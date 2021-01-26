Limonlu Suyun Faydaları Neler?

Sabah uyanır uyanmaz ilk yaptığınız şey kahve hazırlamak oluyorsa, bu alışkanlığınızı günün ilerleyen saatlerine taşımanız daha doğru olacaktır.

Sağlıklı bir beden, doğru adımlardan geçer ve bu adımlardan bir tanesi de kahvaltıdır. Öte yandan sağlığınız için limonu da hayatınıza dahil etmelisiniz. Sabah uyandığınızda ilk işiniz kahve içmek yerine bir bardak limonlu su içmek olsun. Neden mi?

Limonlu su içmenin faydaları

Limonlu su, anti-inflamatuar ve demir emilimini artırır ve C vitamini ile bağışıklık sistemini güçlendirir.

Limonlu su içmek metabolizmayı güçlendirmede ve hızlandırmada oldukça etkilidir. Ayrıca limonlu su açlığınızı bastırarak kilo vermenize de destek olur.

Limonun sindirim sisteminizi geliştirdiğinden ve gastrointestinal uyardığından haberiniz var mıydı? Ancak aç karnına limonun tamamının değil, suyla karıştırılarak içilmesinin sebebi budur.

Astım ve enfeksiyon gibi solunum problemleri yaşıyorsanız limon suyunu tüketmek sizin için oldukça sağlıklıdır. Limon suyu anti bakteriyel özelliklere sahiptir ve göğüs enfeksiyonlarından kurtulmanızda, öksürüklerinizi kesmede etkilidir.

Pek çok hastalıkla başa çıkabilmek için pH düzeyinin iyi olması gerekir ve limonun bu konuda önemli etkileri vardır. Limon suyu içmek, doğal bir idrar söktürücü olduğu anlamına gelir. Bağırsakları ve tüm bedeni çalıştırarak detoksifikasyonu sağlar.

Vücudunuzda iltihaplanmalar oluyor ve bu durum size acı veriyorsa kesinlikle limon suyu içmelisiniz. Limon suyu iltihabı yok eder ve tahriş olmuş bölgelerinizi yatıştırır.

Lif kaynağı açısından önemlidir. Eğer cildiniz için bir şeyler arıyorsanız, C vitamini etkisiyle limon oldukça önemli bir yardımcınızdır. Limon karışımıyla hazırlanan cilt temizleyici maskeler önemli etki yaratır. Ayrıca her sabah limonlu su içmek gün boyunca size enerji verecek, cildinizin nem kazanmasını ve sizin çok içmenizi sağlayacaktır.

Limon suyu çok fazla potasyum içerdiğinden depresyon, kaygı ve unutkanlığı azaltma etkisi vardır. Çok stres altında olduğunuzda C vitamini tüketmek iyidir ve limonun içinde bol miktarda C vitamini vardır.

Limon nefesinizi taze tutar ve ağız hijyenine yardımcı olur. Eğer yemekten sonra diş fırçası veya ağız gargarası bulamazsanız, limonlu su içebilirsiniz. Ancak limonun asidik etkisini unutmayın.