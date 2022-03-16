Magnezyum Yağı Ne işe Yarar, Nasıl Kullanılır? Magnezyum Yağının Saça ve Cilde Faydaları

Süt ürünleri, baklagiller, ıspanak, fındık ve kuruyemişler gibi pek çok gıdada bulunan magnezyum, ayrıca hap, kapsül veya yağ olarak ek formda satın alınabilir. Magnezyum yağı cilde sürülebilir. Sprey şişelerinde de mevcuttur. Peki, magnezyum yağı ne işe yarar, nasıl kullanılır? İşte magnezyum yağı faydaları...

Magnezyum yağı, magnezyum klorür taneciklerinin kaynamış, damıtılmış su ile karıştırarak evde sıfırdan yapılabilir. İşte, magnezyum yağının faydaları...

1. Fibromiyalji ile Savaşır

Magnezyum yağının uygulanması fibromiyaljili hastalar için faydalıdır . Fibromiyalji, kronik ağrı, rahatsızlık, yorgunluk ve uyku bozuklukları ile karakterizedir.

Bu sendroma sahip kişilerde vücutta düşük magnezyum seviyeleri bulunur. Magnezyum yağının alt ve üst ekstremitelere uygulanması, gergin kasların doğal olarak gevşemesine yardımcı olur.

Ayrıca sinirlerin işleyişini düzenler ve ağrıdan kurtulmaya yardımcı olur.

2. Kaygı ve Depresyona Olumlu Etki Eder

Kandaki düşük magnezyum seviyeleri, anksiyete ve depresyon benzeri davranışlara neden olur. Bir magnezyum yağı veya spreyi kandaki magnezyum seviyesini iyileştirebilir.

Bu rahatlatıcı mineral, stres ve kaygı ile başa çıkmanıza yardımcı olabilir. Magnezyum klorür, stres hormonlarının salınımını bastırır, beyne girişini engeller ve sinir sistemini düzenler.

3. Kabızlığı Giderir

Magnezyum yağının önemli bir parçası olan magnezyum klorür mükemmel bir müshildir. Ozmotik bir etkiye sahiptir, yani diğer dokulardan bağırsağa su çeker.

Magnezyum klorürün böyle bir etkisi, dışkıların atılmasına yardımcı olan bağırsakların kas hareketi olan peristalsis'i kolaylaştırır.

Bu su ayrıca kurumuş dışkı maddesine nem ekler ve dışkıyı yumuşatır, böylece kolayca atılır.

4. İyi Bir Gece Uykusunu Teşvik Eder

Magnezyum yağında bulunan magnezyum klorür, uykusuzlukla mücadelede etkilidir. Kolay emilir, hızlı ve kesintisiz uyku sağlar.

Magnezyum klorür, kişinin daha iyi uyumasına yardımcı olan stres ve gerginliği daha da azaltır. Vücut üzerinde sakinleştirici etkisi olan beyin kimyasallarını harekete geçirir.

Magnezyum klorür kasların gevşemesine yardımcı olur, dolayısıyla iyi bir gece uykusunu destekler.

5. Astımı Önler

Magnezyum yağını boğazınıza, göğsünüze ve sırtınıza sürmek astımı olan kişiler için faydalıdır. Bir kas gevşetici olan magnezyum klorür, solunum yollarının daralmasını ve daralmasını önler ve astım semptomlarını azaltır.

Ayrıca astım atağını tetiklemekten sorumlu olan proinflamatuar bileşiklerin üretimini de engeller.

Bu nedenle, magnezyum yağının anti-inflamatuar ve bronkodilatör etkileri astımlı bireyler için adjuvan tedavi olarak teşvik edilmektedir.

6. Enflamasyonu Azaltır

Magnezyum eksikliği , artan inflamasyon ile ilişkilidir . Böyle bir eksiklik, reaktif oksijen türlerinin ve proinflamatuar bileşiklerin aşırı üretimine neden olur. Bu, vücutta çeşitli yaşamı tehdit eden hastalıkların ana nedeni olan inflamatuar strese yol açar. Magnezyum yağının düzenli olarak uygulanması, bu mineralin kan seviyelerini iyileştirebilir ve bu da inflamatuar bileşiklerin üretimini daha da baskılayabilir.

7. Sağlıklı Bir Kalbi Destekler

Orta derecede bir magnezyum eksikliği, kalbin, kan damarlarının ve dokunun işleyişinde değişikliklere neden olabilir. Kalbinizin normalden daha hızlı atmasına bile neden olabilir, bu da sağlık için tehlikelidir.

Magnezyum yağı, düşük magnezyum seviyelerini düzeltmede yardımcı olabilir. Magnezyum sinir ve kas fonksiyonunu korur. Ayrıca kalbin elektrik sinyallerini kontrol etmesine ve kalp fonksiyonundaki bozuklukları azaltmasına yardımcı olur .

8. Migreni Hafifletir

Çalışmalar, tekrarlayan migren atakları ile magnezyum eksikliği arasında bir bağlantı bulmuştur. Beyindeki düşük magnezyum seviyeleri, nörotransmitterlerin ve beyin kimyasallarının hiperaktivitesini teşvik edebilir.

Ayrıca sinirlerin uyarılmasına neden olur ve bu da baş ağrısına neden olur. Magnezyum sinir fonksiyonunu düzenler ve ağrının yoğunluğunu azaltır.

Magnezyum spreyini omuzlarınıza ve sırtınızın üst kısmına veya alnına magnezyum yağı bile uygulayabilirsiniz.

9. Cilt Sorunlarını Tedavi Eder

Cildinize magnezyum yağı sürmek, sivilcelerden ve cildin erken yaşlanmasından kurtulmanıza yardımcı olabilir. Cildin yağlılığını azaltmaya yardımcı olur, bu da akneyi azaltır.

Bunun yanı sıra, kırışıklıkların, koyu lekelerin ve diğer yaşlanma belirtilerinin arkasındaki serbest radikalleri temizleyerek oksidatif stresle mücadele eder.

10. Saç Uzamasını Hızlandırır

Magnezyum yağı saç derisine uygulandığında saç dökülmesini önler, saçı besler ve kepeği azaltır. Vücutta çok fazla kalsiyum ve düşük magnezyum seviyesi saç köklerini tıkayabilir ve bu da saç dökülmesine neden olabilir. Magnezyum durumunu iyileştirmek saç büyümesini artırır ve kafa derisi sağlığını da iyileştirir.

NOT: Magnezyum yağı kullanmaya karar verirseniz, olumsuz bir reaksiyonunuz olup olmadığını görmek için küçük bir cilt parçası üzerinde test edin. Bazı insanlar batma veya kalıcı bir yanma hissi yaşarlar.