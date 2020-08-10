Lapis Lazuli Taşı Nedir, Nerelerde Ve Nasıl Bulunur? Lapis Lazuli Taşı Nasıl Anlaşılır? Özellikleri Ve Faydaları

Renginden dolayı özellikle gece taşı olarak bilinen Lapis lazuli taşı, dünyanın en özel madenleri içerisinde bulunmaktadır. Özellikle Mısır Kralı Tutankamon'un mezarını süsleyen en özel taşlar arasında yer aldığını söylemek mümkün. Üstelik doğada saf biçimde bulunmayan taşlardan biridir. Birçok farklı alanda kullanılması ile beraber hem sağlık hem de manevi yönden de faydaları bulunuyor.

Lapis Lazuli Taşı Nedir?

Bünyesinde pek çok farklı mineral bulunduran, çok uzun yıllar içerisinde oluşan ve saf olmayan taşlardan biri olarak lapis lazuli taşı geliyor. Bu sebepten dolayı mineral olarak bilinse dahil, daha çok kaya taşı şeklinde ifade edildiğini söylemek gerekir. Mavimsi ve sarı ile beraber beyaz renk tonları daha çok içerisindeki mineral yapılarından geliyor. Birçok değişik özelliğinin yanı sıra ayrıca faydaları üzerinden de yaygın olarak değerlendirilmektedir.

Lapis Lazuli Nerelerde ve Nasıl Bulunur?

Birçok farklı çeşidi olması ile beraber en değerli çeşidi Afganistan'da çıkarılmaktadır. Aynı zamanda Amerika, Pakistan, İtalya, Angola, Kanada, İsviçre veya Şili gibi pek çok farklı ülkede çıkarıldığını söylemek mümkündür. Çıkarıldıktan sonra ise farklı işlemlerden geçerek yaygın olarak birçok değişik alanda değerlendirilir. Doğada saf halde olmayan ve yapılan değişik mineral yapıları üzerinde bulunan taşlardan biridir.

Lapis Lazuli Taşı Nasıl Anlaşılır?

Belli başlı bazı unsurları üzerinde lapis lazuli taşını anlamak mümkün. Özellikle her ne kadar birçok farklı çeşidi bulunsa dahi, genel olarak içerisinde ortak değişik mineraller bulunmaktadır. Aynı zamanda mavi, sarı ve beyaz tonları üzerinden anlaşılır. Işığa tutulduğu zaman parlak ve pürüzsüz bir yapıya sahiptir. Bu gibi farklı özellikleri ile beraber lapis lazuli taşını anlamak mümkün.

Lapis Lazuli Taşı Özellikleri

Özellikle sarı pirit ışıltısı ile ön plana öne çıkan lapis lazuli taşı, dünyanın en değerli madenleri içerisinde yer almaktadır. Daha çok koyu mavi ve lacivert renklerine sahiptir. Hidroklorik asit ile karıştırıldığı zaman H2S gazı ortaya çıkarmaktadır. Dünyanın birçok farklı ülkesinde saf olmayan hali ile beraber çıkarılır.

Bu taşı kullanırken devamlı olarak üzerinize taşımamaya özen göstermeniz gerekiyor. Çünkü bu söz konusu olduğunda taş vücuda alıştığı için özellikleri etki yapmamaya başlamaktadır. Ayrıca temizlemek amaçlı su ve sabun kullanmamaya özen gösterin. Aksi takdirde taşın matlaşmasına sebep olmak mümkün. Taşı temizlemek için güneş ışığına bırakmak yeterlidir.

Lapis Lazuli Taşı Faydaları

Lapis lazuli taşı birçok farklı faydası ile beraber ön plana çıkıyor. Hem manevi hem de sağlık açısından önemli faydaları olduğunu dile getirmek mümkün.

- Fiziksel yetenek ile beraber iletişim yeteneklerini güçlendirir.

- İskeleti sağlamlaştırmasının yanı sıra kemikleri güçlendirir.

- Küçük çocukları solunum yolu hastalıklarından korumaktadır.

- Tansiyonu düzenler.

- Tiroid bezlerinin harekete geçmesine imkan verir.

- Düşüncelerin daha net olmasına olanak verir ve yoğunluk kazandırır.

- Yoğun bir yapıya sahip olduğu için hassas insanlarda baş dönmesi yaratabilir.

- Odaklanma için önemli bir fırsat tanımaktadır.

Bu şekilde pek çok değişik özelliği ve faydası ile beraber yaygın kullanılan özel taşlar içerisinde bulunuyor.