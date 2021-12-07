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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam>Levrek kaç kalori? 100 gram levrek besin değerleri ve kalorisi...
Sağlıklı Yaşam

Levrek kaç kalori? 100 gram levrek besin değerleri ve kalorisi...

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Levrek kaç kalori? 100 gram levrek besin değerleri ve kalorisi...

"Sebze ve diğer yemekler haricinde, balık türleri de oldukça sevilen bir yemektir. Balık çeşitlerinden biri olan levrek severek tüketilen bir balık türüdür. Levrek içerisinde bulunan kalori miktarı da, kişilerce öğrenilmek istenebiliyor. Besin değerleri miktarları levrek için detaylı olarak araştırılıyor. Levrek kaç kalori? 100 gram levrek besin değerleri ve kalorisi için detayları derledik."

 

Levrek balığı herkesin bildiği balık türleri arasındadır. 100 gram levrek balığı herkesin tüketebileceği bir miktardır. 100 gram levrek içerisinde bulunan kalori miktarı 124'dür.

 Levrek Kaç Kalori?

 Balık türlerinin içinde bulunan besin değerleri balık türüne göre değişiklik gösteriyor. Farklı dönemlerde tüketilen balıkların büyüklüğü de, kalori miktarını etkiliyor. Levrek en çok tüketilen balık türleri arasındadır. Levrek içerisinde yaklaşık 124 kalori vardır.

 100 Gram Levrek Besin Değerleri ve Kalorisi

 100 gram levrek içindeki besin değerleri insan sağlığı için önemlidir. 124 kaloriye sahip olan 100 gram levreğin içinde 2,6 gram yağ bulunuyor. Aynı zamanda 100 gram levrek içinde 24 gram protein bulunuyor.

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