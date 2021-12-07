Levrek kaç kalori? 100 gram levrek besin değerleri ve kalorisi...

Levrek balığı herkesin bildiği balık türleri arasındadır. 100 gram levrek balığı herkesin tüketebileceği bir miktardır. 100 gram levrek içerisinde bulunan kalori miktarı 124'dür.

Levrek Kaç Kalori?

Balık türlerinin içinde bulunan besin değerleri balık türüne göre değişiklik gösteriyor. Farklı dönemlerde tüketilen balıkların büyüklüğü de, kalori miktarını etkiliyor. Levrek en çok tüketilen balık türleri arasındadır. Levrek içerisinde yaklaşık 124 kalori vardır.

100 Gram Levrek Besin Değerleri ve Kalorisi

100 gram levrek içindeki besin değerleri insan sağlığı için önemlidir. 124 kaloriye sahip olan 100 gram levreğin içinde 2,6 gram yağ bulunuyor. Aynı zamanda 100 gram levrek içinde 24 gram protein bulunuyor.