Lotus Çiçeği Nedir Ve Bakımı Nasıldır? Lotus Çiçeği Anlamı, Özellikleri, Faydaları Ve Yetiştiriciliği

Lotus çiçeği, oldukça kirli ve çamurlu bir alanda yetişmesine rağmen yaprakları tertemiz bir görünüme sahip olan güzel bir çiçek olarak dikkatleri üzerine çekmektedir.

Lotus Çiçeği Nedir?

Lotus çiçeği, nadide çiçek türlerinden biri olarak doğada varlık gösterir. Çamurlu ve kirli yerlerde yetişen bir bitki türü olma özelliği barındırmaktadır. Lotus çiçeği, yetişmiş olduğu ortamın kirliliğine rağmen yaprakları çok temizdir.

Lotus çiçeği bitkisinin üstüne ufacık bir toz parçası geldiği zaman bu tozu tozu başka bölgeye doğru iten bir hareket gösterirler. Ayrıca yağmur yağmaya başladığında, yağmur damlalarından yararlanarak kendilerini temizleyen bir yapı sergilerler. Lotus çiçeği, Nelumbo olarak tabir edilen yağmur ormanların da yetişen oldukça güzel bir çiçek türüdür.

Lotus Çiçeği Bakımı Nasıldır?

Lotus çiçeğinin sağlıklı bir şekilde gelişebilmesi için bakım önemlidir. Bunun için lotus çiçeği, humus açısından zengin bir toprak karşımı olmazsa olmazıdır. Bu toprak karışımına keçi gübresi eklenirse çok iyi bir sonuç elde edilir. Lotus çiçeğinin bakımına suyunun eksik edilmemesi çok önemlidir.

Lotus Çiçeği Nasıl Ekilir?

Ekimi yapılacak olan lotus çiçeği tohumu toprağa konulduğunda 45 derecelik bir açıyı kapsayacak biçimde yerleştirilmeli ve küçük taşlarla üzeri örtülmelidir. Lotus çiçeğinin ekimi yapılacak olan saksı orta derinliğe sahip olmalıdır.

Lotus çiçeğinin tohumu elde edildikten sonra, küçük bir su dolu bardak içinde tohum bekletilebilir. Bu sayede tohumun filizlenme süreci başlar. Filizlenmenin gerçekleşmesinden sonra bitki büyük bir saksıya aktarılır.

Lotus çiçeği bakımından en önemli husus, bu çiçeğin tohumunun tamamen sulu yerde tutulmasına dikkat edilmesidir. Filizlenen tohumların ise kesinlikle suyun altında olduğundan emin olunması gerekir. Lotus çiçeği filizleri büyümeye başladığında ise bulunduğu saksının içine bir avuç toprak atılması gerekir.

Lotus Çiçeği Nasıl Çoğaltılır?

Lotus çiçeği tohumlarıyla çoğaltılabilen bir çiçek türüdür. Bu bakımdan çiçeğin tohumlarından yararlanılır.

Lotus Çiçeği Tohumu Nasıl Olur?

Lotus çiçeği tohumları zeytin tanesi büyüklüğüne sahip olan tohumlar olma özelliği göstermektedir.

Lotus Çiçği Nasıl Sulanır?

Lotus çiçeğinin suyunun eksik edilmemesi önemli bir konudur. Çünkü sulak alanda yetişen bir bitki olma özelliği taşımaktadır.

Evde Lotus Çiçeği Yetiştiriciliği Yapılabilir mi?

Lotus çiçeği yani evde yetiştirilebilir olan çiçek türlerindendir. Bu sebeple evlerin en sulak saksılarında kolaylıkla yetiştirilebilir.

Lotus Çiçeği Anlamı

Lotus çiçeği farklı renkleri olan bir çiçek türüdür. Bu bakımdan farklı renkleriyle birbirinden farklı anlamlar taşır. Beyaz lotus saflığın simgesidir. Kırmızı renkteki lotus çiçeği sevgi ve tutkunun simgesidir. Pembe renkteki lotus çiçeği, aydınlanmayı temsil eder ve mavi renkteki lotus çiçeği ise bilgeliğin sembolü olarak görülür.

Lotuş Çiçeği Latincesi

Lotus çiçeğinin merak edilen Latince ismi Nelumbo olarak bilinir.

Lotus Çiçeği Özellikleri

Doğadaki her bitkide olduğu gibi Lotus çiçeğinin de kendisine özgü bazı özellikleri dikkat çeker. Bunlar:

- Bir lotus çiçeği bitkisinin yüksekliği 3 metreye kadar ulaşabilir,

-Lotus çiçeğinin kokusu insanlara uyku veren bir nitelik taşır,

- Lotus çiçeğinin Renkli çeşitleri bulunur,

- İnce yaprak dokusuyla çok dikkat çekici bir görünüm sergiler,

-Lotus çiçeğinin en önemli özelliği kendisini temizleyen bir bitki olmasıdır.

Lotus Çiçeği Faydaları

Lotus çiçeği faydaları saymakla bitmeyecek kadar çoktur. Fakat çiçeğin en önemli faydaları şunlardır:

- Cilde ferahlık verir,

- Kanamayı durdurur,

- Metabolizmayı hızlandırır,

- Zengin bir C vitamini deposudur,

- İdrar söktürücü özelliği vardır,

- Vitamin eksikliğini giderici etkiye sahiptir,

- Kanser tedavisine yardımcıdır,

- Uykusuzluğa iyi gelir,

- Kilo vermeye yardımcıdır,

- Kan şekerini düzenler,

- Karaciğer yağlanmasını önler,

- Enfekte olmuş durumdaki bölgeye uygulanan lotus antibakteriyel özelliği sayesinde yaralı bölgenin iyileşme sürecini hızlandırıcı etki sağlar.

Lotus Çiçeği Hikayesi

Lotus çiçeği kutsallığı ile meşhur olan bir bitkidir. Bu sebeple mitolojik kaynaklarda çok özel bir yere sahiptir. Mitolojide yeniden doğuşu, varoluşu ve insanı simgelediğine inanılan bir çiçektir. Hindistan'da hüküm sürmüş krallardan birinin oğlu olan Siddhartha’nın, Tanrı Vishnu’nun bir avatarı olarak dünyaya geldiğinin habercisi olarak tabir edilir.

Siddhartha, doğduğu ilk andan itibaren yürümeye başlar ve Siddhartha'nın bastığı her yerde lotus çiçekleri açmıştır. Siddhartha büyüdükçe sahip olacağı gücü ve bilgeliği temsil eden lotus çiçeğinin kutsallığı Tanrı figürleri ile çiçeği birleştirmelerinden kaynaklanır.