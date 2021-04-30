Lilyum Çiçeği Nedir Ve Bakımı Nasıldır? Lilyum Çiçeği Anlamı, Özellikleri, Faydaları Ve Yetiştiriciliği

Lilyum çiçeği zambak giller ailesine mensup bir çiçektir. Özellikle bu çiçek ile ilgili yoğun araştırmalar yapılmaktadır. Çünkü evlerde de bu çiçeği yetiştirenlerin sayısı bir hayli fazladır.

Lilyum Çiçeği Nedir?

Soğan ile ürüyen zambak giller familyasına ait olan bir tür çiçektir. Bu çiçek en çok yetiştirilen çiçekler arasında yer almaktadır. Bakımına dikkat edilmesi gereken bir çiçektir. Lilyum çiçeğinin tanınmış olan pek çok türü vardır. Özellikle bu türleri bilmek ve ona göre yetiştirmek son derecede önemlidir. Özellikle Asya'ya özgü olan bir bitkidir. Lilyum çiçeği ülkemizde de fazlaca yetiştirilmektedir. Birçok faydası olan bir çiçektir. Bu çiçekler zerafetin simgesi olarak bilinen çiçeklerdir.

Lilyum Çiçeği Bakımı Nasıldır?

Sulama ve toprak seçimine oldukça fazla dikkat edilmesi gerekir. Lilyum çiçeği bakımına hassas olmak da fayda vardır. Özellikle bahar mevsiminde sürekli olarak bakımı yapılması gerekir. Her mevsimde yetişebilen bir çiçek türüdür. Lilyum çiçeği suyu seven bir bitkidir. Bundan dolayı sürekli olarak sulamak yeterli olacaktır. Toprağın daima nemli kalması Lilyum çiçeğinin çiçek açması açısından son derecede önemlidir.

Sulama es geçildiği zaman ertesi gün fazla su vermek yanlış olacaktır. Bundan dolayı aşırı sulamadan kaçınmak gerekir. Aşırı sulama olduğu durumlarda lilyum çiçeği hemen solar ve çiçek vermez. Bakımında bu noktaya dikkat etmek gerekir. Ayrıca bakımını yaparken direkt olarak güneş alan bir bölgede yetiştirilmemesi gerekir. Direkt olarak güneş ışığını sevmeyen bir bitkidir. Aşırı derecede güneş ışığı olmaması yetiştirilmesi açısından son derecede önemlidir.

Lilyum Çiçeği Nasıl Ekilir?

Genelde bu çiçek bahar mevsiminde dikilir. Bahar mevsiminde dikmeye özen göstermeniz gerekir. Yetiştiği saksıda etrafında mutlaka 10 ar santim boşluk kalacak şekilde tam ortaya dikilmesi gerekir. Bu şekilde tohum direkt olarak çimlendirilir ve saksıya ekilir. Her gün sulamanız durumunda ise bu çiçek hızlı bir şekilde büyür. Saksıya ekerken mutlaka toprağı yarıya kadar doldurmanız gerekiyor. Toprağı ağzına kadar doldurmanız uygun olmayacaktır.

Lilyum Çiçeği Nasıl Çoğaltılır?

Lilyum çiçeği çoğaltmak için köklerden işlem yapılır. Köklerden ayrılarak yapılan çoğaltma işlemi çoğu zaman başarılı olmaktadır. Kök kısmından ayrıldıktan sonra başka bir lilyum çiçeği olan saksıya ekilir. Buradan iyice yetişmesi beklenir. Aynı şekilde sulama işlemine devam edilir ve çoğaltma işlemi çoğu zaman başarılı olur.

Lilyum Çiçeği Tohumu Nasıl Olur?

Tohumu saçak kökler ile birlikte ortaya çıkar. Aynı zamanda tohumunun rengi koyu siyahtır. Bu şekilde saksıya ekilir ve büyümeye bırakılır.

Lilyum Çiçeği Nasıl Sulanır?

Lilyum çiçeği sulama işlemine özen göstermeniz gerekmektedir. Çünkü bu çiçek her gün su istemektedir. Her gün bu çiçeği sulayarak büyümesini sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda Lilyum çiçeği daima nemli toprakları sever. Köklerden itibaren sulama işlemini tamamlayabilirsiniz.

Evde Lilyum Çiçeği Yetiştiriciliği Yapılabilir mi?

Evde lilyum çiçeği yetiştiriciliği oldukça fazla yaygındır. Bundan dolayı bu çiçeği evlerde de yetiştirebilirsiniz. Evde lilyum çiçeği yetiştirirken bakımına özen gösterildiği takdirde kolaylıkla evlerde yetiştirilir.

Lilyum Çiçeği Anlamı

Lilyum çiçeğinin anlamı doğum ve masumiyet olarak adlandırılır. Bazı dillerde ise saflık olarak adlandırılmaktadır.

Lilyum Çiçeği Latincesi

Bu çiçeğin Latince dilinde ki anlamı Lillium Chalcedonium'dur.

Lilyum Çiçeği Özellikleri

- Gövdeleri 90 santimetreye kadar büyüyebilir.

- Gövde çapları ise 15 santimetredir.

- Beyaz sarı ve pembe türleri bulunmaktadır.

- En fazla koku veren türü beyaz lilyum çiçeğidir.

Lilyum Çiçeği Faydaları

Baş Ağrısını Giderir: Lilyum çiçeğinin en önemli faydaları arasında baş ağrısını geçirdiği bilinmektedir. Lilyum çiçeği yaprakları bir suda kaynatılır. Bu şekilde tüketilerek baş ağrısı gibi şikayetlerinizi kısa sürede tedavi edebilirsiniz.

Şişliklere İyi Gelir: Vücudun çeşitli yerlerinde çarpmaya bağlı olarak bir takım şişlikler görülmektedir. Bu şişliklerin önlenmesi açısından lilyum çiçeği son derecede faydalıdır. Lilyum çiçeği şişlikleri doğal yollardan geçirebileceğiniz bir çiçektir.

Lilyum Çiçeği Hikayesi

Görüntüsü ve kokusu ile çok sevilen bir çiçek olan lilyum çiçeği ilk olarak Yunan adalarında ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda Yunan mitolojisinde de yerini almıştır. Yunan Tanrıçası olan Hera'nın göğsünden gelen bir çiçek olduğuna inanılır. Bundan dolayı doğum için anneliği temsil etmektedir.