Levi's Wellthread ile Sürdürülebilirliği Yeniden Keşfet

Wellthread™’in temel esasları ele alınarak uygun teknoloji ve alt yapının mevcut olduğu yerlerde geri dönüştürülebilir olarak tasarlanan materyaller, Levi Strauss & Co.’nun Worker Well-being (Çalışan Refahı) girişimi kapsamında yürütülen fabrikalarda üretiliyor. İlkbahar/Yaz koleksiyonunda Wellthread™’in bir yıl önce tanıttığı cottonized hemp (pamuklaştırılmış kenevir) inovasyonu uygulaması için olasılıkları genişletiyor. Yeni koleksiyon, kadınlar için cool Ribcage jeanleri, işlemeli Trucker ceketleri ile doğal renklerde geniş tişört ve kapüşonlu çeşitlerini barındırıyorken, erkeklere indigo ve siyah boyama uygulanmış 502™ Slim Taper ve Standard Taper jean’leriyle Trucker ceket, geniş tişört ve kapüşonlu seçenekleri sunuyor.

Levi’s’ın Üst Düzey İnovasyon Tasarımcısı Una Murphy tasarımlar hakkında, “Bizim için çevreye duyarlı tasarımlar su tasarrufunu önemseyen, dönüştürülebilir ve çalışan haklarına duyarlı fabrikalarda üretilen materyaller ile tasarlanır.” dedi. Şimdi bu yaklaşımla tüketici talebi bir araya geliyor ve Wellthread ™ 'in sürdürülebilir tasarımın geleceğine işaret ederken sürekli olarak da zamanının ötesinde olduğunu gösteriyor.

Una Murphy ekliyor; “İnsanlar yaptıkları seçimlerin çok büyük değişimler yaratacağının farkına varmaya başladılar. Satın aldığımız her parçanın çevresel ve sosyal bir etkisi var. Gerçekten duyarlı bir süreç ile tasarlanmış ve uzun ömürlü bir ürün aldığınızda daha sürdürülebilir bir seçim yapmış oluyorsunuz.

Her adımda önceliğimiz; Sürdürülebilirlik

Wellthread™ koleksiyonundaki her parça pamuklaştırılmış kenevir kullanılarak üretildi. Kenevir yetişirken genellikle pamuktan daha az suya ve kimyasalaihtiyaç duyar. Giysilerde kenevir kullanmamızın sebebi, kenevirin yağmur suyuyla beslenen bir bitki olarak su tasarrufunu büyük oranda arttırmasıdır. “Pamuklaştırma” yöntemi ile hem görünüş hem de his olarak pamuktan farksız hale getirilir. Tüm bunlara ek olarak her parça, Levi’s®’ın 10 sene önce başlattığı ve toplamda 3,5 milyar litreden fazla su tasarrufu yapılmasına yardımcı olan Water

Önceki koleksiyonlarda olduğu gibi tüm parçalar geri dönüştürülebilir ve yeniden yeni bir ürün için kullanılabilir şekilde tasarlandı. Ayrıca yine her parça, dünyanın dört bir yanından ürünlerimizin üretiminde çalışan herkesin sağlık durumları, finansal güvenlikleri ve cinsiyet eşitliği gibi konuların ön planda olduğu LS&Co.’nun Worker Well-being (Çalışan Refahı) girişimi uygulanan fabrikalarda üretildi. Verimliği arttıran bu program öncülüğünde çalışanlar sağlıklı, mutlu ve iş odaklı çalışıyorlar.

Global Ürün İnovasyonu Genel Müdür Yardımcısı Paul Dillinger, “Yeni Wellthread™ koleksiyonunu öne çıkarmaktan dolayı gururluyuz. Geçmişte yaptığımız tüm çalışmaların yanı sıra her adımımızda sürdürülebilirliği birinci sıraya koyarak, tüm işlerimiz ile gelecekteki tasarım imkanlarını geliştiriyor aynı zamanda tüketicilerin her zaman seveceği ürünler üretiyoruz.