Likralı Kumaş Nedir, Nasıldır Ve Terletir Mi? Likralı Kumaş Özellikleri Ve Kullanım Alanları  

Likralı kumaş sentetik bir elyaf türüdür. Esnek ve dayanıklı bir yapısı olan likralı kumaş spor kıyafetleri ile mayoların üretiminde kullanılmaktadır.

Likralı Kumaş Nedir?

Elastik yapıda sentetik bir kumaş olan elastanın ticari markası likralı kumaş olarak bilinmektedir. Epey esnek olan likralı kumaş kendi ebatının neredeyse 6 katına kadar uzayabilir. 1930'lu yıllarda Almanya'da ortaya çıkan likralı kumaş yapımında bazı kimyasal sentez yöntemleri kullanılıyor. Bir tür polimer olan likralı kumaş bilinen asit türü ile birbirine bağlanan monomer zincirinden oluşmaktadır. Likralı kumaş diğer sentetik kumaşlara göre ısıya dayanıklı olması ile bilinir.

Likralı Kumaş Nasıldır?

Likralı kumaşın tüm bileşenleri genellikle laboratuar ortamında oluşturulmuştur. Bunun yanı sıra likra ise tamamıyla sentetik bir elyaf olarak öne çıkar. Likralı kumaş kuru çekim tekniği ile üretilmektedir. Çok dayanıklı ve güçlü olan likralı kumaş pek çok farklı alanda kullanılabilir. Likralı kumaşlar genellikle ev ürünlerinde ve iç çamaşırları üretiminde kullanılabilir.

Likralı Kumaş Terletir mi?

Elasten bir yapıya sahip olan likralı kumaş genellikle terleten bir özelliğe sahiptir. Günümüzde oldukça önemli bir yere sahip olan likralı kumaşların kullanım alanları da oldukça yaygındır. Likralı kumaş vücuda hareket özgürlüğü sağlamaktadır. Vücut yapısına da uyum sağlayan likralı kumaşlar yapısı ile terleme yaratabilir. Bu özelliği ile likralı kumaşlar da ön plana çıkmaktadır.

Likralı Kumaş Özellikleri

Günümüzde sıkça kullanılan likralı kumaşlar oldukça elastik bir yapıya sahiptir. Güçlü ve dayanıklı olan bu likralı kumaşlar suya ve küfe de dayanıklı olması ile bilinir. Kendi uzunluğunun 5 katına kadar uzayabilen bu kumaşlar elastikiyetlerini de korumaktadır. Bazı durumlarda diğer lifler ile karıştırılan likralı kumaşlar şeffaf ve parlak bir görünüme sahip olmaları ile bilinirler.

Likralı Kumaş Kullanım Alanları

Likralı kumaşlar genel olarak spor kıyafetlerin üretiminde kullanılırlar. Mayo ve deniz kıyafetleri üretiminde de likralı kumaşlar kullanılır. Kadın iç çamaşırları ve bazı çarşafların üretiminde de likralı kumaşlar yoğun olarak kullanılmaktadır. Ev tekstilinde de kullanılabilen likralı kumaşlar esnek ve rahat bir kullanım sağlar. Güneş ışığına da dayanıklı olan likralı kumaşlar klorlu su ile temas ettiğinde de zarar görmez. Bu nedenle likralı kumaşlardan mayolar üretilmektedir. Esnek bir yapıya sahip olan likralı kumaşlar sportif alanda kullanılan giysilerin üretiminde yer alır.

Likralı Kumaş Esnek Midir?

Likralı kumaşlar tüm kumaş çeşitleri arasında en esnek yapılı olanlardandır. Kendi boyutunun beş katına kadar uzayabilen likralı kumaşlar bu yönü ile çok fazla tercih edilmektedir. Özellikle lastikli yatak çarşafları için likralı kumaşlar tercih edilmektedir. Bu likralı kumaşlar esneklikleri ile ön plana çıkarlar.

Likralı Kumaş Yıkanınca Çeker mi?

Likralı kumaş yıkanırken çok dikkat edilmesi gerekmektedir. Likralı kumaşın üzerinde yazan temizlik talimatları göz önünde bulundurulmalıdır. Temizlik talimatlarına uygun olarak likralı kumaşların temizlenmesi yapılmalıdır. Likralı kumaşlar genellikle çamaşır makinesinde 30 derecede yıkanırlar. Böylelikle kumaş ilk günkü gibi kalacaktır.

Likralı Kumaş Sıcak Tutar mı?

Likralı kumaş yapısı itibari ile sıcak tutar. Sık dokuma özelliği olan likralı kumaşların vücudu sıcak tutan bir özelliği de bulunmaktadır. Genellikle kışın kaban, ceket ve pantolon gibi dış giyim alanında da kullanılan likralı kumaşlar vücudu sıcak tutmaları ile bilinmektedir.