Maden Suyunun Faydaları Neler? Maden Suyu ve Soda Arasındaki Farklar

Maden suları dünyada ilk çağlardan bu yana sağlık amacıyla kullanılmaktadır. Ülkemizde de milattan önce Hititler, Frigyalılar daha sonra Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular ve Osmanlılar zamanında şifa amaçlı kullanılmıştır. Ancak Türkiye’de maden suyu genellikle hazmı kolaylaştırıcı bir ürün olarak, sadece yemeklerden sonra tüketiliyor. Aslında maden suyu sandığımızdan daha faydalı ve günlük yaşantımızda ihtiyacımız olan sıvılardan biri. İşte maden suyu ile ilgili merak edilenler ve bilinmesi gerekenler…

Maden suyu nedir?

Maden suyu, jeolojik ve fiziksel olarak koruma altında tutulan yeraltı sularından kuyu açılarak veya kaynaktan doldurularak elde edilmiş, çözünmüş katı madde içeriği toplam 250 ppm'den daha az olmayan sulara verilen isimdir.

Çözünmüş mineral tuzları, elementler ve gaz içerirler. Mineralli suları diğer sulardan ayıran özellik, kaynağından elde edildiği anda özel miktar ve oranlarda mineraller ve iz elementler içermeleridir. 500 ppm'den daha az mineral içerenlere düşük mineralli su, 1500 ppm'den daha fazla içerenlere yüksek mineralli su denilmektedir.

Maden suyu ise yerin en derin katmanlarından çıkar, çıktığı yerin jeolojik özelliklerini taşır ve magmadan aldığı karbondioksit gazının basıncı vasıtasıyla yer yüzüne çıkar. Yeryüzüne çıkarken geçtiği katmanlardan mineralleri de alarak yol alır. Bu durum maden suyunu mineral bakımından oldukça zengin kılıyor.

Maden suyu ve sodanın farkı nedir?

Sık sık soda ile karıştırılan maden suyu, faydalarıyla dikkat çekiyor. Soda normal içme suyuna dışarıdan karbondioksit ilavesi yapılmış yapay bir içecektir. Çoğu meşrubatın ana maddesini teşkil eder. Şekerli, aromalı ve sitrik asit ihtiva eden soda türleri gazoz olarak adlandırılır. Maden suyu ise yeraltı sularından beslenir.

Maden suyunun besin değerleri

Maden suları, sağlık için gerekli olan ve biyokimyasal görevleri ile önem taşıyan, sodyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum, fosfor, kükürt ve klor başta olmak üzere demir, mangan, bakır, iyot, çinko, florür, krom, kadmiyum gibi mineralleri içermektedir.

Maden suyunun faydaları neler?

Maden sularının düzenli tüketimi çocukların boylarının uzamasına yardımcı olabilir. Bunun yanında, dişleri ve kemik yapılarını daha sağlam bir hale getirebilir. Maden suyunun içerdiği kalsiyum kemik yapısının, florür ise ağız ve diş sağlığının gelişmesi için son derece yararlıdır.

Kadınların osteoporoz problemleri biraz olsun hafifletilebilir, hatta adet dönemlerini daha rahat geçirmeleri sağlanabilir. Özellikle magnezyum eksikliğinin neden olduğu kardiyolojik birtakım rahatsızlıklar ve genç yaşta ölümlerin önüne biraz olsun geçilebilir.

Maden suları, içerdiği karbondioksit gazı sebebi ile hazmı kolaylaştırdığı gibi mide bulantısını da engellemektedir. İçmenin yanı sıra dışarıdan sürme yoluyla da cildi canlandırmada ve güzelleştirmede etkili olmaktadır.

Maden suyu ne kadar tüketilmeli?

Uzmanlar günde 2 litre kadar su ve maden suyu gibi “yararlı sıvı” içilmesini önermektedir. Her gün 1 - 2 su bardağı maden suyu içilmesi, günlük mineral ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunması adına son derece yararlıdır. Hele ki yaz döneminde terleme ile birlikte kaybedilen mineralleri yerine koymak adına maden sularına biraz daha önem verilmesi gerekmektedir.

Gün içinde sıklıkla tüketilen meşrubatlar, meyve suları, hatta çay, kahve, bitki ve meyve çayları yerine aralıklarla maden sularını tercih etmek, içermiş olduğu mineraller sayesinde cilt ve saç için arzu edilen görünümün ve sağlığın kazanılmasına katkıda bulunacaktır.

Maden suyu alırken nelere dikkat edilmeli?

Meyve aromalı maden sularının büyük çoğunluğunda rafine şeker kullanılmaktadır. Bu nedenle meşrubatlar gibi lezzetlidir. Ancak zayıflama programlarında ve şeker hastalığı gibi durumlarda rafine şeker tüketiminden kaçınmak gerekir. Formuna dikkat eden bireylerin ve şeker hastalarının, meyve aromalı maden suları yerine taze sıkma veya %100 meyve suyu ile karıştırılarak hazırlanacak alternatifleri ya da sade maden sularını tercih etmeleri gerekmektedir. Halkımızda etiket okuma alışkanlığı yok denecek kadar azdır. Genelde son kullanım tarihine bakılmaktadır. Halbuki “içindekiler” kısmı dikkatlice okunmalıdır. Aspartam ve Asesülfam K gibi yapay tatlandırıcı içeren meyve aromalı maden sularının tercih edilmesi rafine şeker alımını azaltmak adına daha sağlıklı olacaktır.