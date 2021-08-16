LC Waikiki’nin Mega Konseptli İlk Mağazası Tepe Nautilus’ta!

‘’Yenilikçi, yaratıcı, keyifli mekânlarla yaşama ve markalara diğer katar ‘’ mottosuyla 25 yıldır Bilkent Holding bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Tepe Emlak Yatırım yönetiminde olan Tepe Nautilus, zengin marka karmasına yeni üyeler katmaya devam ediyor. İstanbul’un tam kalbinde yer alan, ulusal ve uluslararası birçok markanın yer aldığı 126 mağazasıyla ziyaretçilerine keyifli alışveriş deneyimi sunan Tepe Nautilus’taki mağazasını büyüten LC Waikiki, mega konseptli ilk mağazasını ziyaretçileriyle buluşturdu.

Farklı konseptler tek mağazada buluştu

Türkiye’nin global markası LC Waikiki, İstanbul Anadolu yakasındaki en büyük mağazasını Tepe Emlak Yatırım Genel Müdürü Sayın Deniz Bozan, LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Vahap Küçük ve LC Waikiki Mağazacılık Genel Müdürü Sayın Berna Akyüz Öğüt’ün katılımlarıyla 30 Temmuz’da açtı. 5300 metrekarede açılan ve bünyesinde birbirinden farklı konseptler bulunan LC Waikiki mega konsept mağazası ile ziyaretçiler ev aksesuarlarından iç giyime, yetişkin ürünlerinden çocuk kreasyonlarına kadar binlerce ürüne ulaşabilecek.

Tepe Emlak Yatırım A.Ş. Genel Müdürü Deniz Bozan, “Pandemi sürecinde tüm çalışmalarımızı normalleşme dönemi koşullarına göre planladık. Alışveriş merkezlerimizi her zaman müşterilerimizin ihtiyaç ve taleplerini dikkate alarak geliştiriyoruz ve yeniliyoruz. Bu kapsamda ziyaretçilerimizin temiz havada keyifle vakit geçirecekleri Tepe Teras’ı açtık. Tepe Teras’ın açılışı ile birlikte Türkiye’nin en önemli perakende markalarından LC Waikiki’nin mega konseptli ilk mağazasını Tepe Nautilus’ta ziyaretçilerimizle buluşturmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz” dedi.