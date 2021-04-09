Lyocell Kumaş Nedir, Nasıldır Ve Terletir Mi? Lyocell Kumaş Özellikleri Ve Kullanım Alanları

Lyocell kumaş elyafın bir alt türü olarak bilinir. Özellikle hazır giyim sektöründe kullanılan bu kumaş son yıllarda iyice popüler bir hale gelmiştir.

Lyocell Kumaş Nedir?

Günümüzde lyocell kumaş yoğun olarak kullanılmaktadır. 1972 yılından beri kullanılan bu kumaş elyafın bir alt çeşidi olarak bilinmektedir. Elyaf bir ürün olan lyocell rejenere selülozdan elde edilir. Bu kumaşın ham maddesinde bazı lifler kullanılmaktadır. Lyocell kumaşlar meşe, okaliptüs ve huş ağacı selülozlarından alınır. Lyocell kumaş bitki ile ağaca jet çekim yönteminin uygulanması ile elde edilmektedir.

Lyocell Kumaş Nasıldır?

Hazır giyim sektöründe yoğun bir şekilde kullanılan lyocell kumaş genellikle keten ile pamuğa çok fazla benzerlik gösterir. Bu kumaş pamuktan çok daha emicidir. Lyocell kumaşı ayrıca ketenden daha serin de tutacaktır. Bunun yanı sıra lyocell nanoteknoloji kullanılarak üretilen ilk elyaftır. Bu kumaşın da çok fazla özelliği bulunur. Saten görünümü veren lyocell kumaş kolay kolay kırışmaz. Cilde nefes aldıran bu kumaş aynı zamanda doğal bir içeriğe sahiptir.

Lyocell Kumaş Terletir mi?

Antibakteriyel bir özelliğe sahip olan lyocell kumaş cilde hava aldırır. Bir tür elyaftan üretilen lyocell kumaş çeşitleri terletir. Ayrıca terleten bu kumaşların bazı dokuma yöntemine göre daha az terleten modelleri bulunmaktadır. Vücutta terleme olsa dahi lyocell kumaş bu terlemenin rahatsızlık hissi vermesini de engeller.

Lyocell Kumaş Özellikleri

Nanoteknoloji kullanılarak üretilen lyocell kumaşların pek çok özelliği bulunur. Bu kumaş anti bakteriyel bir özelliğe sahiptir. Sağlam yapısı ile ön plana çıkan lyocell kumaş uzun ömürlü tekstil ürünlerinin üretiminde kullanılmaktadır. Ayrıca bu kumaşlar önemli derecede renk tutar. Lyocell kumaş çeşitleri hem pamuk hem de keten ile benzer özellikler taşır.

Lyocell Kumaş Kullanım Alanları

Bazı özellikleri ile ön plana çıkan lyocell kumaşlar hazır giyimde çok sık kullanılır. Bunun yanı sıra çorap, mayo, nakış ipliği ve benzer alanlarda da lyocell bulunur. Özellikle çoğu sentetik ürünün yapısında lyocel yer almaktadır. Hazır giyim sektöründe kullanılan lyocell kumaş çeşitleri kayak pantolonu ve spor kıyafetlerinin hazırlanmasında kullanılır. Ayrıca medikal alandaki tıbbi bant ve benzer eşyalarda da lyocell kumaşlar ana maddedir.

Lyocell Kumaş Esnek midir?

Pamuk ve ketene çok benzer özellikler taşıyan lyocell kumaş rami ile rayon benzeri selülozik lifler ile çok fazla benzer. Bu şekilde emicilik oranı da fazlaca yüksektir. Lyocell kumaşta yaş terbiye yapıldığı için kumaşın özünde bulunan lifler şişer. Bu işlem ise lyocell kumaşın yumuşak ve esnek bir yapıda olmasını sağlar. Lyocell kumaş da oldukça esnek bir yapıdadır.

Lyocell Kumaş Yıkanınca Çeker mi?

Lyocell kumaş yıkanırken çok dikkat edilmesi gerekmektedir. Lyocell kumaş hassas bir yapıda olduğu için mutlaka kuru temizlemede ve ya soğuk suda elde yıkanmalıdır. Çamaşır makinesinde yüksek ısıda yıkanan lyocell kumaşlar çekme yapabilir. O nedenle lyocell kumaşın temizliği ve bakımlı dikkatli bir şekilde ele alınmalıdır.

Lyocell Kumaş Sıcak Tutar mı?

Nefes alabilen bir kumaş olan lyocell lifi çok yumuşaktır. Sıvıyı da hızla emen lyocell kumaş ipekten oldukça yumuşak bir yapıdadır. Bu kumaş ise ketenden çok daha serin tutabilir. Lyocell kumaş ise çoğu zaman pamuktan da emici olabilir.