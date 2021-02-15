Leblebi Nasıl Yetişir? Leblebi Türkiye'de En Çok Ve En İyi Nerede Yetişir Ve Nasıl Yetiştirilir?

Kuru yemişler arasında bulunan ve olmazsa olmaz olarak karışık kuruyemiş paketleri arasında yer alan leblebi üretimi aslında nohut olarak ortaya çıkmaktadır. Leblebi üretimi yapılan bir ürün değildir. Leblebi üretilen nohudun işleme sokulduktan sonra ortaya çıkan bir ürün olmaktadır.

Leblebi Nasıl Yetişir?

Leblebi elde edilmek istendiğinde nohut üretilmek gerekmektedir. Nohut, nohut bitkisi tıpkı diğer baklagiller gibi belirli zaman aralığında ekilerek bitkinin gelişimi sağlandıktan sonra hasat edilmesiyle ortaya çıkan bir üründür. Nohut üretiminden mahsul toplanmaya kadar belirli aralıklarla ve işlemler sonucunda ortaya çıkan yuvarlak yumrumsu sert bir bakla çeşididir. Nohut elde edildikten sonra üzerinde yapılan işleme ve birçok işlemden geçirilmesiyle leblebi haline getirilmektedir. Leblebi direk ortaya çıkan bir ürün değil nohut işlenmesi ile son ürün olarak bilinmektedir.

Türkiye’de Leblebi En Çok Nerede Yetişmektedir?

Türkiye’de tahıl ekimi müsait olan birçok bölgede nohut ekimi gerçekleştirilebilmektedir. Nohut ekiminden çiçeklenme dönemine kadar belirli derecede sulama isteyen daha sonra olgunlaşma döneminde ise sıcaklık bekleyen bir bitkidir. Mahsul alınabilmesi için olgunlaşmış nohutların köklerinin ve yapraklarının sararmak suretiyle kuruması beklenmektedir. Nohut tarımı için Türkiye de bir çok arazi verimlilik açısından imkanı yüksek üretimi kolay olmaktadır.

Türkiye’de Leblebi En İyi Nerede Yetişmektedir?

Türkiye’de yetiştirilen en fazla tercih edilen ürünlerden biri de nohut olmaktadır. Yarı kurak iklime müsait olan her bölgede nohut tarımı yapılmaktadır. Türkiye de nohut ekimi en çok yapılan yerler arasında Akdeniz bölgesi, İç Anadolu bölgesi en önemli nohut üretimi merkezlerinden olmaktadır. Nohut üretiminde Konya, Kırşehir, Uşak ve Antalya gibi şehirler ilk sıralarda yer almaktadır. Leblebi üretiminde ünlenen iller arasında ise Çorum gelmektedir.

Türkiye’de Leblebi Nasıl Yetişir?

Nohut üretildikten sonra belirli işlemlere tabi tutularak elde edilen leblebi birçok şekilde kuruyemiş olarak ortaya çıkmaktadır. Türkiye de nohut üretiminin yaygın olmasına rağmen leblebi oluşturulması belirli işlemler gerektiğinden belirli yerlerde imalathanelerde leblebi üretimi yapılabilmektedir.

Leblebi üretimi için elde edilen nohutların talebe göre belirli miktarlarda işlenmesi gerekmektedir.

Leblebi üretiminde nohut işlemlerden geçmesinin yanında leblebinin yani nohut ezilmesiyle oluşan leblebi tozu da çok sevilen bir çeşit leblebi ürünüdür. Leblebi çeşit olarak tatlandırılmak suretiyle tatlı leblebi, beyaz leblebi olarak da çeşitlendirilmektedir.