Leylak Çiçeği Nedir Ve Bakımı Nasıldır? Leylak Çiçeği Anlamı, Özellikleri, Faydaları Ve Yetiştiriciliği

Leylak çiçeği oldukça dayanıklı bir bitki olup, her yere kolaylıkla uyum sağlayan bir çiçektir. Benzersiz güzellikteki çiçekleriyle bulundukları ortama büyüleyici bir güzellik kazandırırlar. Bu sebeple bahçe ve balkonlarda çok fazla tercih edilen çiçekler arasında yer alırlar.

Leylak Çiçeği Nedir?

Çok güzel olan çiçekleriyle dikkat çeken leylak çiçeği, Oleaceae ailesine mensup durumdaki bir bitkidir. Leylak çiçeğinin ana yurdu ise Güney Avrupa, Batı Asya ve Türkiye olarak bilinmektedir. Oldukça hoş bir kokuya sahip olup bu bitkinin çiçekleri çok büyüleyici bir güzelliğe sahiptir. Çok ilgi çekici niteliğe sahip olan bu çiçek türü çok dayanıklı bir yapıya sahiptir. Leylak çiçeğinin yaklaşık olarak 100 tane çeşidi bulunmaktadır.

Leylak Çiçeği Bakımı Nasıldır?

Leylak çiçeği güneşi sevdiğinden bol güneş alan ortamlarda bulundurulmalıdır. Çok güzel çiçekler açan bu bitkinin bakımında toprak seçimi önemlidir. Leylak çiçeğinin hem daha iyi yetişebilmesi hem de çiçeklerinin renginin parlak kalması adına asitli yapıya sahip toprak seçimim bu bitkinin bakımında önemli bir unsuru oluşturmaktadır.

Leylak Çiçeği Nasıl Ekilir?

Eylül ayında çiçekler açmadan önce üst bölümünde tohum oluşan bitkiden alınan tohumlar yeşerene kadar ıslak pamukta bekletilir ve ardından sonbaharda yahut kış aylarının başında bol asitli bir toprağa yerleştirilerek ekim işlemi yapılır. Ekim işleminin sonrasında toprağı nemlendirmek amacıyla sulama yapılması gerekir.

Leylak Çiçeği Nasıl Çoğaltılır?

Leylak bitkisinin çoğaltılmasında birden fazla yöntemden yararlanılabilmektedir. Bu yöntemlerden en fazla kullanılanlarından biri kök çeliği ile çoğaltma işlemi olmaktadır. Leylak çiçeği bitkisinden kış zamanlarında alınan olgun bir sürgün kullanılarak yine kış mevsimlerinde toprağa dikim yapılarak çoğaltma işlemi yapılabilmektedir. Leylak çiçeğinin çoğaltılmasında bir başka unsuru tohum oluşturmaktadır.

Leylak Çiçeği Nasıl Sulanır?

Leylak çiçeği, yapısı gereği çok fazla suya gereksinim duymayan bir bitki olduğu için çok sık sulanmasına gerek yoktur. Bu sebeple toprağı kurudukça nemlendirecek miktarda su kullanımı yeterli olmaktadır.

Evde Leylak Çiçeği Yetiştiriciliği Yapılabilir mi?

Yetiştirildiği ortama kolaylıkla uyum sağlayabilen bir bitki olan leylak çiçeğinin bakımı çok kolaydır. Bu sebeple evde leylak çiçeği yetiştiriciliği yapılması adına önemli olanaklar sağlayan nitelikte bir çiçek olarak karşımıza çıkmaktadır.

Leylak Çiçeği Anlamı

Leylak çiçeği anlamı açtığı çiçeğin rengi doğrultusunda değişir. Buna göre :

- Mor renkteki leylak çiçeğinin anlamı ilk aşk demetir.

- Pembe renkteki leylak çiçeğinin anlamı ise güçlü ve sevgi dolu arkadaşlık olarak ifade edilir.

- Mavi renkte olan leylak çiçeği ise huzur ve mutluluk manasına gelir.

Leylak Çiçeği Latincesi

Türkçe adıyla leylak olarak tanıdığımız çiçekli bitkinin Latince ismi ise "Syringa vulgaris" olarak bilinir.

Leylak Çiçeği Özelikleri

Büyüleyici güzellikte çiçek açmasıyla bilinen leylak çiçeği bitkisinin kendisine özgü bazı önemli özellikleri son derece dikkat çekicidir. Bunlar:

- Leylak çiçeği, çalı ve ağaç formunda olan bir bitkidir.

- Leylak çiçeklerinin boyu en fazla 3 ile 4 metre arasında olabilmektedir.

- Bakımı son derece zahmetsizdir.

- Bol güneş ışığı alan yerde oldukça sağlıklı bir gelişim gösterir. Ancak güneş görmeden de yetişebilen bir bitki olma özelliğine sahiptir.

- Leylak çiçeği, yapraklarını kış mevsiminde döken bir bitkidir.

- Kendine has bir rengi bulunan leylak çiçeği, salkım şeklindedir.

- Leylak bitkisi; kırmızı, lila, pembe, mor renkte çiçekler açar.

- Bitkinin çiçeklerinin renkleri, ortanca çiçeklerinde olduğu gibi toprağın asit oranıyla değişkenlik gösterebilir.

- Leylak çiçeği, zor hava koşullarına karşı bir haylı dayanıklı bir yapı barındırır.

- Çok sıcak ve soğuk olan havalara karşı dayanıklılık gösterebilen bir bitkidir.

- Leylak yetiştirmek için nemli topraklara ihtiyaç vardır.

- Leylak çiçeği çok toprak seçmeyen bir çiçek türü olarak dikkat çekmektedir.

Leylak Çiçeği Faydaları

Leylak çiçeği kullanıldığı alanlara muhteşem bir güzellik kazandırmanın yanında insan sağlığına oldukça önemli faydalar sağlayabilen şifa kaynağı bitkiler arasında yerini alır. Bu doğrultuda düzenli olarak kullanılması halinde sağladığı bazı önemli faydalarını şu şekilde listelemek mümkün:

- Kabızlık sorununa karşı etkilidir.

- Romatizmal ağrıları giderici etkiye sahiptir.

- İştah açıcı özelliğe sahiptir.

- Leylak çiçeğinin en önemli özelliği, kurt düşürücü etkisinin bulunmasıdır.

- Vücuttan toksik maddelerin atılmasına önemli bir destek sağlar.

- Ateş düşürücü etkisi bulunur.

- Leylak çiçeklerinden elde edilen yağ kullanılarak yapılan masajlar cildin rahatlamasını sağlar.