Limon Ağacı Nedir, Nerede Ve Nasıl Yetişir? Limon Ağacı Özellikleri, Bakımı Ve Faydaları Hakkında Bilgi

Evin, ofisin ve işyerinin bir köşesinde kolaylıkla yetiştirilebilen bu ağacı göz ardı etmemek gerekir. Hoş kokulu, iç açıcı sarı rengi ile limon ve limon ağacını yakından tanımak gerek.



Limon Ağacı Nedir? Limon Ağacı Hakkında Bilgiler



İlk kez ürün vermeleri biraz zaman alsa da limon ağacından yılda 5-10 defa hasat elde edilmektedir. Bol ürün vermekte olan tarımsal bir ağaçtır. Limon, dünya mutfaklarında da Türk mutfağında da çok kullanılan bir üründür. Bu nedenle limon ağaçları tarımsal bir üründür ve ülkemizde de üretimi yapılmaktadır.



Süs bitkisi olarak iç ve dış mekanlarda, balkonlarda pek rağbet gören limon ağacının bakımı da oldukça kolaydır. Limon ağacını ya da bitkisini kendi çekirdeğinden bile yetiştirilmek olanaklıdır. Limon ağacı bulunduğu ortama çok kolay uyum sağlamaktadır.



Limon Ağacının Latince İsmi Nedir?



Limon ağacı Rutaceae familyasından olan ve Latince ismiyle " Citrus " olarak bilinen bir ağaç türüdür. Citrus, ağacı tüm yıl büyümesini sürdüren bir ağaç ve meyvesine verilen isimdir.



Limon Ağacının Özellikleri Nelerdir?



İlk kez nasıl ve nerede ortaya çıktığı tam olarak bilinmese de limon tüm dünyada en fazla tüketilen bir gıda ürünlerindendir. Limon bitkisi iki farklı türün çaprazlanması ile elde edilmiş bir doğal hibrit üründür. Ağaç kavunu (citrus medica) ve turunç( citrus aurantium)dan bu yolla türetilmiştir.



Limon ağacına eski Roma' da Milattan sonra 1.yüzyılda rastlanılmaktadır. Keşfedilen Amerika' ya da götürüldüğü bilinmektedir. Fakat yaygın tarımsal üretim onbirinci yüzyıldan sonra Akdeniz Havzasında gerçekleştirilmiştir.



Limon Ağacı Ne Zaman Dikilir?



Limon ağacının dikimi aslında yılın tüm mevsiminde mümkündür. Tüplü olarak satılan limon fidanlarını toprağa dikerken dikkat edilecek konu dikim saatidir. Çünkü fidanın toprakla buluşması günün en serin saatlerinde olmalıdır. Buharlaşmanın az olduğu sabahın erken saatleri ya da gün batımına yakın ikindi saatleri uygundur. Dikim yapıldıktan sonra derhal can suyu verilmelidir.



Limon Ağacı Nerede Yetişir?



Asya kıtası limon ağacının anavatanıdır. Epeyce çeşidi bulunan limon ağacının ülkemizde yetişen türünde " Lamas Limonu " yetişmektedir. Mersin ilimizin Erdemli ilçesinde bulunan limon ağaçlarında yetişen limonlara lamas limonu denir. Bir de Hatay civarında yetişen limon ağaçları bulunmaktadır. Bu limonlara " kütdiken " limonlar adı verilmiştir.



Limon Ağacı Yaprak Döker mi?



Esasında limon ağacı yapraklarını sadece hastalık halinde ya da ağır kış şartlarında soğuk sebebiyle dökebilir. Bunun gibi yaprak sararması ya da kıvrılması hastalık belirtisi olabilir.



Limon Ağacı Bakımı Nasıl Yapılır?



Saksıda limon ağacı bakımını ikiye ayırmak gerekir. İç mekandaki limon ağacının iki haftada bir defa sulanması yeterlidir. Balkon, bahçe gibi dış mekandaki limon ağacına ayda bir defa su vermek yeterli olacaktır. Süs bitkisi olan limon ağaçları bodur tabir edilen ağaçlardır. Kullanılacak toprak özel torf toprağı olmalıdır ve asla hayvansal gübre kullanılmamalıdır. Uygun gübrelerin uzmanlara danışılarak satın alınıp yine önerilen miktarlarda verilmesi gerekmektedir.



Limon Ağacı Faydaları Nelerdir?



Limon meyvesinin ağacı olan limon ağacı ekonomik değeri yüksek bir ağaçtır. Limon gibi insan beslenmesinde önemli değer sahip bir ürün vermektedir. Kanın pıhtılaşmasında etkili, kan basıncını dengelemeye yardımcı ve vücutta toksinlerin atılmasını temin eden bir gıdadır limon. Öte yandan mineral içeriği de fazladır. Fosfor, kalsiyum, demir gibi mineralleri içermektedir.



Süs bitkisi olarak yetiştirilen bodur limon ağacı nefis kokusu, iç açıcı rengi ile adeta bulunduğu ortamın havasını değiştirmektedir. Aynı şekilde dış mekanlarda, yani balkon ve bahçelerde de bu sebeple pek sevilmektedir.



Limon Ağacı Hastalıkları Nelerdir?



Limon ağacının en bilinen hastalığı " phomatracheiphila", yani " uçkurutan hastalığıdır". Bu hastalık limon ağacının dallarında görülür. Kimyasal bir ilacı mevcut değildir. Budama hastalığın bulunduğu yerin yaklaşık 25 cm altından yapılmalıdır. Diğer bazı hastalıklar ise " botrytis cinerea pers." yani kurşuni küf hastalığıdır. Özellikle genç yaprak, çiçek, meyve veya sürgünler etkilenmektedir. Ağacın yaralanmamasına dikkat ederek kısmen önüne geçmek olasıdır.



Limon ağacının hastalığından bir diğer de meyvesinde görülen " kahverengi çürüklük hastalığıdır. Yine limon ağacının gövdesinde görülen zamklanma hastalığı da mücadele edilen başka bir hastalık çeşidi olmaktadır.



Limon Ağacı Nerelerde Kullanılır ve Kullanım Alanları



Süs bitkisi, salon bitkisi olarak bodur limon ağaçları iç ve dış mekanlarda tercih edilmektedir. Saksıda ya da bahçede yetişebilmektedir. Tarımsal olarak yetişen limon ağaçlarının ürünü limon ise çok geniş kullanıma sahip bir tarımsal üründür. Limon; mutfakta, pastacılıkta, bunun yanında kozmetik ve temizlik endüstrisinde de kullanılmaktadır.