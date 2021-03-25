Leylandi Ağacı Nedir, Nerede Ve Nasıl Yetişir? Leylandi Ağacı Özellikleri, Bakımı Ve Faydaları Hakkında Bilgi

Leylandi çamı çok sert olmayan ve suyu geçirgen toprakları tercih eder. Aşırı soğuğa ve sert rüzgarlara dayanıklı bu ağaç türü diğer çam türlerine göre çok daha hızlı büyüyen bir bitki türüdür.

Leylandi Ağacı Nedir? Leylandi Ağacı Hakkında Bilgi

Leylandi ağacı dikilirken derin bir çukur açılması ve yaprakların bir kısmının toprağa gömülmesi gerekir. Diğer çam türlerine göre oldukça dayanıklı olan bu çam türü, genellikle evlerin çevresine, bahçelere, bark ve peyzaj alanlarına dekoratif amaçla ekiliyor. Çok fazla bakım gerektirmeyen, uzun süre yaşayabilen, dört mevsim yeşilliğini koruyan ve sert rüzgarlara ve soğuğa karşı dayanıklı bir çam türüdür.

Leylandi Ağacı Latince İsmi

Leylandi ağacının Latince ismi, Cupressocyparis leylandii M'dir.

Leylandi Ağacı Özellikleri

Leylandi, dört mevsim yeşil kalabilen ve yıl boyunca hiç yaprak dökmeyen bu çam ağacı en önemli özelliğidir. Diğer çam ağaçlarına göre Leylandi ağaçları, hiçbir zaman güzelliğinden bir şey kaybetmez. Bu ağaçlar, özellikle de belediyeler tarafından çevre düzenlemesinde sıkça kullanılan bitkilerdir. Bu ağaçlar, dekoratif bir şekilde şekillendirilerek villaların, yazlıkların bahçelerin düzenlenmesinde ve evler arasında duvar oluşturmak için kullandığı bir ağaçtır. Aynı zamanda bu bitkiler rüzgarı keser. Türkiye'de en yaygın görülen leylandi türleri ise, yeşil leylandi (Cupressocyparis leylandi Melez Servi), alacalı leylandi (Cupressocyparis leylandi 'Gold rider palle') ve sarı leylandi (Cupressocyparis leylandi 'Gold rider')'dir.

Leylandi Ağacı Ne Zaman Dikilir?

Leylandi ağacının dikimi için en uygun olan zaman dilimi Ekim ayıdır. Bu ağaç türü, çam ağaçları familyasında yer aldığı için budaması, sulaması ve bakımı düzgün yapılmalıdır. Leylandi geçirgen toprağı sever ve çam ağacının kökleri en derinlere kadar indiği için toprak geniş bir şekilde açılmalı ve oldukça bol su ile sulanmalıdır. Bu ağacın düzenli sulanması için damlama sulama sistemi kullanılmalıdır.

Leylandi Ağacı Nerede Yetişir?

Leylandi ağacı soğuğa dayanıklı bir bitki türüdür. Bu özelliği sayesinde Doğu Anadolu bölgesinin aşırı soğuk yerleri dışında diğer tüm bölgelerimizde yetiştirilebilir. Bol suyu çok sever ve düzenli sulama yapıldığı takdirde çok hızlı bir şekilde büyür. Ilıman iklimlerde yetiştirilse de farklı toprak yapılarına ve iklimlere kolay uyum sağlar.

Leylandi Ağacı Nasıl Yetiştirilir ve Budanır?

Leylandi ağacının budama işlemi Ekim ve Mart aylarında yapılabilir. Budama işleminin çok dipten yapılmaması gerekir. Leylandi ağacı, güneşi çok sever ve güneş almayan kısımlarda sararmalar ortaya çıkar. Toprağa temas eden tüm sürgünler ve otlar gövdeden budanmalıdır. Senede en az bir kere mantar ilacı yapılarak ağacın sağlıklı ve güzel kalması sağlanabilir. Leylandi ağacının güzel görünmesi için budanması önemlidir. Bu ağaca şekil vermek ve budamak oldukça kolaydır. Leylandi ağacını damlatma yöntemi ile sulayabilirsiniz.

Leylandi Ağacı Yaprak Döker mi?

Leylandi ağacı, dört mevsim yeşil kalan bir bitkidir ve yıl boyunca yaprak dökmez.

Leylandi Ağacı Bakımı Nasıl Yapılır?

Leylandi ağacının sürekli ve düzenli olarak sulanması ve budanması gerekir. Leylandi ağacı geçirgen toprağı ve bol suyu sever. Dikim aşamasında toprak geniş bir biçimde açılır. Dikim aşamasına çok dikkat etmek gerekir. Kök üstü tamamen kapatılmalı ve hava ile teması kesilmelidir. Ağacın rüzgarda sallanmasını ve savrulmasını önlemek için de bir sırık dikerek ona bağlanması gerekir.

Leylandi Ağacı Faydaları Nelerdir?

- Rüzgarı önler.

- Sesi ve gürültüyü önler.

- Hoş bir görünüm sunar, çevre düzenlemesinde canlı çit olarak kullanılabilir.

- Ağaçlar 1 metre ara ile dikilirse daha çabuk ve sık uzar.

Leylandi Ağacı Hastalıkları Neler?

Leylandi ağaçlarının güneş görmesi çok önemlidir. Güneş görmedikleri zaman mantar hastalığı başlar. Bu hastalık, Leylandilerde iğnelerin kurumasına neden olur. Aynı zamanda toprakla temas eden sürgünlerin budanması gerekir. Yoksa yosun bağlayabilir.

Leylandi Ağacı Ne İşe Yarar ve Nerelerde Kullanılır? Leylandi Ağacı Kullanım Alanları

Leylandi ağacı sesi engeller ve peyzaj alanlarında, çevre düzenlemelerinde dekoratif bir görünüm ortaya çıkarır. Çevreyi güzelleştiren bu bitkiler, belediyeler tarafından çevre düzenlemelerinde sıkça kullanılır.