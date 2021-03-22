Limonlu su zayıflatır mı? İşte limonlu suyun faydaları

Limonlu suyun faydaları saymakla bitmiyor. C vitamini yönünden zengin olan limon, bu özelliğiyle vücudun birçok ihtiyacını karşılıyor. Cilt sağlığından sindirim sistemine kadar pek çok şeye yararı olan limonlu su zayıflamak isteyenler tarafından da sıkça tüketiliyor. İşte limonlu suyun faydaları...

Cildi temizler: Tek başına su, cildin temiz kalması için toksinlerin atılmasını sağlar. Limon eklendiğinde ise içeriğindeki C vitamini ile cildi lekelerden uzak tutarak ve kırışıkları azaltmaya yardımcı olur.

Bağışıklık sistemi için faydalı: Limonlu su içmenin diğer bir faydası ise bağışıklık sisteminizi güçlendirmenize yardımcı olmasıdır. Limondaki potasyum kan basıncını kontrol etmeye, beyin ve sinir fonksiyonları uyarmaya yardımcı olur ve içerisindeki C vitamini sayesinde soğuk algınlığına iyi gelir.

Vücuda enerji verir: Vücudumuz gerekli enerjiyi yediğimiz yiyeceklerdeki moleküllerden alır. Pozitif iyonlar vücuda alındığında negatif iyonlarla birleşerek bir reaksiyon oluşturur. Limon, besinler arasında en çok negatif iyon bulunduran besindir ve tüketildiğinde daha fazla enerji alınmasını sağlar.

Nefes tazeleyicidir: Nane, maydanoz gibi limon da nefes tazeleyici özelliği ve ferahlık vermesi ile bilinir.

Kilo vermeyi destekler: Limonlu su içmek metabolizmayı güçlendirmede ve hızlandırmada oldukça etkilidir. Ayrıca içerisindeki pektin lifi barındıran limon, tokluk hissi veren ve bu sayede kilo vermeye yardımcı olan bir besindir.

Kafeini azaltmaya yardımcı olur: Kafeini azaltmak isteyenler için birebir. Sabahları bir fincan kahve yerine ılık limonlu bir su içtiğinizde öğleden sonra rehavetinden eser kalmayacak. Böylece kafeine olan ihtiyacınız da azalacak.

Asit miktarını azaltır: En alkali meyvelerden biri olması sebebiyle ph değerini dengeler. Ayrıca içeriğindeki sitrik asit vücutta asit oluşumuna sebep olmaz. Her gün limonlu su içtiğiniz takdirde vücudunuzdaki toplam asit miktarı da zamanla azaltır.

Şişkinliği ve hazımsızlığı engeller: İçeriğinde vitamin ve mineralleri bolca barındırdığı için limon, vücuttaki toksinleri kolay yoldan atmaya yardımcı eder. Karındaki şişkinliği ve hazımsızlığı engeller.