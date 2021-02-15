Limon Nasıl Yetişir? Limon Türkiye'de En Çok Ve En İyi Nerede Yetişir Ve Nasıl Yetiştirilir?

Dünya genelinde en çok yetiştirilen ve ihracatı yapılan limon çeşitleri şunlardır: Enterdonat, Kıbrıs Limonu, Mayer ve Lizbon. Türkiye'de en çok yetiştirilen limon türleri ise Molla Mehmet, Kütdiken ve Lamas'tır. Her bir çeşidin büyüklüğü, tadı ve rengi farklıdır. Örneğin Enterdonat açık sarı iken Misket limonlarının rengi yeşildir.

Limon Nasıl Yetişir?

Limon yetiştiriciliğinde en önemli faktörlerden biri sıcaklıktır. Kış aylarında sıcaklığın eksi derecelere düştüğü yerlerde don riski mevcuttur. Bu da hem rekolteyi hem de ürün kalitesini düşürür. Buna karşın limon yüksek sıcaklıklara karşı oldukça dayanıklıdır. Bu nedenle başta Hindistan olmak üzere sıcaklığın yüksek olduğu birçok ülkede yetiştirilebilir.

Sert esen rüzgarlar limon ağacının yapraklarına zarar verebilir. Dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta da ağaçların arasındaki mesafedir. Limon ağaçları en az 6 - 7 metre aralıklarla dikilmelidir.

Limon Nerede Yetişir?

Birçok meyve - sebze ve bitkide olduğu gibi limon yetiştiriciliğinde de en fazla üretim alanına sahip olan Çin'dir. Buna karşın en çok limon son yıllarda tarımsal üretime ağırlık vermiş olan Meksika'da gerçekleşiyor. Orta Amerika'da yer alan ülkede her yıl 2.5 milyon ton limon yetiştirilmektedir.

En çok limon üreten ve ihraç eden diğer ülkeler şu şekilde sıralanabilir: İspanya, Peru, Suriye, Bolivya, Şili, İtalya, İsrail ve Güney Afrika.

Limon Türkiye'de Nerede Yetişir ve Yetiştirilir?

Tropikal bir meyve olan limon sıcak iklimi sever. Bu nedenle Akdeniz ikliminin hakim olduğu bölgelerde yetiştirilmesi çok daha kolaydır. Limon üretiminde birinci sırada Mersin yer alıyor. Mersin'de her yıl 600 - 700 ton limon üretiliyor. Yine Akdeniz bölgesinde yer alan Adana'da ise yıllık üretim 200 - 250 bin ton arasında değişmektedir.

Ülkemizde yaklaşık 375 dekarlık alanda limon üretilmektedir. Yıllık üretimin &10'u Muğla'dan karşılanmaktadır. En fazla limon yetiştirilen diğer şehirler ise şu şekilde sıralanabilir: Çanakkale, Antakya, İçel, Aydın, Muğla, Balıkesir ve Osmaniye.

Limon En Çok ve En İyi Nerede Yetişir ve Yetiştirilir?

Limon en çok ve en iyi hava sıcaklığının yüksek olduğu yerlerde ve iyi havalandırılmış topraklarda yetiştirilir.