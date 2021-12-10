Lahmacun kaç kalori? 1 adet lahmacun besin değerleri ve kalorisi...
"Herkesin zevkle tükettiği yemeklerden birisi de, lahmacundur. Lahmacun tüketen kişiler içerisindeki besin değerlerini araştırabiliyor. Yemek olarak bilinen lahmacun yemeğinin içinde kaç kalori yer aldığı internette araştırma yaparak öğrenilmek isteniyor. 1 adet lahmacun içerisinde bulunan kalori miktarı merak ediliyor. Lahmacun kaç kalori? 1 adet lahmacun besin değerleri ve kalorisi hakkında detayları derledik."
Herkesin sevdiği ve tükettiği lahmacun içerisinde bulunan bir miktar kalori bulunuyor. 1 adet lahmacun yaklaşık olarak 80 gramdır: 80 gram bir lahmacun içinde ise, 120 kalori bulunuyor.
Lahmacun Kaç Kalori?
Pide türleri arasında bulunan lahmacunun içerdiği kalori miktarı oldukça merak ediliyor. Lahmacun adetle tüketilen bir yemek türüdür. 1 adet lahmacun içinde bulunan kalori miktarları, kişiler tarafından doğru öğrenilmek isteniyor. Adet olarak lahmacun içerisinde yaklaşık 120 kalori bulunuyor.
1 Adet Lahmacun Besin Değerleri ve Kalorisi
Lahmacun içerisinde kullanılan malzemeler yemeğin kalori miktarını oldukça arttırıyor. 1 adet lahmacun içerisinde 31 gram karbonhidrat, 9 gram protein ve 6 gram yağ bulunuyor. Kullanılan malzeme miktarına göre artış gösterebilir.