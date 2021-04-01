Mabet Ağacı Nedir, Nerede Ve Nasıl Yetişir? Mabet Ağacı Özellikleri, Bakımı Ve Faydaları Hakkında Bilgi

Mabet ağacı familya olarak, günümüzde yaşayan uzak veya yakın herhangi bir aileye dahil olmamakla öne çıkan oldukça özel bir ağaçtır.

Mabet Ağacı Nedir? Mabet Ağacı Hakkında Bilgi

Mabet ağacı, açık tohumlu bir ağaç türüne girer. Açık tohumlu ağaçlarda thum bir meyve tarafından korunur durumda değil, tersine açık haldedir. Botanikçiler mabet ağacını bitkiler alemindeki (plantea) ayrı bir bölüm olan Ginkgophyta bölümüne dahil eder. Bu bölümde; tek sınıf, tek familya ve tek bir cins bulunur. Bu da mabet ağacı olarak geçer. Mabet ağacı yaşayan herhangi bir akrabası olmadığı için yaşayan fosil sayılır.

Mabet Ağacı Latince İsmi

Mabet ağacı Latince'de "Ginkgo biloba" olarak adlandırılır. Genellikle "Ginkgo" olarak bilinir.

Mabet Ağacı Özellikleri

Mabet ağacının boyu 40 metreye kadar çıkabilir. Yelpaze ve fil kulağı şeklinde çatallanmış yapraklara sahip olan mabet ağacı, kışın yapraklarını döker. Mabet ağacının halk arasında; fosil ağaç, tapınak ağaç, Çin yelpaze çamı, kız saçı ağacı ve fil kulağı ağacı farklı isimleri vardır. Mabet ağacı zirve noktasında uzun ve dağınık yapraklara sahiptir. Kökleri oldukça derinlere inen mabet ağacı, kar ve rüzgar gibi sert iklim özelliklerine dayanıklı bir ağaçtır.

Mabet ağaçları gençken ince ve uzun bedenlere sahip olurlar. Yaşlandıkça tepe noktaları genişlemeye başlar. Mabet ağacı; sert iklim şartlarına, bitki ve haşereden kaynaklı ağaç hastalıklarına karşı dayanıklı bir ağaç türü olduğu için 2500 yıla kadar yaşayan mabet ağaçlarına rastlanır.

Mabet Ağacı Ne Zaman Dikilir?

Mabet ağacı tohumları ilkbaharda ekilir.

Mabet Ağacı Nerede Yetişir?

Mabet ağacı; nemli, killi, kumlu, balçık topraklarda yaşayabilen adaptasyon seviyesi oldukça yüksek bir ağaç türüdür. Kuru kireçli ve mineral bakımından fakir topraklarda bile yetişen mabet ağacı, aşırı donlu ortamları sevmez. Aşırı güneşten etkilenmeyen mabet ağacı, aydınlık ve ışıklı ortamları sever. Ülkemizde İstanbul, Trabzon, Ankara, İzmir, Manisa, Balıkesir ve Yalova illerinde mabet ağacı yetiştirilebilir.

Mabet Ağacı Nasıl Yetiştirilir ve Budanır?

Mabet ağacı tohum ve çelik yoluyla yetiştirilen bir ağaçtır. İlkbahar aylarında yumuşak, yaz aylarında yarı odun ve kış aylarında odun çeliğiyle üretilir. Mabet ağacı bahar aylarında fazla sulanmak ister. Uzun sürgünlerin 2 yaprak kasar kısaltılması ve yeterli sulama mabet ağacını daha sağlıklı hale getirir.

Mabet Ağacı Yaprak Döker mi?

Mabet ağacı, sonbahar ayında sararır ve yaklaşık 15 gün sonra kış aylarında yapraklarını dökmeye başlar.

Mabet Ağacı Bakımı Nasıl Yapılır?

Mabet ağacı bakımında sulama ve budama oldukça önemlidir. İlkbahar ve sonbahar aylarında yeterli sulama ve budamayla daha sağlıklı hale gelir. Tomurcuklarını patlamaya başlamış mabet ağaçlarının gübrelenmesi gerekir. İlkbahar aylarında kullanılan gübrenin azot içerikli olması gerekir. Çünkü azot mabet ağacı için önemlidir. Sonbahar aylarında yaprakları sararana kadar sıvı gübreyle gübrelenebilir.

Mabet Ağacı Faydaları Nelerdir?

Mabet ağacının kendine özgü faydaları bulunur. Mabet ağacı, yenilebilir bir tohuma sahiptir. Tohum pişirilerek tüketilebilir. Cildi yenileme ve saç dökülmesini engelleme gibi faydalı özellikleri vardır ancak fazla tüketilmesi halinde vücudu zehirleyebilmektedir. Mabet ağacının tohumu çay olarak da tüketilebilir. Mabet ağacı:

l Alzheimer gibi hafıza bozukluklarına iyi gelir.

l Odaklanmayı sağlar.

l Göz tansiyonuna iyi gelir.

l Parkinson hastalarına faydalıdır.

l Antioksidan özelliğe sahiptir.

Mabet Ağacı Hastalıkları Nelerdir?

Mabet ağacı genel olarak bitki ve haşere hastalıklarına karşı dirençlidir. Bu nedenle de oldukça uzun ömürlüdür.

Mabet Ağacı Ne İşe Yarar ve Nerelerde Kullanılır? Mabet Ağacı Kullanım Alanları

Mabet ağacı genellikle peyzaj mimarlığında ve bahçe süslemede kullanılır. Mabet ağacının oldukça uzun ömürlü ve kötü hava koşullarına dayanımının yüksek olması sürdürülebilir tasarımda kullanılmasını sağlar. Sonbaharda yapraklarındaki pigmentler sebebiyle fosforlu lamba gibi parlayan mabet ağaçları, peyzaj tasarımının oldukça önemli elementlerindendir. Uzakdoğu bahçe tasarımında da yer alan mabet ağacı bazı yerlerde kutsal olarak görülür.