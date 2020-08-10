Lal Taşı Nedir, Nerelerde Ve Nasıl Bulunur? Lal Taşı Nasıl Anlaşılır? Özellikleri Ve Faydaları

Doğada genel olarak koyu kırmızı renkte bulunan lal taşı, morumsu ve eflatun gibi farklı renklerde de bulunabilmektedir. Sağlığa faydaları ile kullanımı tercih edilen doğal taşlar arasında üst sıralarda bulunmaktadır. Aksesuar ve takı olarak kullanımları ise yaygındır.

Lal Taşı Nedir?

Oval veya dairesel biçimi olan pek çok farklı rengi ile dikkatleri üzerinde toplayan bir doğal taş türüdür. Yeryüzündeki değerli taşlar arasında yer alır. Bir diğer adıyla granet taşı olarak bilinir. Güçlü ve canlandırıcı anlamını taşır. Genel olarak lal taşının ana koyu rengi kırmızıdır. Kırmızı rengi ile göz alıcı bir ışıltı yayar. Kırmızı rengin dışında yeşil, turuncu ve kahverengi gibi değişik renkleri de yeryüzünde bulunmaktadır.

Lal Taşı Nerelerde ve Nasıl Bulunur?

Lal taşı Madagaskar, Alaska, Avustralya, Amerika Birleşik Devletleri, Sri Lanka, Hindistan, Afrika, Brezilya, Kanada, Eski adı ile Çekoslovakya yeni adı ile Çekya ve Slovakya Cumhuriyetleri, Karolina ve Zaire gibi dünya çapında tanınan değerli ülke ve bölgelerde çıkarılmaktadır. Bu yerlerde çıkarılarak çeşitli ülkelerde işlenerek dünyanın dört bir yanına satışa sunulmaktadır. Yoğun bir şekilde ihracatı ve ithalatı yapılan kıymetli bir taştır.

Lal Taşı Nasıl Anlaşılır?

Lal taşının gerçek olup olmadığının nasıl anlaşılacağı merak edilen konuların başında gelmektedir. Lal taşının sahtesi, çoğunlukla ürün olarak ele alındığında görünüşünden anlaşılmaktadır. Doğada sıklıkla kırmızı renkte bulunur. Lal taşını satın alırken güvenilir internet alışveriş siteleri ve orijinal ürün sattığına dair gerekli sertifikalara sahip siteler ve mağazalar tercih edilmelidir. Ayrıca orijinallik iade garantisi veren firmalardan alınmasına dikkat edilmelidir.

Lal Taşının Özellikleri Nelerdir?

Lal taşının çok sayıda farklı özelliği vardır. Yapısal görünümü bakımından opak, saydam ve yarı saydamdır. Astroloji yönünden koç, oğlak, kova, aslan ve akrep burcunun uğurlu taşı olarak bilinir. Kalp ve kök ile sinir ağacı şakra bölgelerine uyumludur. Özellikleri ve taşıdığı enerji ile en güçlü taşlar arasında gösterilmektedir. Kumlu, tarçın, melanit, seylan gibi çeşitleri vardır. Psikolojik olarak kişiyi rahatlatması ile beğenilen bir taştır.

Lal Taşının Faydaları

Lal taşının birçok faydası görülmektedir. Lal taşının başlıca faydaları:

- Aşk ve sadakat ilhamı verir.

- Negatif enerjileri pozitif enerjiye çevirir.

- Hormon dengesini düzenlemeye yardımcı olur.

- Cinsel hayatı düzenlemektedir.

- Lal taşından yapılan yüzük ile takıldığı parmağa bağlı olarak farklı sağlık yararları sunar.

- Akciğer ve kalp ile kanı temizlemektedir.

- Metabolizmayı hızlandırır ve bedeni kuvvetlendirir.

- Enerji verir.

- Uyurken yastık altına konulduğunda karabasan ve kötü rüyalardan korumaktadır.

- Bulaşıcı hastalıklardan koruyucu özellik taşır.

- Hastalıklara yakalanıldığı zaman bu hastalıkların kısa zamanda atlatılmasına destek olur.

- Negatif ve gereksiz düşüncelerin atılmasına olanak tanır.

- Mineral ve vitamin özümlemesi ile DNA'yı canlı tutmaktadır.

- Bel ağrılarının azalmasına yardımcı olmaktadır.

- Stresten korur.

- Bedensel ve zihinsel yorgunluğu önler.

- Adet sancılarını azaltır.

- Menopoz için faydalı bir doğal taştır.

- Özgüveni artırır ve başarı getirir.

- Duygusal boşluk hissine iyi gelir.

Lal Taşının Oluşumu

Milyonlarca yıl içerisinde oluşumunu tamamlayan doğal taşlar arasında yer alır. Lal taşı 6,5 - 7,7 sertliğe haizdir. Lal taşı, başkalaşım geçirmiş kayaçlar ile yeryüzünde bulunan bazı değişik kayaçların içerisinde doğal silikat grubundadır. Erkek ve dişi türleri vardır. Erkek türü koyu kırmızı, dişi türü ise açık kırmızı şeklinde ifade edilir.

Lal Taşının Kullanım Alanları Nelerdir?

Lal taşı özellikle süs ve hediyelik eşya satış sektöründe kullanılmaktadır. Bilezik, kolye ve tesbih yapımında yaygın olarak kullanılmaktadır. Süs eşyası dışında sağlığa olan faydaları nedeni ile şifa amaçlı kullanımlarına rastlanılmaktadır.