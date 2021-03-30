Mahlep Ağacı Nedir, Nerede Ve Nasıl Yetişir? Mahlep Ağacı Özellikleri, Bakımı Ve Faydaları Hakkında Bilgi

Mahlep ağacı gülgiller familyasına aittir. Özellikle bu ağaç görselliği ile de dikkat çekmektedir. Pek çok bahçe süslemesinde bu ağaca rastlamak mümkündür.



Mahlep Ağacı Nedir? Mahlep Ağacı Hakkında Bilgi



Mahlep ağaçlarının ana vatanı Orta Avrupa'dır. Özellikle Fransa ve Almanya gibi ülkelerde yoğun bir şekilde yetişmektedir. Gülgiller familyasına mensup olan ağaç türlerinden bir tanesidir. Mahlep ağacı günümüzde özellikle kurak olan bölgelere yoğun bir şekilde ekilir. Kurak bölgenin yeniden canlandırılması hedeflenir.



Pakistan ve Kırgızistan'da da yine Mahlep ağaçlarına rastlamak mümkündür. Mahlep ağacını diğer ağaçlardan ayıran birçok özelliği vardır. Ayrıca faydaları da oldukça fazladır. Bundan dolayı diğer ağaç türlerine göre daha fazla tercih edilirler. Mahlep ağacı mahlep adındaki oldukça faydalı meyveyi verir.



Mahlep Ağacı Latince İsmi



Mahlep ağacının Latince ismi Prunus Mahaleb'dir.



Mahlep Ağacı Özellikleri



- Mahlep ağacının yaprakları daire şeklindedir. Ya da yumurtaya benzer bir hal alırlar.

- Yapraklarının boyları 3 ve 6 santimetre arasında değişkenlik gösterir.

- Yaprakların kenarları dişli ve tüylüdür.

- Mahlep ağacının çiçekleri oldukça güzel kokmaktadır. Çiçeklerinin rengi ise beyazdır.

- Genellikle kurak bölgelerin tekrardan canlandırılması amacı ile dikilir ve o bölgeyi canlandırır.



Mahlep Ağacı Ne Zaman Dikilir?



Kuraklık olan her bölgeye Mahlep ağacı dikilebilir. Özellikle kuraklık şiddeti yazın daha fazla olduğundan dolayı bu ağaç genellikle yaz mevsiminde dikilir. Ayrıca diğer aylarda da yine Mahlep ağacı dikilmektedir. Oldukça faydalı olan ağaç türleri arasında yer almaktadır. Bundan dolayı çok tercih edilir.



Mahlep Ağacı Nerede Yetişir?



Mahlep ağacı genellikle Orta Avrupa'da yetişir. Fakat Pakistan ve Kırgızistan gibi ülkelerde de yine bu ağacın yetiştiriciliği yaygındır. Bundan dolayı Mahlep ağacını bu ülkelerde de görebiliriz. Kurak iklim olan yerlerde de yine Mahlep ağacı yetişmektedir. Kurak iklime çabuk adapte olur ve o bölgenin tekrardan canlanmasını sağlamaktadır. Mahlep ağacı ülkemizde de yetişen bir ağaç türüdür. Özellikle Güney Doğu gibi kuraklığın fazla olduğu bölgelerde Mahlep ağacı yetişmektedir.



Mahlep Ağacı Nasıl Yetiştirilir ve Budanır?



Mahlep ağacı humuslu toprağı sever. Toprağı nemlendirmenize gerek yoktur. Yetiştirirken haftada 1 kez sulamanız yeterli olacaktır. Yetiştirmeden önce tohumu mutlaka çimlendirmeniz gerekmektedir. Tohum çimlendikten sonra daha hızlı yetişecek ve büyüyecektir. Çimlenmeden tohumlar büyümez ve ağaç filizlenmez. Bundan dolayı çimlenme olayına dikkat etmek gerekir. Ağaç hızlı bir şekilde büyüyeceğinden dolayı budama işleminin de titizlikle yapılması gerekmektedir. Kırık olan dalları üst taraftan budayabilirsiniz. Böylece dallar daha sağlıklı büyüyecektir.



Mahlep Ağacı Yaprak Döker mi?



Yaprak döken ağaç türlerinden olan Mahlep ağacı özellikle kış aylarında ve sonbahar aylarında yoğun bir şekilde yapraklarını dökmeye başlar.



Mahlep Ağacı Bakımı Nasıl Yapılır?



Mahlep ağacının bakımı kolaydır. Fazla sulama istemediğinden dolayı sulama işlemini haftada bir ya da iki kez yapmanız yeterli olacaktır. Çünkü kurak bölgede fazlaca yetişirler. Toprağın kuru olmasına dikkat edin. Toprağın daima azot bakımından da zengin olması önemlidir. Ayrıca gerekli şekilde budama işleminin de yapılması gerekir.



Mahlep Ağacı Faydaları Nelerdir?



1) İdrar Söktürür



Özellikle Mahlep ağacının vermiş olduğu mahlep bitkisi idrar söktürür. Doğal yollardan idrar söktürebileceğiniz bu ağaç insan sağlığı açısından çok faydalıdır.



2) Balgam Söker



Mahlep ağacının bir diğer özelliği ise balgam söktürücü özelliğidir. Balgam söktürür ve göğsü yumuşatır. Bu şekilde daha iyi bir solunum alıp vermenizi sağlar.



Mahlep Ağacı Hastalıkları Neler?



Mahlep ağacının hastalıkları bulunmamaktadır.



Mahlep Ağacı Ne İşe Yarar ve Nerelerde Kullanılır? Mahlep Ağacı Kullanım Alanları



Karaciğer hastalıklarının tedavisinde mahlep ağacından yararlanılmaktadır. Aynı zamanda mahlep ağacının vermiş olduğu mahlep meyvesi de yine meyve üretiminde kullanılmaktadır. Mahlep ağacı kurak olan bölgelerde de yine kullanılır.