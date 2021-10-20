Limon otu nedir, ne işe yarar ve nerede yetişir? Limon otunun faydaları nelerdir ve neye iyi gelir

Limon otu limon melisa otu olarak da bilinmektedir. Limon otunun tam olarak bilimsel adı ise Melissa officinalis olarak bilinmektedir.

Limon Otu Nedir?

Limon otu nane türünden olan bitkilerden bir tanesidir. Ülkemizde de yetişen bir bitki türü olan limon otu limon melisa otu olarak da bilinmektedir. Limon otunun adı Yunancadan gelmektedir. Oğul otu olarak da adlandıran kişiler vardır. Fiziksel özellikleri olarak da boyları 70 ila 150 cm arasında değişen otlardır.

Limon Otu Ne İşe Yarar?

Limon otu a ve c vitaminleri bakımından çok zengin bir ottur. Bundan dolayı düzenli olarak tüketilmesi durumunda bağışıklık sistemine oldukça faydalıdır. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir ve daha güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmanızı sağlar. Böylece mevsim geçişlerinde hastalıklara karşı vücudunuz daha iyi mücadele eder. Vücudu bütünlemesi ile korur ve zararlı maddeleri vücuttan atmaya yaramaktadır. Limon otu içerisinde birçok uçucu yağ bulunmaktadır.

Limon Otu Nerede Yetişir ve Bulunur?

Limon otu Akdeniz ikliminde oldukça fazla yetişmektedir. Bundan dolayı ülkemizde Akdeniz bölgesinde yetişmektedir. Limon otu ayrıca Avrupa'da da yetişmektedir. Avrupa'da en fazla Yunanistan'da görülmektedir. Nane türü bitkilerinden bir tanesi olan limon otu balkanlarda da görülmektedir.

Limon Otu Hangi Mevsimde Olur ve Yetiştiriciliği Mümkün müdür?

Limon otu en fazla yaz mevsiminde ortaya çıkmaktadır. Yaz mevsiminde ortaya çıktığı için soğuk içeceklerin içerisinde yoğun miktarda limon otu kullanılmaktadır. Limon otunun yetiştiriciliği de mümkün olan bir ottur.

Limon Otu Nasıl Kullanılır? Limon Otu Kullanımı

Limon otu sıklıkla kullanılan bir ottur. En fazla çay olarak tüketilmektedir. Limon otu çay şeklinde tüketilir ve faydalıdır. Aynı zamanda limon otu bir takım yaz mevsiminde çıkan soğuk içeceklerin içerisinde de tatlandırıcı olarak kullanılmaktadır. Sadece soğuk içeceklerde değil aynı zamanda dondurmalarda da yine limon otu kullanılmaktadır. Limon otu tatlı ve balık tabakalarına da konularak tüketilmektedir.

Limon Otu Faydaları Nelerdir, Neye Yarar ve İyi Gelir?

1) Strese ve Kaygıya İyi Gelir

Limon otunun ferahlatıcı bir özelliği bulunmaktadır. Gün boyunca sürekli olarak stres ve kaygı içerisinde iseniz limon otunu afiyetle tüketebilirsiniz. Limon otu hem strese ve kaygıya iyi gelir hem de psikolojik olarak kendinizi daha da rahat hissetmenizi sağlar. Stres ve kaygı yaşayan kişilere limon otu önerilmektedir.

2) Cilde İyi Gelir

Cilt sağlığı açısından limon otu uzman doktorlar tarafından önerilir. Cilt gözeneklerini açar ve daha da berrak bir cilde sahip olmanızı sağlar. Cilt sağlığı için limon otu tüketimi pek çok kişi tarafından önerilmektedir.

Limon Otunun Zararları Var mıdır?

Limon otunun olası nadir olarak bilinen zararları bulunmaktadır. Limon otunu fazla tükettiğiniz takdirde baş ağrısı, mide bulantısı ve mide bulantısının yanında kusma da eşlik edebilir. Aynı zamanda yine aşırı kullanım sonucunda baş dönmesi ve karın ağrısı gibi problemlerle karşılaşabilirsiniz.

Limon Otu Nerede Satılır?

Limon otunu hem internetten satın alabilirsiniz hem de aktarcılardan çok kolay bir şekilde temin edebilirsiniz. Aynı zamanda limon otu bazı marketlerde de bulunmaktadır.