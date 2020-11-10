Lazer Epilasyon Nasıl Yapılmalı?

Hekim kontrolünde uygulanmalı

Lazer epilasyon tedavisi yapılacak kişinin, uzman bir hekim tarafından muayene edilerek cilt tipi ve kıl yapısı değerlendirilmesi, kişinin kullandığı ilaç ve ışığa duyarlı bir hastalığının olup olmadığının sorgulanması gerekiyor. Ani ve aşırı kıllanma durumlarında olası polikistik over, guatr hastalıkları ve hiperandrojenizm açısından gerekli hormon değerlerine bakılmalıdır. Bu bilgiler ışığında kişiye yapılacak lazer epilasyon alt tipi ve parametreleri saptanmalıdır" dedi. Çok basitmiş gibi görünen ancak ciltte geri dönüşsüz hasarlara yol açabilen lazer epilasyon tedavisinin küçümsenmemesi gerektiğinin altını çizen Dr. Erdoğan, “Maddi ve manevi zarara uğramamak için bu tedavilerin mutlaka dermatolog ya da plastik cerrah gibi uzman hekim kontrolünde ve uygun koşullara sahip kliniklerde yapılmalıdır.

Seanslar kişiye göre değişir

Lazer epilasyon tedavisinin başarıya ulaşması için minimum 6-8 seans uygulama gerekiyor. Kişinin cilt tipi, tüy rengi ve uygulanacak bölgeye göre seans sayısı değişmektedir. Seans süresi, uygulanacak bölge genişliğine göre 15 dakika– 2 saat arasındadır. Seans aralıkları yine kişiye göre değişmekle birlikte genel olarak vücut bölgesinde 6-8 haftadır.

Tedaviden hemen sonra kızarıklık ve kabarıklık oluşabilir, ancak bu durumun geçicidir. Bu durum kişinin günlük yaşantısına devam etmesine engel değildir. Aksine lazer epilasyonun etkin olduğunun göstergesidir. Tek başına en etkili bir lazer epilasyon tipi bulunmuyor, kişinin cilt tipi ve tüy yapısına göre hangi lazer çeşidinin hangi dozlarda yapılacağı hekim tarafından kararlaştırılıyor.

Pek çok soruna yol açıyor

Lazer epilasyon, alanında uzman kişiler tarafından, Sağlık Bakanlığı’na bağlı hizmet veren dermatolog ya da plastik cerrah gözetiminde hizmet veren kurumlarda yapıldığı müddetçe güvenli bir işlemdir. Ehil ellerde ve doğru cihazlarla yapılmadığı zaman çoğu basın yayın organında da gördüğümüz gibi kolay düzeltilemeyecek hasarlara sebep olabilir. Cüzi ücretle ve kampanyalı fiyatlarla güzelleşmek isterken bir çok kişi kuaför salonları, tırnakçı, güzellik merkezi gibi, çoğunun ruhsatsız olarak çalıştığı tespit edilen merdiven altı işletmelerde mağdur edilmektedir.

Yanlış enerji dozu ve cihazlarla yapılan lazer epilasyon uygulamalarında yanık, kalıcı leke, kıllarda sertleşme, koyulaşma ve artış, bir çok kez lazer seansı yapılmasına rağmen kıl yapısında herhangi bir değişiklik olmaması, lazer epilasyon dozunun doğru seçilmemesi sonucu özellikle esmer tenlerde bıyık üstü ve yanaklarda kahverengi leke oluşumu gibi sorunlar ortaya çıkmaktadır. Eğer kıl köküne uygun lazer epilasyon enerji dozu seçilmezse etki sağlanamaz. Aksine tetiklenme dediğimiz ince kılların kalınlaşması ve kıl olmayan alanlarda yeni kıl çıkışı meydana gelmektedir. Açık renk kıllara uygulanan alexandrite lazer en çok tetiklenme yapan lazer çeşididir. Lazer epilasyon esnasında incelmeyen kıl kökü hem lazerle hem de jilet gibi kısaltıcı uygulamalarla hedeflenenin aksine kalınlaşır.

Evde yapılan tüy giderme kalıcı değildir

Epilasyon kelimesi tüy giderme işlemidir. Epilatör, ağda, jilet, tüy dökücü kremler de birer epilasyon yöntemidir. Evde kullanılan epilasyon aletleri tüy giderme işlemi yapıyor ancak kalıcı olmuyor. Ev tipi epilasyon aletleri lazer epilasyon cihazı değildir. Yapılan tüy giderme işlemi geçici çözümdür. Evde kalıcı etkili lazer epilasyon yapılması bu küçük cihazlarla mümkün değildir.