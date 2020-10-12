Lazerle Dövme Sildirme Nasıl Yapılır?

Lazer ile dövme silme işlemleri nasıl yapılır?

Lazer ile dövme silme tedavisi, dövme üzerine lazer ışınları gönderilerek yapılır. Lazer ışınları hapsedilen dövme boyalarını parçalar ve kontrollü bir hasar oluşturur. Dövmeleri ısı enerjisi ile yakar ve dokunun iyileşmesi ile dövme rengi silinip deri rengine eşitlenir.

Lazerle dövme silme işlemleri ile her dövme silinebilir mi?

Bu işlem ile, tüm dövmelere tedavi uygulanabilir. Fakat bütün dövmeler deri rengine tamamen eşitlenemez. Silüet şeklinde dövme yeri belli olabilir deri rengine tam olarak eşitlenmeyebilir. Bu tedavide dövmeler en uygun şekilde tedavi edilmeye çalışılır.

Lazer ile dövme silme tedavisi acı verir mi?

Bu tedavi lokal anestezi eşliğinde yapıldığı için uygulama esnasında herhangi bir acı hissedilmez.

Lazerle dövme sildirme tedavisi kaç seans yapılır?

Lazerle dövme seansları, dövmenin silinme başarısına göre değişmektedir. Dövmenin silinme başarısı ve seans sayısı aynı kriterlere bağlıdır. Bu kriterler,

- Dövmenin derinliği

- Yaşı

- Yapıldığı boyanın kalitesi ve rengidir.

Bu nedenle seans sayısı her hasta için farklı olabilmektedir. Çok büyük olmayan eski ve koyu renkli dövmeler için seans sayısı ortalama olarak 5'tir.

Koyu renkli ve eski dövmeler, yeni ve açık renkli dövmelere oranla daha başarılı şekilde deri rengine eşitlenirler.

Lazerle dövme silme tedavisi kimlere uygulanabilir?

Dövme silme işlemleri lazer ışınları ile yapıldığı için lazer ışınlarının sakınca teşkil etmeyeceği kişilerde dövme silme işlemi yapılmalıdır. Bu konu hakkında sağlıklı bilgi almak için doktorunuza danışmanız önemlidir.

Lazer ile dövme silme tedavisinden sonra iz kalır mı?

Lazerle dövme silme tedasi ile deriye gönderilen ısı ve oluşturulan hasar, deri dokusunun kendisini yenilemesi ve iyileşmesi için oluşturulur. Bu nedenle de kontrollü bir hasar yaratılmış olur. Yapılan seanslardan sonra kalıcı bir yan etki oluşmaz.

Oluşan yan etkiler işlem nedeniyle oluşan geçici yan etkilerdir. Bu yan etkiler genellikle kızarıklık, kabuklanma ve şişlik olabilmektedir. İşlemden sonra bölgede dikkat edilmesi gereken kurallara özen gösterilmesi ile 1 hafta içinde bu yan etkiler hafifleyerek geçmektedir.

Lazer ile dövme silme işlemlerinden sonra nelere dikkat etmek gerekir?

Lazer ile dövme silme işlemlerinden sonra,

Uygulama alanını yıkamamak ve güneşten korumak çok önemlidir.

Dövme silme tedavisi bitene kadar uygulama alanına makyaj yapmamak üzerine yeni bir dövme yaptırmamak önemlidir.

Lazer ile dövme silme işleminden sonra aynı yere yeni bir dövme yapılabilir mi?

Dövme silindikten sonra iyileşme dönemi çok önemlidir. Dövmeler deri rengine en uygun şekilde eşitlendikten sonra, deri dokuları kendini toparlayıp işlem görmemişçesine iyileştikten sonra aynı alana yeni bir dövme yapılabilir. Bu durum için dövme silme tedavisi uygulayan doktorunuza danışmanız önemlidir. Doktorunuza danışıp, uygulama alanının iyileşip yeni bir dövme için hazır olup olmadığını öğrenmeniz doktor kontrolü ile mümkündür.

Lazer ile dövme silme tedavisiyle kalıcı makyaj da silinebilir mi?

Elbette. Lazer ile dövme silme işlemleri ile aynı adımlarla kalıcı makyajlar da silinebilir.