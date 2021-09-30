Lavanta suyu nasıl yapılır ve ne işe yarar? Lavanta suyunun cilde ve saça faydaları

Lavanta birçok insan tarafından çeşitli alanlarda kullanılmaktadır. Lavanta güzel kokusu gereği parfümlerde, şampuanlarda da yer almaktadır. Bireyler lavanta suyunun besleyici etkisi nedeniyle cilt ve saçlarda da kullanarak ferah etkiye sahip olmaktadır.

Lavanta Suyu Nasıl Yapılır?

Lavanta suyunu elde edebilmek için öncelikle lavanta bitkisini satın almak gerekir. Lavanta bitkisi çiçeğe benzeyen şekilde ve mor renkte olmaktadır. Birçok kozmetik marketlerinde ve aktarlarda lavanta satılmaktadır.

Tencereye bir litre su ekleyerek içine de bir tutam lavanta çiçeğini koyabilirsiniz. Tencerenin kapağını kapatarak suyu kaynamaya bırakmalısınız. Bir süre sonra su iyice kaynamaya duracaktır. Daha sonra bir müddet kaynayan suyun altını kapatın fakat kapağını hemen açmayın. Kapağı kapalı bir şekilde demlenmeye bırakın.

Lavanta suyu tamamen soğuduktan sonra demlenmiş olacaktır. Böylece kapağını açarak elde etmiş olduğunuz doğal lavanta suyunu istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz.

Lavanta Suyu Ne İşe Yarar?

Lavanta suyunun en büyük faydası cilde olan olumlu etkileridir. Lavanta suyu cildi nemlendirme özelliğine sahiptir. Tüm cilt tipleri için lavanta suyu kullanılmaktadır.

Nemlendirme özelliğinin yanında cildi besleyici etkisi de bulunmaktadır. Bunun nedeni ise lavanta suyunun yüksek oranda polifenolik içermesidir.

Bu yüzden güçlü ve doğal bir antioksidandır. Cilde hasar verme özelliğine sahip serbest radikallerle savaşmaktadır. Bu sayede cildin hasar görmesini engellemektedir.

Lavanta suyunun güzel ve hoş kokusu ise cildin oksidatif stres ile baş etmesini sağlamaktadır.

Lavanta Suyunun Saça Faydaları Nelerdir?

Lavanta suyu saç bakımında özenle kullanılmaktadır. Bunun nedeni ise saça çeşitli faydalarının bulunmasıdır. İşte lavanta suyunun saça faydaları şöyle sıralanmaktadır:

Saçların uzamasına destek olmaktadır.

Saçları nemlendirerek kuru saç diplerini engellemektedir.

Saç egzaması denilen olaya iyi gelmektedir.

Saç diplerini temiz tutmaktadır.

Saç derisinde ve saçın uçlarında oluşabilecek zararlara karşı önlem almaktadır.

Sakinleştirici bir etkiye sahiptir.

Saçlara parlaklık vererek sağlıklı ve canlı gözükmesini sağlamaktadır.

Saçları güçlendirmekte ve direncini arttırmaktadır.

Aynı zamanda saçların yumuşak ve ipeksi bir yapıya sahip olmasını sağlamaktadır.

Bu faydaları nedeniyle evde doğal olarak hazırlanılan lavanta suyunu duştan sonra nemli saça uygulayabilirsiniz. Lavanta suyunu saça bu esnada masaj yaparak uygulamanız daha iyi olacaktır. Aynı zamanda lavanta suyunu saç maskelerinin içine de ekleyebilirsiniz. Lavanta suyunu aktardan aldığınız lavanta yağıyla beraber de saçlarınıza sürebilirsiniz.

Lavanta Suyunun Cilde Faydaları Nelerdir?

Doğal lavanta suyu ciltte tonik olarak kullanılmaktadır. İşte lavanta suyunun cilde faydaları şöyle sıralanmaktadır:

Cildi serinleterek ferah hale gelmesini sağlamaktadır.

Cildi güzelleştirmektedir.

Cildi parlatarak sağlıklı gözükmesini sağlamaktadır.

Cildi rahatlatmaktadır.

Cildin pürüzsüz bir görünüm elde etmesini sağlamaktadır.

Tüm cilt tipleri için etkili olmaktadır.

Cildi nemlendirme özelliğine sahiptir.

Cildi beslemektedir.

Cildi zararlı bakterilerden korumaktadır.

Cildi canlandırmaktadır.

Doğal parfüm etkisine sahiptir.

Güneş sonrası serinletici etkiye de sahiptir.

Cilt maskelerinin içine katılarak çözücü etki yaratmaktadır.

Lavanta suyunu tonik şekliyle çeşitli kozmetik marketlerden satın alabilirsiniz. Aynı zamanda lavantanın kendisini de alarak suyunu evinizde doğal teknikle elde edebilirsiniz. Elde edilen lavanta suyunu maskelerin içine katarak kullanabilirsiniz. Bunun yanında lavanta suyunu temiz bir pamuğa dökerek cildinizi bu pamuk ile temizleyebilirsiniz. Lavanta suyunu cilt nemlendirici kremlerin içine de ekleyerek yüzünüze ya da vücudunuza sürebilirsiniz.