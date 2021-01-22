Lezzeti Köpüğünde Saklı: İyi Türk Kahvesi Yapmanın Püf Noktaları

İyi bir Türk kahvesi yapmak için ihtiyacınız olan bilgiler anlatıyoruz...

Soğuk su

Türk kahvesi yaparken dikkat etmeniz gereken ilk ve en önemli nokta soğuk su kullanmak olmalıdır. Türk kahvesini kaynayan su ile yapmak, kahvenin tadını bozan ve köpüksüz olmasını sağlayan en önemli hatalardan biri. Bu kahveyi kaynayan suyla bir araya getirmemek gerekir ki, acılaşmasın.

Taze kahve

Lezzetli bir Türk kahvenin diğer önemli noktası da taze çekilmiş kahve kullanmaktır. Kahveyi pişirmeden 10 dakika önce çekirdekten öğütmek daha aromatik ve daha keyifli hale getiren ana etkenlerdendir.

Kahvenizi evde öğütme imkanınız yoksa az miktarlarda ve taze çekilmiş şekilde satın almaya özen gösterin. Kahveyi çekilmiş halde uzun süre bekletmeyin. Az az alın ki bayatlamasına fırsat kalmadan tüketilsin ve yenisi alınsın.

Sabırlı olun

Sıra geldi üçüncü adıma. Türk kahvesini pişirirken sabırlı olmalısınız. Hızlıca yapmak için yüksek ateşte pişirirseniz kahveniz yanacaktır, köpüklü olmayacaktır ve aynı zamanda tadı da kötü olacaktır.

Taze çekilmiş kahveyi, soğuk su ile buluşturun ve kısık ateşte üzeri kabarana kadar yaklaşık 2,5-3 dakika pişirin.

Doğru fincanı seçin

Türk kahvesi günümüzde daha ince, daha zarif formda kullanılıyor. Ama biraz daha etli denilen kalın fincanlar, sıcak tutması bakımından kahvenin tadına da etki ediyor. Isıtılmış fincanları kullanmak ve kahvenin soğuma sürecini daha yavaşlatmak için önemli etken.

Türk kahvesi fincanınızı, kahveyi içine koymadan önce sıcak su ile çalkalamak da soğumanın önüne geçen basit ama etkili bir yöntemdir.