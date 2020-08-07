Lav Taşı Nedir, Nerelerde Ve Nasıl Bulunur? Lav Taşı Nasıl Anlaşılır? Özellikleri Ve Faydaları

Dayanıklı yapısı ve hoş görüntüsü ile bilinen doğal taşlardan biridir. Yüksek ısılara karşı dayanıklı olması nedeni ile mangal taşı olarak genellikle kullanılır. Enerjisi son derece yüksek olan lav taşı, içerisindeki bileşenlerle zengin bir taştır.

Lav Taşı Nedir?

Volkanik olaylar nedeni ile yeryüzüne ulaşan özel bir taş cinsidir. Sağlam yapısı ile ön plana çıkmaktadır. Bileklik, kolye gibi takılar ile tesbihler de sevilerek kullanılmaktadır. Lav taşının etkisini artırmak için temizlenip arındırılarak kullanımının yapılması tavsiye edilmektedir.

Lav Taşı Nerelerde ve Nasıl Bulunur?

Lav taşı, dünyanın derinliklerinden yeryüzüne, yeryüzü tabakasında meydan gelen sızıntılar sonucunda çıkmaktadır. Başka bir ifade ile lav taşı, çoğunlukla volkanik olaylara bağlı olarak yeryüzüne çıkan bir taştır. Nerelerde çıkarıldığı sorusuna verilecek yanıt bu sebeple volkanik olayların görüldüğü bölgelerdir. Lav taşı, internet üzerinden doğal

Lav Taşı Nasıl Anlaşılır?

Lav taşı içerisinde demir bulunmaktadır. Bu özelliğinden dolayı mıknatıslar tarafından azda olsa çekilebilen taşlardır. Taşlar, yüksek ısılara maruz kaldığında renk değişimi yaşarlar. Taşın içi ve dışının renginin aynı olması değerlendirmeye alınan lav taşının sahte olmayıp orijinal olduğunun en önemli göstergelerinden biridir.

Lav Taşının Özellikleri Nelerdir?

Lav taşı içerisinde magnezyum, çinko, kalsiyum ve potasyum gibi mineraller yer almaktadır. Antik dönemlerden günümüze kadar ulaşan değerli bir doğal taş olarak nazardan ve savaştan koruyucu anlama haizdir. Alternatif tıp bakımından önem kazanan bir taştır. Vücuda temas ettiği andan itibaren çok sayıda hastalığa çare olduğu belirtilmektedir. Mineral bakımından zengin yapısı bunda etkili olmaktadır.

Lav Taşının Faydaları

Lav taşının faydaları saymakla bitmemekle birlikte başlıca faydaları şöyle sıralanabilir:

- Duygusal ve ruhsal dengeyi sağlarken zihne iyi gelen ve gerekli bir taş türüdür.

- Isıtıldığı zaman kas rahatsızlıklarına faydalı olmaktadır.

- Termal tesislerde tedavi amaçlı kullanılmaktadır.

- Kalp sağlığı için yararlıdır.

- Gün içerisinde kişiye enerji verir.

- Dinginlik ve huzur hissi verir.

- Hücre yenilenmesine katkı sağlar.

- Negatif enerjiyi yok ederek pozitif enerjiyi ortaya çıkarır.

- Solunum yolları adına katkıları olan bir taştır. Rahat nefes alma fırsatını sağlar.

- Damarların genişlemesine yardımcı olmaktadır.

- Aromatik özellik taşıyan yağlar bu doğal taşlara sürülerek kan dolaşımını hızlandırıcı olarak kullanılmaktadır.

- Eklem rahatsızlıklarına, bağırsak problemlerine ve bel ağrısına iyi gelmektedir.

- Stresten arındırıcı bir etki sağlar.

- Bilinçaltına yerleşen istenmeyen duygusal anılardan kurtulmaya yardımcı ve destek olur.

Lav Taşının Oluşumu

Lav taşının oluşumunda volkanik olaylar etkilidir. Yüksek ısılar neticesinde eriyen birçok bileşenin soğuyarak taşlaşması ile meydana gelen bir doğal taş türüdür. Lav taşı ısıyı içerisinde uzun süre barındırabilme özelliği ile farklı bir doğal taştır. Mineral açısından zengin içeriği ile sıcak ve soğuk çakralarda bir hayli etkilidir.

Lav Taşının Kullanım Alanları Nelerdir?

Lav taşı, sahip olduğu özellikler ile değişik alanlarda kullanımı tercih edilen bir doğal taştır. Sağladığı birçok özellik ve yarar ile birlikte yarı değerli taş kategorisinde yer edinmiştir. Dünya çapında yaygın olarak süs eşyası yapımında ve benzeri pek çok alanda kullanımına yer verilen önemli taşlar arasındadır. Takı ve aksesuarlarda beğenilerek kullanılan doğal taşlardır.