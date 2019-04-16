Limon Suyunun Dikkat Etmeniz Gereken 7 Yan Etkisi

Limon suyunun A, C Vitamini, kalsiyum, karbonhidrat ve flavonoid içeren çeşitli besinleri vardır. Bu nedenle limon suyunu tüketmek vücudunuza şüphesiz bir miktar hayati besin ve antioksidan verir. Fakat faydaları olduğu kadar yan etkileri de göz ardı edilmemelidir.

Limon asidik özelliklere sahiptir ve belirli sağlık koşullarına sahip kişilerde bazı olumsuz reaksiyonlara neden olabilir.

İŞTE LİMONUN 7 YAN ETKİSİ

1-MİDE YANMASI VE REFLÜ

Genellikle mide ekşimesi , kusma ve mide bulantısına yol açan reflü bozukluğu, genellikle asitli yiyeceklerin tüketimi ile tetiklenir. Yemeğin yanında veya sonrasında limon suyu tükettiğinde semptomların başlangıcını hissedebilir. Ülserli olanlar, bir bardak limon suyundan sonra mide rahatsızlıklarından muzdarip olabilir. Bu durumda, mide astarı tahriş olur ve bağırsakta hafif akut tahrişe neden olur!

2-DİŞ MİNESİ ZARAR GÖREBİLİR

Yüksek asitli içeriğinden dolayı limon suyu diş minesini bile etkileyebilir. Evet, doğru duydunuz! Limon suyunun fazla tüketilmesi, inci beyazlarınızı acımasız bir şekilde bırakarak dişlerİ aşındırabilir! Aşırı kullanımı, dişlerinizi lekeli ve yaralı hale getirebilir. Dişlerde oyuklar olanlar durumun kötüleşmesine maruz kalabilir.

3- DEMİR EMİLİMİNE DİKKAT EDİLMELİ

Bazı çalışmalar limon suyunun vücut tarafından aşırı demir emiliminin ardında bir rol oynayabileceğini göstermiştir. Bu, yüksek askorbik asit içeriğine bağlanmaktadır. Demir vücutta depolanmaya devam ederse, demir toksisitesine ve ishal ve bulantı gibi diğer komplikasyonlara neden olabilir.

4- KLOROKİN SEVİYELERİ

Klorokin, sıtma mağdurlarını tedavi etmek için kullanılır ve limon suyu etkinliğini azaltır. Doktorlar sıtma hastalarının tedavi süresince ve iyileşme döneminde limon suyu tüketmemelerini önermektedir.

5- ALERJİK REAKSİYONLAR

Turunçgiller bazı insanlarda alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Reaksiyonlar migren ve cilt alerjisini içerebilir.

6- HAMİLELİKTE DİKKAT!

Hamile kadınlar limon suyu içebilirler, ancak bunu ölçülü bir şekilde yapmalılar. Birçok kadın hamileliğin ilerleyen bölümlerinde mide ekşimesi yaşar ve bol miktarda limon suyunun dökülmesi durumu daha da kötüleştirebilir. Hamilelik sırasında, dişler ve kemikler kireç çözücüye maruz kalır. Limonda bulunan sitrik asit durumu ağırlaştırabilir. Limon suyunun bu yan etkisi, bu aşamada bazı kadınlarda boğaz ağrısının başlamasına neden olabilir.

7- BÖBREK SAĞLIĞI İÇİN RİSKLİ

Çeşitli çalışmaların böbrek ve safra kesesi sorunları olan kişilerin limon suyu içmekten kaçınmaları gerektiğini gösterdiğini biliyor muydunuz? Limon suyu, vücuttaki kalsiyum emilimini engelleyebilir ve böbrek durumunu ağırlaştırabilir.

MAHMURE ÖZEL