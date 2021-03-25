Lale Ağacı Nedir, Nerede Ve Nasıl Yetişir? Lale Ağacı Özellikleri, Bakımı Ve Faydaları Hakkında Bilgi

Lale ağacının yapraksız hali bile çok heybetli ve gösterişlidir. Lale ağacı, yaprak döken ağaçlar arasında en çok uzayan ağaçlar arasında yer alır.

Lale Ağacı Nedir? Lale Ağacı Hakkında Bilgi

Lale ağacı, ilkbaharın gelişini müjdeler ve önceki senenin sürgünlerinden çıkan genç yaprakçıklar, ağacın çıplak dallarına hayat vererek görsel şölen sunar. Değişik yaprakları ile dikkat çeken bu ağacın yapraklarının ortası makasla kesilmiş gibi düzgün, köşeli ve sivridir. Lale ağacının yaprakları, perdeli ördek ayağı görünümündedir. Yaprakların görülen sivri oluşumları ağaca sert ve keskin bir görünüm vermiş olsa da açan beyaz ve sarı renkli turuncu lekeli güzel çiçekleri ve sonbaharın gelmesi ile birlikte yaprakların dönüştüğü altın sarısı rengi onun bu sert görünümünü güzelleştirir ve yumuşatır.

Lale Ağacının Latince İsmi

Manolyagiller familyasından olan Lale ağacının Latince ismi, Liriodendron tulipefera'dır.

Lale Ağacının Özellikleri

Lale ağacı, uygun şartlar altında yetiştirildiği zaman 60 metreye kadar uzayabiliyor. Lale ağacının gövdesi ise, 3-4 metre çapına ulaşabiliyor. Çatlaklı ve siyah kabuklu bir yapısı olan bu ağaç, 10 metreye kadar taç yapabilir. Lale ağacı, geçirgen toprakları, nemli toprakları ve bol yağış alan bölgeleri sever.

Bitki piramit şeklindedir ve tepe sürgünleri dağınıktır haldedir. Tepe sürgünlerinin sürekli güneş alması gerekir. Lale ağacı, güneşli ortamları sevse de çok sıcak ve kurak bölgelerde yetiştirilmeye uygun değildir. Lale ağaçları, ilk yıllarda yavaş ilerleyen yıllarda ise, hızlı bir şekilde uzar. Dip dalları, düzenli olarak budanmalıdır. Ama ağacın kökleri toprağa yakın konumda olduğu için çapalama yapılmaması gerekir.

Lale Ağacı Ne Zaman Dikilir?

Lale ağacının tohumları, ağacın kozalağından çıkarılır. Bu tohumların ise, aynı yılın Ekim ayında ekilmesi gerekir. Tohumlar ekilmeden önce 6 ay boyunca soğuğa katlanırsa çimlenme işlemi kolaylaşır. Bu bitki, geç dallarından alınan çelik ile üretilebilir. Ağacın çiçeklenmesi 10 yıldan sonra başlar. Çiçeklendikten sonra ise, kozalağa benzeyen meyvelerin içinde kanatlı tohumlar oluşur.

Lale Ağacı Nerede Yetişir?

Lale ağacı, Türkiye'nin Karadeniz, Marmara ve İç Anadolu Bölgelerinde sıkça yetiştirilir. Bunun yanında Bursa Botanik Parkta'da bu güzel ağacın en güzel örneklerini görebilirsiniz. Bitkinin boyu ve köklerinin özellikleri nedeni ile küçük bahçesi olanların bu ağacı tercih etmemesi gerekir.

Lale Ağacı Nasıl Yetiştirilir ve Nasıl Budanır?

Lale ağacının dip dalları budanmalı ama köklerinin toprak yüzeyine yakın olduğundan dolayı çapalanmaması gerekir. Geçirgen, nemli ve bol yağışları seven bu ağaç türünü ilk ektiğiniz zaman bol bol sulamanız gerekir.

Lale Ağacı Yaprak Döker mi?

Lale ağacı, yaprak döken bitkiler arasında en uzun boylu olanıdır. Bu ağacın yapraksız hali bile oldukça heybetli ve gösterişlidir. Kış aylarında yapraklarını dökerek yaz aylarında yeniden yeşerir.

Lale Ağacı Bakımı Nasıl Yapılmalıdır?

Lale ağacı, çok bakım gerektiren bir ağaç değildir. Doğru ortamlara ekildiği zaman kendiliğinden hızlı bir şekilde büyüyerek geniş bir alana yayılır. Lale ağacı, tipik bir orman ağacı olmakla birlikte kent iklimine uygun ve hava kirliliğine uygun bir bitkidir. Yol kenarlarında harika bir görünüm sunan bu ağaç, heybeti ile dikkat çekiyor.

Lale Ağacının Faydaları Nelerdir?

Lale ağacının kabuğundan altın renge boyayan madde kullanılır. Ağacın kökü ise, idrar arttırıcı, güçlendirici ve uyarıcı olarak kullanılır. Kabuğun içinde bulunan tulibpiferin kalp ve sinir sistemini güçlendirici etkisi vardır. Bitkinin kabuğu demlenerek elde edilen çay, dizanteri, sindirim, öksürük, romatizma ve yüksek ateş gibi sorunların tedavisine yardımcı olur. Bu çay çıban yaralarının tedavisi için de kullanılabilir.

Lale Ağacı Hastalıkları Nelerdir?

Lale ağacında rastlanılan herhangi bir hastalık ya da zararlı türü yoktur.

Lale Ağacı Ne İşe Yarar ve Nerelerde Kullanılır? Lale Ağacı Kullanım Alanları

Lale ağacının kabukları mobilyacılıkta kullanılır. Aynı zamanda lale ağacının kabuğundan altın rengi bir boya elde edilir. Aynı zamanda alternatif tıp tedavisinde de bu ağacın kabukları sıkça kullanılır. Mobilyacılıkta, sanayide, alternatif tıpta ve pek çok alanda lale ağacının kabuğundan faydalanılır.