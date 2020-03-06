Levi’s Dünya Kadınlar Günü’nü “I Shape My World” Kampanyasıyla Kutluyor

Kampanya, global bir hareket başlatmak amacıyla toplumsal cinsiyet eşitliğine dikkat çekerek büyük başarılara imza atan, zorluklara göğüs geren, kendi hayatları ve toplumdaki diğer kadınlar için hedefinden ödün vermeyen 4 kadının hikayesini anlatıyor.

Kadınlar inanılmaz şeyler başarıyor. Engellere meydan okuyor ve toplumumuzun üzerinde çalıştığı sistemleri yeniden kodluyor. Ve bunun karşılığında ne alıyorlar? “kadın patron”, “kadın yönetici”, “kadın girişimci” gibi takma isimler. Bir kadının başarısı değerlendirildiğinde, cinsiyeti unvanının önünde geliyor. Kadınların yaptıkları işlere benzersiz bir bakış açısı getirdikleri doğrudur. Ancak biz, onları oraya getiren inanılmaz beceri ve yeteneklere daha fazla dikkat etmeye başlama zamanının geldiğini düşünüyoruz. Kadınlar niteliklidir. O zaman cinsiyete göre değerlendirmek neden? İstisnalar yok, niteleyiciler yok! I Shape My World platformu kadınların her alanda hak ettikleri tanınırlığı almalarını destekliyor.

2020 I Shape My World kampanyası Türkiye, Rusya ve ABD’den bir gazeteci, bir yapımcı, bir kaykaycı ve bir bilgisayar mühendisinin dünyalarına nasıl yön verdiklerini konu alıyor. Toplumdaki kadın kalıplarıyla mücadele etmekten gerçek anlamda inandıkları bir amacı savunmaya kadar çeşitli aksiyonlar alan bazı kadınlar ve dünyalarını nasıl şekillendirdikleri aşağıda özetleniyor.

TÜRKİYE

Melis Alphan önemli gazetelerdeki yerini büyük uğraşlarla kendisi elde etti. Şimdi ise erkek egemen bir sektörün uzun süre görmezden geldiği hikayeleri anlatıyor.

Melis bir bakıma gazeteciliğin içine düştü. Mezuniyet sonrası kendini ararken, kısa süreliğine küçük ölçekteki bir dergi için moda editörlüğü yapmaya başladı. Bir süre sonra Melis ulusal günlük bir gazeteden muhabirlik teklifi aldı. O zamanlarda Türk basın sektörü erkek egemendi, Melis’e önemsiz haberler ve işler veriyorlardı. Melis’in düşüncelerinde daha derin hikayeler yeşeriyordu. Daha önemli konular hakkında yazmak istiyordu; çevreye zarar veren madencilik ve aile içi şiddet gibi. Yaşça büyük erkek meslektaşları onu caydırmak isteyerek, moda konusunda yazmaya devam etmesini söylediler. Melis ise onları dinlemedi ve yazıları onun için konuştu. Bugün, Melis ulusal basında ses getiren yazılarıyla ödül almış gazetecilerden biri. Kendi çabasıyla büyüttüğü sesini, cinsel istismar ve toplumsal cinsiyet eşitliği gibi tabu olmuş konular hakkındaki hikayeleri anlatmak ve Türkiye’nin gündemine taşımak için kullanıyor. Melis “Bir gazeteci olarak tarihin doğru tarafında olmaya gayret ediyorum” diyor. Melis için bu bir iş olmaktan çok daha öte; kendi dünyasına böyle yön veriyor.

RUSYA

Rus müzik sektöründe, kadınlardan şarkı söylemesi ve işi erkeklere bırakması bekleniyordu. Jekka (Evgenia Nedosekina) tüm dünyaya kadınların her ikisini de yapabileceğini gösterdi.

Dünya çapında sahnelerde yer almadan önce, Jekka (Evgenia Nedosekina) odasında ailesinden gizlice parçalar kaydetmeye başladı. Kendi kendini yetiştiren sanatçı, daha büyük sahnelerde yer almaya başladığında erkek egemen genellemelerle karşılaştı. “Ben konser vermeye başladığımda, insanlar benim için müziği kimin yazdığını soracaklardı. Beni rahatsız eden kendi müziğimi üretebileceğimi varsaymaya bile zahmet etmemeleriydi.” 2017'ye kadar, Jekka zaten alanında iyi bir sanatçı olarak çalışmalar yapmaktaydı. Fakat Rusya'da hala çok az sayıda kadın yapımcı, ses tasarımcısı ve besteci olduğunu hissetti. Böylece Parallel'i kurdu: Moskova merkezli bir çevrimiçi dergi ve eğitim platformu kolektifi, yeni başlayan kadın sanatçılar için teknik eğitim, topluluk etkinlikleri ve stüdyo imkanı sağlıyor. Kendi odasındaki stüdyosundan, kendi müziğine ve Paralell'e — Jekka, müzikte kadınlar için yer açarak dünyasına yön veriyor.

ABD

Dünya insanları dışarıda bırakacak şekilde programlandı. Joy Buolamwini bu kodu yeniden yazıyor.

Joy’un bilgisayar bilimi üzerine Oxford Üniversitesi ve MIT’de araştırmalar yürüttü, pek çok imrenilen burs ve ödül kazandı. Ancak, tüm akademik tanınırlığına rağmen Joy’un rahatsız edici şekilde hak ettiği tanınırlığı görmediği bir alan vardı. MIT’deki projelerinden biri bir bilgisayara analiz etmesi için insan yüzlerinin gösterilmesini içeriyordu. Ancak bilgisayar onun yüzüne baktığında, alışılagelmiş “beyaz” yüz hatlarına sahip olmadığı için onu insan olarak tanımayı başaramadı. Bu devletler ve şirketler tarafından işe alım, üniversite kredileri, ve hatta verilen hapis cezalarının süreleri gibi konularda karar almak için kullanılan teknolojinin belirli insan gruplarını, özellikle siyahi kadınları yanlış değerlendiriyordu. Bu yüzden 2016’da Joy Algoritmik Adalet Ligi adında, kapsayıcı ve etik yüz tanıma yazılımlarının oluşturulmasını destekleyen bir organizasyon kurdu. Hatalı kodlar dünyayı yönetmeye devam ettiği sürece Joy durmadan devam edecek gibi görünüyor.

ABD

Yapabileceğinizi daha önce bilmediğiniz bir şeyi yapmak kadar güçlendirici bir şey yoktur. Myriah Marquez ve ekibi daha fazla kadını korkularını fethetmeye ve kaykay yapmaya teşvik ediyor.

Myriah yıllardır tek başına kaykay yapıyordu. Spora karşı olanların yaşadığı küçük, muhafazakar bir kasabada büyüdü. Kaykay onu Venedik, Kaliforniya'ya götürdüğünde, kaykay parkında küçük bir kadın grubu bulduğuna şaşırmıştı. Kaykay konusundaki ortak tutkuları ve erkek egemen bir sahnede yer bulmak için verdikleri ortak mücadele sayesinde birbirlerine hemen bağlandılar. 2018'de kadınları genellikle korkutucu bir spor gibi görünebilen kaykaya teşvik etmek için bir kolektif olan GRLSWIRL'i kurdular. GRLSWIRL, aylık kaykay toplantıları ve koçluk etkinlikleri ile tanınırken, asıl amacı sadece spordan daha derine iniyor. Myriah ve arkadaşları için kaykay, yeni bir şeyler öğrenmenin keyfini yaşamanın bir yolu. Dokuz kişilik bir gruptan, 52.000 ve artan üyeden oluşan çok şehirli bir harekete, GRLSWIRL çok yol kat etti. Ama Myriah daha yapılması gereken daha çok şey varmış gibi hissediyor. Kadınlara mentorluk yapmanın ötesinde, GRLSWIRL grubu birilerinin paten yapmasını engelleyecek kalıpları yıkmak için çalışıyor.