabilirsiniz. Makyaj fırçalarınızı nazik hareketler ile ılık su kullanarak temizleyin.

Elbette sadece su kullanmak fırçaları makyaj kalıntılarından arındırmaya yetmez. Bunun için bebek şampuanı en ideal alternatiftir. Fırçalara biraz bebek şampuanı dökün ve ılık suyun altında nazikçe ovalayın.

Durulama

Fırçalarınız makyaj kalıntılarından iyice arındıktan sonra sıra geldi durulama işlemine. fırçalar şampuandan arınana kadar iyice duruladığınızdan emin olun.

Kurutma

Makyaj fırçalarını temizledikten sonra hızlıca kurutmak isteyebilirsiniz. Bunun için akla ilk gelen yöntem ise kurutma makinalarıdır. Ancak makyaj fırçaları için kurutma makinası kullanmamalısınız. Bu yöntem fırçanızdaki kıllara zarar verecektir. Islak fırçalarınızı gece yıkayıp sabaha kadar kolaylıkla kurumasını sağlayabilirsiniz.

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