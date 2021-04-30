Lavinia Çiçeği Nedir Ve Bakımı Nasıldır? Lavinia (Ölüm) Çiçeği Anlamı, Özellikleri, Faydaları Ve Yetiştiriciliği

Lavinia çiçeği, çok güzel ve dikkat çekici özellikte çiçek açan bir bitki olup, bahçe ve saksılarda kolaylıkla yetiştirilebilen göz alıcı çiçek türleri arasında kendisine yer bulmaktadır.

Lavinia Çiçeği Nedir?

Lavinya çiçeği son derece güzel çiçekler açan bir bitkidir. Bitki çiçek açarken önce tomurcuklar ortaya çıkar sonrasında ise tomurcukların olgunlaşmasından sonra muhteşem güzellikteki lavinia çiçekleri açar. Bu sayede tam anlamıyla güzel çifte çiçeklerle dolu bir bitki haline dönüşür. Çiçeğin sahip olduğu oldukça güçlü sürgünler en fazla 3 metre yüksekliğe kadar ulaşabilmekte olup aynı zamanda 1,5 metre genişliğe ulaşabilir.

Lavinia Çiçeği Bakımı Nasıldır?

Lavia çiçeğinin bakımında güneş ışığı büyük önem taşır. Bu sebeple bitkinin güneşli yahut yarı güneşli ortamlarda bulunması önemlidir. Çiçeğin bakımında verimli ve gevşetilmiş toprak önem taşır. Çiçeğin bakımında diğer bir önemli unsuru budama oluşturur. Budama yapılara hastalıklı sürgünlerin uzaklaştırılması sağlanır. Budama işleminde ise keskin bir secateurs yahut bıçak kullanılır.

Lavinia Çiçeği Nasıl Ekilir?

Lavinia çiçeği dikiminin gerçekleştirilmesi için en uygun zamanlar Mayıs-Haziran ayları olmaktadır. İlkbahar döneminde her türlü kök uyarıcı kullanılarak ekim işlemi yapılabilir. Lavinia ,çiçeğinin dikiminden hemen önce ekim işlemi için açılan çukur iyice ıslatılır. Sonrasında ekimde kullanılacak fidan toprağa dikilerek dip kısmı toprakla iyice kapatılır. Böylece lavinia çiçeği ekimi tamamlanır.

Lavinia Çiçeği Nasıl Çoğaltılır?

Lavinia çiçeğinin çoğaltılması çeşitli şekillerde mümkün olmaktadır. Bunlar: Tohum ekimi yapılarak, kesimler yoluyla ve katman yöntemiyle gerçekleştirilebilmektedir. Bu çiçek türünde en iyi ve daha güvenilir üreme yöntemleri ise: tabakalama ve kesimler olmaktadır.

Lavinia Çiçeği Nasıl Sulanır?

Lavinia çiçeğinin gelişiminde sulama büyük önem taşır. Bu güzel çiçeğin 7-10 günde bir kez sulanması önemlidir. Tek seferde sulama hacmi ise bir kova su şeklinde olmalıdır. Ancak çiçeğin dibinde aşırı miktarda su birikmesi olmamasına özen gösterilmelidir.

Evde Lavinia Çiçeği Yetiştiriciliği Yapılabilir mi?

Lavinia çok fazla zahmetli bir bakım gerektiren çiçek olarak nitelendirilmez. Bu bakımdan bakımı oldukça kolay olmakta ve yetiştirilmesi kolay durumdaki çiçekler arasında yer almaktadır. Fakat çiçeğin sahip olduğu nitelikler bakımından yetiştirilmesi için en uygun ortamı bahçe veya balkonlar oluşturmaktadır. Evin iç gibi kapalı alanlarda yetiştirilmesi çiçeğin sağlıklı bir şekilde gelişimini mümkün kılmayabilir.

Lavinia Çiçeği Anlamı

Lavinia çiçeği, dünya üzerindeki pek çok ülkede ölüm çiçeği olarak bilinmektedir. Bu sebeple lavinia çiçeği ölümü çağrıştıran bir çiçek olarak nitelendirilmektedir.

Lavinia Çiçeği Latincesi

Lavinia çiçeğinin bir hayli merak uyandıran Latince adı "Knautia arvensis" olup uyuz çiçeği yahut misk çiçeği olarak da bilinen bir çiçek türüdür. Son derece güzel çiçekler açan bitki, Kuzey Avrupa ve Kuzey Kafkasya bölgesinde oldukça yaygın durumdadır.

Lavinia Çiçeği Özellikleri

Lavinia çiçeği son derece dikkat çekici özellikte çiçekler açan çiçekli bitkiler arasında yerini alır. Bu bakımdan kendisine has özellikler ortaya koyar. Lavinia çiçeğinin özelliklerini ise şu şekilde listelemek mümkün olmakatdır:

- En iyi tırmanma gülleri arasında yer alan çiçeklerden biridir.

- Lawinia bitkisinin çiçekleri parlak pembe renkte olup çok saf bir renge sahiptir.

- Çok zarif yapıdaki tomurcukları, 7 adede kadar oldukça büyük püsküller içerisinde çiçeklenmiş çiçekler açar.

- Bitkide çiçeklenme çok bol olur.

- Bitki tamamıyla yağmurdan korkmayan büyük, kokulu, çiçeklerle kaplı bir hale gelir.

- Btki çalı formunda olup dik ve güçlü bir yapıya sahiptir.

- Bitkinin çok fazla sayıda yaprakları vardır.

- Bitkinin güçlü yapıdaki sürgünleri en çok 3 metre yüksekliğe ve 1,5 metre genişliğe ulaşabilir.

Lavinia Çiçeği Faydaları

Lavinia çiçeği bulunduğu ortamlara büyüleyici güzellikte bir görüntü katmasının yanında oldukça hoş kuku yayan bir çiçektir. Bu bakımdan süs bitkisi olarak yaygın olarak kullanılan çiçek türleri arasında yer alır. Ancak lavinia çiçeğinin insan sağlığı üzerinde ne gibi faydalar sağladığı yönünde yeterli bir veri bulunmadığından şifalı bitkiler kategorisinde yer almaz.

Lavinia Çiçeği Hikayesi

Lavinia, Roma İmparatorluğu’nun baş kumandanı konumunda olan Titus Andronicus’un dillere destan güzellikteki kızıymış. Titus’un savaşa gittiği bir gün düşmanı olan Tamora’nın iki oğlunun tecavüzüne uğraşmıştır. Titus Andronicus bu haberi alır duymaz kızını kendi elleriyle öldürür ve sonrasında da bir tepeye gömer. Günler ve aylar sonra mezarın üzerinden bir çiçek ortaya çıktı. Bu çiçek lavinia başka bir tabiri ile ölüm çiçeğiydi.