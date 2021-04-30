Lavanta Çiçeği Nedir Ve Bakımı Nasıldır? Lavanta Çiçeği Anlamı, Özellikleri, Faydaları Ve Yetiştiriciliği

Bakımı çok kolay olan lavantalar; hem ofis hem de ev ortamında çok rahat bir şekilde yetiştirilirler. Toprağı seçmeyen lavantalar, gün içerisinde minimum iki defa sulandığı zaman oldukça kısa bir zamanda açarlar.

Lavanta Çiçeği Nedir?

Lavanta çiçeği; Akdeniz kökenli bir bitki olup ballıbabagiller ailesindendir. Atlas Okyanusu adasından Akdeniz'in neredeyse tüm ülkelerinde ve Hindistan'a dek uzanan ve yetişen lavanlalar, çalı görüntülü, toplu başak şeklinde mor, mavi veya kırmızı olarak yetişmektedir.

Lavanta Çiçeği Bakımı Nasıldır?

Lavanta çiçeği; çok bakım istemez. Gübreleme yapılması yeterli olacaktır. Çiçek ekilirken gübreleme yapmak çiçeğin sağlığı açısından önemlidir.

Lavanta Çiçeği Nasıl Ekilir?

Lavanta çiçekleri; her toprakta yetişebilir. Seçici olmayan lavantalar; hafif, kuru ve kireç bakımından zengin toprakları sevmektedir. Kuraklığa ve soğukluğa dayanıklı olan lavantalar, güneşi sever. Bu yüzden güneş ışığının fazla olduğu yerlere ekmek önemlidir. Lavanta çiçekleri; çok kumlu toprakta değilse suya fazla gereksinim duymaz. Çiçeğin veriminin artması adına ara sıra sulama yapılması yeterli olacaktır.

Lavanta Çiçeği Nasıl Çoğaltılır?

Lavanta; çoğaltılması konusunda çok kolay metotlarla çoğaltılan bir bitki olma özelliğine sahiptir. Lavanta hem tohum hem de fide metodu ile çoğaltmak mümkündür. Fakat çoğaltma sırasında ilk sene herhangi bir çiçeklenme olmaz. Ekilen tohumlar, bir sonraki sene çiçeklenir.

Lavanta Çiçeği Nasıl Sulanır?

Lavanta çiçeğinin sulanması; canlılığını yitirmemesi açısından oldukça önemlidir. Lavanta çiçeğinin yapraklarının sağlığı ve boyu için oldukça önemli olan sulama, dikkat edilmesi gereken konulardan birisidir. Lavantanın doğru sulanması adına, suyun lavanta çiçeğinin köklerine dek inmesi gerekir. Yaprakları için ise yapraklara su sıkılmasında yarar vardır.

Bununla beraber lavanta çiçeği, ekildiği ilk dönemde hafta içerisinde 3- 4 kez sulanmalıdır. Bunun dışında lavanta sulamak adına kullanılacak su, oda sıcaklığında olmalıdır. Sulamanın sağlıklı olması için bu durum oldukça önemlidir. İlave şekilde suyu bekletmek, sudaki kirecin ve klorun arınmasına yardımcı olabilir.

Evde Lavanta Çiçeği Yetiştiriciliği Yapılabilir mi?

Evet yapılabilir.

Lavanta Çiçeği Anlamı

Her çiçekte olduğu üzere lavantalar da rengine göre belli anlamları içermektedir. Beyaz lavantalar; güzelliği, sadeliği ve yenilenmeyi simgeler. Mor renkli lavantalar ise; ihtişam, gösteriş ve gücün sembolü olarak belirtilebilir. Çiftler birbirine hediye ettiğinde; bağlılık ve sadakat gibi anlamlara sahiptir.

Lavanta Çiçeği Latincesi

Lavanta çiçeğinin Latince adı; Lavandula angustifoliaolan'dır.

Lavanta Çiçeği Özellikleri

Lavanta çiçeğinin özellikleri;

- Lavanta çiçeği, 20 ile 60 santimetre arasında boylanabilmektedir.

- Mavi ile mor renkleri arasında bir boru görünüşünde büyür.

- Çalı görüntülü çok senelik bir bitki türüdür.

- Lavanta çiçekleri; Haziran ve Temmuz aylarında çiçek açar.

Lavanta Çiçeği Faydaları

Lavanta çiçeğinin faydaları;

- Mide bulantısına çok iyi gelir.

- Yaralara uygulanıp, hücre yenilenmesinin hızlanmasına yardımcı olur.

- Lavanta çiçeğinin yağı, yanık tedavisi için kullanılarak, kas ağrılarının giderilmesine yardımcı olur.

- Lavanta çiçeği, ağrı kesici özelliğe sahiptir.

- Egzama kaşıntılarına olumlu etkisi vardır.

- Lavanta kokusu, sinir sistemine etkilidir. Sakinleştirici etkisiyle bilinen lavanta çiçeği uykusuzluğu da gidermektedir.

- Antiseptik özelliğe sahip olup, yağı cilt üzerinde yararlıdır. İçerisinde yer alan besinler ile kızarıklık ve yara izlerinin geçmesi sağlanır. Akne tedavisi için kullanılır.

- Lavanta çiçeği; romatizmal hastalıklardan ötürü oluşan ağrıların tedavi edilmesine yardımcı olur.

- Saçın uzamasına yardımcı olarak, dökülmesini önler.

- Hazımsızlık ve bağırsak gibi problemlerle savaşarak, çayının tüketilmesi önerilir.

Lavanta Çiçeği Hikayesi

Lavanta çiçeğinin hikayesinde; orman ve dağların tanrıçası Artemis'ten bahsedilir. Artemis doğduktan hemen sonra lavanta çiçekleri Artemis tanrıçasının kutsal bitkisi şeklinde seçilmiştir. Artemis; kutsal sayılmış olan lavanta yağını, başından ayağına kadar sürüp, misler gibi kokarmış. Bundan ötürü de mis kokusu ile bilinirmiş. Mitolojik hikayesi bu biçimde anlatılsa da tarihi şekilde kalıntılar incelendiği zaman, Denizli Hierapolis tiyatrosunda bulunan kabartmalarda işlenen simgelerde, genç kızların elinde lavanta çiçeğinin buketleri görüşür.

Bilhassa, ortaçağ dönemlerinde yaygın şekilde veba hastalığından etkilenmemek adına ve veba hastalığından kurtulmak için, tüm bina lavanta çiçekleri ile kaplanırmış. Eski zamanlarda lavanta güvelerden korunmak için kullanılırmış. Bunun dışında şekerle beraber karıştırılıp, konserve biçiminde tüketildiği bilinir. Lavanta çiçeğinin geçmişi ve hikayeler ile dolu olduğundan gizemli ve çok tercih edilen bir çiçektir. Kokusu kadar şifa dağıttığı da söylenebilir.