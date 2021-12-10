Lahmacun kaç kalori? 1 adet lahmacun besin değerleri ve kalorisi...

Herkesin sevdiği ve tükettiği lahmacun içerisinde bulunan bir miktar kalori bulunuyor. 1 adet lahmacun yaklaşık olarak 80 gramdır: 80 gram bir lahmacun içinde ise, 120 kalori bulunuyor.

Lahmacun Kaç Kalori?

Pide türleri arasında bulunan lahmacunun içerdiği kalori miktarı oldukça merak ediliyor. Lahmacun adetle tüketilen bir yemek türüdür. 1 adet lahmacun içinde bulunan kalori miktarları, kişiler tarafından doğru öğrenilmek isteniyor. Adet olarak lahmacun içerisinde yaklaşık 120 kalori bulunuyor.

1 Adet Lahmacun Besin Değerleri ve Kalorisi

Lahmacun içerisinde kullanılan malzemeler yemeğin kalori miktarını oldukça arttırıyor. 1 adet lahmacun içerisinde 31 gram karbonhidrat, 9 gram protein ve 6 gram yağ bulunuyor. Kullanılan malzeme miktarına göre artış gösterebilir.