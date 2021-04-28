MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerMahmure Haberleri Moda HaberleriLondra'da Ramazan boyunca Modanisa rüzgarı
GeriModa Londra'da Ramazan boyunca Modanisa rüzgarı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haberler >Mahmure >Moda>Londra'da Ramazan boyunca Modanisa rüzgarı
Moda

Londra'da Ramazan boyunca Modanisa rüzgarı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Londra'da Ramazan boyunca Modanisa rüzgarı

"E-ticaret ve online giyim platformu Modanisa, Birleşik Krallık'ta reklam ve marka yatırımlarını artırdı."

Modanisa, Londra'nın ikonik çift katlı otobüslerinin 300'ü ile Ramazan boyunca devam edecek bir tanıtım kampanyasını sürdürdüğü gibi, bu ülkede yerleşik ve Müslümanlara seslenen televizyon kanallarında da çok sayıda reklam filmiyle yer alıyor.

Modanisa Pazarlama ve Marka Direktörü Samim Sürel, uluslararası tanıtıma hız kesmeden devam ettiklerini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Birleşik Krallık'ta reklam yatırımlarımıza devam ediyor ve Ramazan ayına özel Londra caddelerinde Modanisa rüzgarı estirecek bir tanıtım kampanyası yürütüyoruz. Açık hava reklamlarının yanı sıra İngilizce, Arapça, Türkçe tanıtımlarımızla hem sosyal medya hem de seçtiğimiz diğer mecralar üzerinden yoğun iletişim faaliyetinde bulunuyoruz. Bir Türk markası olarak hem Modanisa'yı tanıtmaktan hem de ülkemizin adını yurt dışında temsil etmekten çok mutluyuz."

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi