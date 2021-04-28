Londra'da Ramazan boyunca Modanisa rüzgarı

Modanisa, Londra'nın ikonik çift katlı otobüslerinin 300'ü ile Ramazan boyunca devam edecek bir tanıtım kampanyasını sürdürdüğü gibi, bu ülkede yerleşik ve Müslümanlara seslenen televizyon kanallarında da çok sayıda reklam filmiyle yer alıyor.



Modanisa Pazarlama ve Marka Direktörü Samim Sürel, uluslararası tanıtıma hız kesmeden devam ettiklerini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:



"Birleşik Krallık'ta reklam yatırımlarımıza devam ediyor ve Ramazan ayına özel Londra caddelerinde Modanisa rüzgarı estirecek bir tanıtım kampanyası yürütüyoruz. Açık hava reklamlarının yanı sıra İngilizce, Arapça, Türkçe tanıtımlarımızla hem sosyal medya hem de seçtiğimiz diğer mecralar üzerinden yoğun iletişim faaliyetinde bulunuyoruz. Bir Türk markası olarak hem Modanisa'yı tanıtmaktan hem de ülkemizin adını yurt dışında temsil etmekten çok mutluyuz."