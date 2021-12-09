Lazanya kaç kalori? 100 gram lazanya besin değerleri ve kalorisi...

Lazanya yemeği her yörede yapılan yemeklerden biridir. 100 gram lazanya içerisinde 135 gram kalori bulunuyor. Orta seviye kaloriye sahip olan gıdalardan biridir.

Lazanya Kaç Kalori?

Kilo alımına neden olan kaloriler kişilerin canını sıkabiliyor. Kilo almaya başlayanlar tükettiği gıdaların kalorisin öğrenerek, daha az kalorili beslenmek istiyor. Lazanya da araştırılan gıdalar arasında bulunuyor. Lazanya tüketen her birey kalorisiyle alakalı bilgi toplayabiliyor. Lazanya içinde 135 gram kalori vardır.

100 Gram Lazanya Besin Değerleri ve Kalorisi

100 gram lazanya içerisinde protein ve yağ bulunuyor. 100 gram lazanya içerisinde 5 gram yağ bulunuyor. 15 gram karbonhidrat ve 7 gram da protein içeren bir yiyecektir.