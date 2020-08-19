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Haberler >Mahmure >Moda >Moda Trendleri>Lüks Çantalarınızın Bakımı İçin 5 İpucu
Moda Trendleri
MAHMURE ÖZEL

Lüks Çantalarınızın Bakımı İçin 5 İpucu

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Lüks Çantalarınızın Bakımı İçin 5 İpucu
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"Çantalarımız, kıyafetlerimizin vazgeçilmez tamamlayıcısıdır. Kalite malzeme ile üretilmiş çantalar ise nesilden nesile aktarılabilecek iyi bir moda yatırımıdır. Bu yüzden de bakımı hassas bir şekilde yapılmalıdır. İşte size kurtarıcı bakım ipuçları..."

1. Toz torbaları kullanın

Çoğu lüks çanta, mağazadan satın aldığınızda bir toz torbasıyla birlikte gelir. Hatta bazıları için bu bir zorunluluktur. El çantası çeşitli nedenlerle kullanılmadığında bu torbaları kullanmak akıllıca olacaktır. Çünkü, toz torbaları el çantasına ikinci bir deri görevi görür. Ayrıca torbalar, çantanızı olası çiziklere ve sürtünme izlerine karşı korur.  

2. Nemden uzak tutun

Nem, deriyi tahrip edebilecek küf oluşumuna neden olur. Çantaların içinde, havadaki fazla nemi emen küçük bir silika jel poşetiyle bulunur. Çoğu kadın silika jelin kullanımını bilmediğinden, bu poşeti atar. Eğer koruyucu poşet herhangi bir şekilde küflenirse, çok yumuşak bir bezle kuruyana kadar silin. Çantayı çıkarın ve en az 24 saat havalandırın.

3. Dikkatli saklayın

Çantalarınızı asla rastgele saklamayın. Size önerimiz çantalarınızı aldığınızda kutularını atmamak. Kutuların içinde saklamak en güvenli yol olacaktır. Eğer o kadar geniş bir saklama alanınız yoksa çantalarınızın içini ilk aldığınız haldeki gibi doldurun ve düz bir şekilde koyarak muhafaza edin. Onları asla üst üste koymayın.

Dışarı çıktığınızda ya da bir restoranda çantanızı yere koymaktan kaçının. Bunun yerine yanınızda, sabitleyebileceğiniz ve masanın altına asabileceğiniz portatif çanta askısı taşıyabilirsiniz. Alternatif olarak, deri veya süeti, sürtünme ve sürüklenme izlerinden korumak için toz torbanızı taşıyabilirsiniz.

4. Sürekli aynı çantayı kullanmayın

Bir çantanın sürekli kullanımı, çantada kullanılan malzemelerin uzun ömürlülüğü ne olursa olsun onu yıpratacaktır. Bunun yerine, çantalarınız arasında geçişler yapın.

5. Çanta düzenleyicisi kullanın

Bir el çantası düzenleyicisi, kadınların çantalarını doğru şekilde saklamalarına yardımcı olur, aynı zamanda çantaların sarkmasını ya da yapılarını kaybetmesini önler. Anahtarların, cep telefonunun, kartların, paranın, mendilin veya makyaj malzemelerinin kolay saklanması için düzenleyici kullanmak, çantanızı daha uzun süre kullanmanızı sağlar.

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